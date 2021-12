Mit diesem Foto wirbt der beliebte Weihnachtsmarkt auf der Maximilianstraße in Speyer für sich. Auch in Ludwigshafen ist der Budenzauber noch geöffnet und soll es auch bleiben. Die Händler seien zufrieden, und die Gäste würden sich diszipliniert verhalten. Foto: Klaus Landry

Von Carsten Blaue

Speyer/Ludwigshafen. Seit Ausbruch der Pandemie treten die außergewöhnlichen, weil länderübergreifenden Rahmenbedingungen der Metropolregion Rhein-Neckar immer wieder deutlich zu Tage. Die Umsetzung von Corona-Einschränkungen ist Sache der Bundesländer. Nicht selten gibt es da Unterschiede. Auch zurzeit. Während die Weihnachtsmärkte auf badischer Rheinseite – zum Beispiel die großen in Mannheim und Heidelberg – inzwischen geschlossen sind oder andere gar nicht erst eröffnet wurden, geht der Budenzauber in Rheinland-Pfalz weiter. Auch in Ludwigshafen und Speyer. Gerade der Weihnachtsmarkt in der Domstadt ist jetzt bei Gästen von auswärts offenbar noch beliebter.

Lisa-Marie Eschenbach kann nicht genau sagen, woher die ganzen Auswärtigen nach Speyer kommen. "Und sie haben uns jetzt auch nicht die Bude eingerannt", so die städtische Pressesprecherin. Von "Weihnachtsmarkt-Tourismus" will sie daher eigentlich nicht sprechen. Aber auf jeden Fall ist in letzter Zeit mehr los. Gerade auch samstags. Das habe ihr der kommunale Vollzugsdienst bestätigt, so Eschenbach.

Außerdem hat die Verwaltung am Freitag vergangener Woche nach einem Treffen mit den Beschickern vorsorglich entschieden, den Weihnachtsmarkt in der Maximilianstraße sonntags nicht mehr zu öffnen. "Weil es immer der beste Tag ist", erklärt Eschenbach. Und die Verantwortlichen die Sorge haben, die Regeln und Abstandskonzepte bei noch größerem Gedränge nicht mehr einhalten zu können.

Diese Sorge wurde nicht kleiner, als Schausteller Patrick Barth seine drei Verzehrstände am Samstag abgebaut hat. Ein Schnelltest war bei einem seiner Mitarbeiter positiv gewesen. Dieser hatte zwar keinen Dienst, lebte aber gemeinsam mit Kollegen in einer Unterkunft. Barth verhängte Quarantäne bis zum Ergebnis des PCR-Tests und schloss die Buden. "Also wird es an den anderen Ständen noch enger", befürchtet Eschenbach. So ist der Speyerer Weihnachtsmarkt nur noch montags bis samstags auf, und das auch nur von 11 bis 18 Uhr.

Zudem erstrecke er sich nicht wie sonst vom Dom bis zur "Alten Münze", so Eschenbach, sondern durch die ganze Maximilianstraße bis zum 55 Meter hohen, westlichen Stadttor aus mittelalterlicher Zeit, dem "Altpörtel". In Speyer gilt 2G, wenn man an einem Stand etwas verzehren möchte. Für Glühwein und Wurst "to go" braucht man keinen Nachweis. Auch einen Zaun um die Buden gibt es nicht. "Das könnten wir in der Straße gar nicht", so Eschenbach. In einem ersten Schritt ist es Aufgabe der Weihnachtsmarktbeschicker, die Impf- und Genesenen-Nachweise zu kontrollieren. Wer sich etwas zum Mitnehmen holt, dann aber doch unweit des Stands stehen bleibt zum Verzehr, muss damit rechnen, vom kommunalen Vollzugsdienst angesprochen zu werden. Geht weiter alles reibungslos, dauert der Speyerer Budenzauber noch bis 9. Januar 2022.

Bis 23. Dezember soll der Ludwigshafener Weihnachtsmarkt auf dem Berliner Platz geöffnet sein (40 Buden, davon 20 für den Verkauf geöffnet und 20 als "Aufenthaltsflächen"). Markus Lemberger, der Sprecher der Ludwigshafener Kongress- und Marketing-Gesellschaft mbH (Lukom), ist guter Dinge, nicht früher schließen zu müssen: "Unsererseits ist das aktuell nicht geplant. Sollte eine Landesverfügung weitere Verschärfungen oder gar eine Schließung fordern, kommen wir dieser nach."

Lemberger fände es allerdings schade. Die Lukom sei mit dem Zuspruch bislang sehr zufrieden: "Der Weihnachtsmarkt wurde zum Start sehr gut angenommen. Die Händler signalisieren uns Zufriedenheit." Außerdem würden sich die Besucherinnen und Besucher diszipliniert verhalten und die Hygieneregeln sehr gut annehmen: "Wir sind täglich auf dem Platz, beobachten und bewerten die Situation beziehungsweise mögliche Veränderungen. Unsere Erfahrungen sind positiv: Unser Sicherheitskonzept funktioniert sehr gut."

Mit der Einführung von 2 G habe man in Ludwigshafen einen zentralen Eingang zum Weihnachtsmarkt installiert. Da müssen alle durch. Ein Sicherheitsdienst der Lukom kontrolliere den Status und den Ausweis. Polizei und kommunaler Vollzugsdienst der Stadt seien jeden Tag im Einsatz und würden nach eigenem Ermessen handeln, so Lemberger. Eine verlässliche Aussage zum Zustrom der Gäste aus Baden könne er allerdings noch nicht machen.