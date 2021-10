Von Claus Weber

Heidelberg. Franziska van Almsick machte aus ihrem Herzen keine Mördergrube. Sie wüsste, wen sie wählen würde, schmunzelte die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin bei der Vorstellung der Nominierten für den diesjährigen SportAward. Die Wahl ist allerdings schon getroffen. Eine Fachjury von 14 Journalisten und Experten hat ihr Urteil gefällt. Gelüftet wird das Geheimnis erst beim SportAward am 15. November im Mannheimer Rosengarten.

Am Donnerstag wurden im neuen SNP Dome in Heidelberg immerhin schon mal die jeweils drei Nominierten in insgesamt sieben Kategorien vorgestellt. Und selbst van Almsick staunte, wie stark die Auswahl ist: "Es ist atemberaubend, wie viel großen Sport man hier in der Region geboten bekommt." Die mehrfache Welt- und Europameisterin, die selbst schon mal die Auszeichnung erhalten hat und diesmal zu den Laudatoren zählt, findet die Veranstaltung prima. "Es geht darum, den Sportlern Respekt zu zollen", sagte sie, "und für die Athleten ist das eine große Motivation."

Die Region rollt für ihre Sportler am 15. November buchstäblich den Teppich aus. Auf den "Red Carpet" gibt sich die Prominenz ein Stelldichein. Neben van Almsick gehören der ehemalige Fußballmanager Reiner Calmund, Schauspieler Samuel Koch, Comedian Bülent Ceylan (mit einer Video-Botschaft), Ex-Landesvater Günther Oettinger, Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus und Weitsprung-Ass Malaika Mihambo zu den Laudatoren.

Die Olympiasiegerin aus Oftersheim könnte noch ein zweites Mal auf der Bühne stehen, sie ist neben Hoffenheims Fußball-Torschützenkönigin Nicole Billa und Rollstuhl-Basketballerin Svenja Maier für die Wahl zur Top-Sportlerin nominiert (alle Nominierten finden Sie im rechten Kasten).

Der Abend im Rosengarten, den RTL-Sportexpertin Ulrike von der Groeben und Oliver Sequenz von Ron-TV moderieren werden, ist allerdings mehr als eine reine Sportler-Wahl. Das Rahmenprogramm ist äußerst attraktiv und mit der Mannheimer Sopranistin Tanja Hamleh, dem preisgekrönten Magier Sos Jr., Schlangenmensch Alexandr Batuev oder der Piccola Dance Company sehr abwechslungsreich. Und doch wird der Sport im Vordergrund stehen. Alle Olympiateilnehmer aus der Region sind eingeladen und sollen auf der Bühne stehen.

Eckart Würzner als Vorsitzender der Sportregion Rhein-Neckar stellte alle Nominierten und den Ablauf des Abends vor. Und erklärte, warum im Rosengarten die 2G-Regel zur Anwendung kommt, also nur Geimpfte oder Genesene Zutritt haben werden, dafür die Maskenpflicht fällt. "Es gehört zu unserem Sicherheitspaket und es ist ein wichtiges Signal, dass wir uns wieder treffen und den SportAward durchführen können", sagte Würzner.

Ausgezeichnet werden nicht nur Sportler, sondern auch vorbildliche Vereine und Ehrenamtliche. "Denn ohne ihr Engagement könnten wir jungen Menschen nicht die Perspektiven bieten, sich verwirklichen zu können", so Würzner.

Eine Wahl ist übrigens doch noch offen, die des Publikumslieblings. Bis Ende des Monats kann über die Internetseite des SportAwards über ihn abgestimmt werden. Auf der Homepage findet man auch das ausführliche Programm, den Zeitplan, und Infos zu den Tickets (von 69 bis 89 Euro), den Hygienerichtlinien und vieles mehr.

Info: www.sportawardrheinneckar.de

Das sind die Nominierten:

Top-Talent

Nastasja Schunk, Tennis, BASF TC Ludwigshafen, Juniorinnen-Finale in Wimbledon 2021.

Tim Stützle, Eishockey, Adler Mannheim, DEL-Rookie des Jahres 2019/20, NHL-Debüt 2021.

Zoe Vogelmann, Schwimmen, SV Nikar Heidelberg, Junioren-Europameisterin 2019.

Top-Trainer

Rüdiger Harksen, Leichtathletik, 42 Medaillen bei WM, EM und Olympia.

Gerald Marzenell, Tennis, Deutscher Mannschaftsmeister mit Grün-Weiss Mannheim 2018, 2019, 2021.

Ralf Weber, Leichtathletik, WM-Trainer von Malaika Mihambo 2019.

Top-Sportlerin

Nicole Billa, Fußball, TSG Hoffenheim, Bundesliga-Torschützenkönigin und Spielerin der Saison 2020/21.

Svenja Mayer, Rollstuhlbasketball, EM-Dritte 2019, 4. Platz in Tokio. 2021

Malaika Mihambo, Leichtathletik, TSV Oftersheim, Weitsprung-Weltmeisterin 2019, Olympia-Gold 2021.

Top-Sportler

Philip Heintz, Schwimmen, SV Nikar Heidelberg, Halbfinale Olympia 2021.

Denis Kudla, Ringen, Schifferstadt/Alemannia Nackenheim, WM-Bronze 2019, Olympia-Bronze 2021.

Max Lemke, WSV Sandhofen/KC Potsdam, WM-Gold 2019, Olympia-Gold 2021.

Top-Mannschaft

Grün-Weiss Mannheim, Tennis, Dreimal in Folge Deutscher Mannschaftsmeister.

MTG Mannheim, Leichtathletik, 4 x 100 m-Frauenstaffel, sieben Mal in Folge Deutscher Meister

TSG Hoffenheim, Frauenfußball, 2021 erstmals für die Champions League qualifiziert.

Top Vorbild Verein

FV Berghausen, Konzept: FVB. HILFT

Heidelberger Ruderklub, Konzept: Digitaler Corona Trainingsguide.

TC Limburgerhof, Konzept: Grenzenlos bewegen trotz Corona.

Top Vorbild Ehrenamt

Morten Angstmann, TV Schwetzingen.

Stefan Hertel, Turnverein Landau.

Gerhard Raule, TSG Seckenheim.