Von Harald Berlinghof

Speyer/Karlsruhe. Wenn man von Schnaken spricht, denken die meisten an heiße Sommertage und schwülwarme Abende auf der Terrasse. Doch die Mitarbeiter der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) haben die Plagegeister schon jetzt im Visier. Bereits seit Ende Februar sind die jeweiligen Gebietsleiter angehalten, die Wasserflächen, in denen die sogenannten Waldschnaken brüten, zu kontrollieren.

Bei milden Wintern wie dem diesjährigen, finden sich in den Wasserflächen Stechmückenlarven, die mit Hilfe des biologischen Mittels Bti bekämpft werden. "Mehr oder weniger alle Gebietsleiter waren in der letzten Woche noch einmal unterwegs, um die Situation abzuklären", erklärt der neue wissenschaftliche Direktor der Kabs Dirk Reichle. "Wir haben dieses Jahr viel mehr Wasserflächen, die als Brutflächen in den Bruchwäldern in Frage kommen, als im letzten trockenen Jahr", so Oliver Same, Gebietsleiter im Bereich Karlsruhe und St. Leon-Rot.

An beiden Standorten finden sich ausgedehnte Waldschnakenareale mit Stechmückenarten, die Wochen vor den Rheinschnaken ausschlüpfen. Deshalb gehört Same gehört jedes Jahr zu den ersten Schnakenjägern, die sich mit Rückenspritzen an die Arbeit machen. Am Mittwoch waren in Karlsruhe fünf Kabs-Mitarbeiter im Gelände unterwegs. Ende dieser oder Anfang nächster Woche werden Gräben und Flächen in St. Leon-Rot an die Reihe kommen.

Die hüfthohen Anglerstiefel sind noch kalt, als die Kabs-Mitarbeiter sie am Vormittag anziehen. Das Wasser, das im Wald auf größeren Flächen steht, ist auch nur ein paar Grad Celsius warm. Aber die Biester tummeln sich trotz allem putzmunter im kalten Wasser. Der Atemnebel vor dem Mund ist weiß, der Wald noch kahl und rundum voller Totholz, das nur darauf zu lauern scheint, den Schnakenbekämpfern – wenn sie sich querfeldein durch den Wald kämpfen – ein Bein zu stellen. Die Tour durchs Unterholz wird noch viel strapaziöser, wenn es in Richtung Sommer geht. Kraut und Unkraut, Baum und Strauch werden dann zum Hindernis, das die Arbeiter bremst.

Im Moment misst Same die Wassertemperatur mit einem Thermometer. Sie darf nicht unter fünf Grad Celsius liegen, denn dann wirkt das Mittel nicht. Gestern sind die Temperaturen dann gegenüber dem ersten Bekämpfungstag am Dienstag leicht angestiegen, die Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter sind nun angenehmer. Sie müssen täglich kontrollieren, ob das Ausspritzen des Wirkstoffs mithilfe von Rückenspritzen am Vortag erfolgreich war.

Bei der ersten Kontrollstelle macht sich Ernüchterung breit. Die Schnakenlarven zappeln noch im Wasser umher, scheinen nicht angeschlagen zu sein. Schnell stellt sich heraus, dass dies nur für einen Randbereich der behandelten Wasserzone gilt. "Vielleicht hat da die Dosierung nicht gereicht, oder einer der Leute hat die Randzone nicht richtig getroffen", sagt Same. Ein Stück weiter sind die Larven bereits tot. "Jetzt bin ich beruhigt. Ehrlich gesagt hatte ich da im ersten Moment ein bisschen Sorge", meint der Kabs-Gebietsleiter erleichtert.

Weiter geht es zur nächsten Wasserfläche, die im Verdacht steht, dass Larven darin schwimmen. Tatsächlich: Fünf bis zehn Larven sind es pro Schöpfkelle. Das klingt nicht viel. Aber hochgerechnet auf einen Hektar kommt man da schnell auf fünfstellige Zahlen von Stechmücken. Bis die Waldschnaken ausschlüpfen, würde es zwar je nach Temperatur noch ein Weilchen dauern. Aber um zeitlich nicht in Bedrängnis zu kommen, wenn es wirklich warm wird, ist es besser, die geschlüpften Stechmückenlarven schon jetzt zu eliminieren.