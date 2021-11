Von Harald Berlinghof

Hockenheim/Altlußheim/Speyer.Seit Mittwochnachmittag kann der motorisierte Verkehr wieder über die sanierte Salierbrücke rollen. Regierungspräsidentin Sylvia M. Felder und Ministerialdirigent im Verkehrsministerium Andreas Hollatz waren zur "feierlichen Verkehrsfreigabe" angereist, um das Band in den Farben Schwarz-Rot-Gold zu durchschneiden. Nach fast dreijähriger Umbauzeit – nach genau 1052 Tagen, wie die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler vorrechnete – und dem Einsatz von 27,8 Millionen Euro durch den Bund ist die Brücke, die Rheinland-Pfalz mit Baden-Württemberg verbindet, wieder befahrbar. Die Feierlichkeit auf badischer Seite der sanierten Brücke wurde allerdings ein wenig gedrückt durch die neuen Corona-Vorgaben der Landesregierung.

Trotz der Veranstaltung unter freiem Himmel war "2G+" angesagt. Und so mancher wusste von der zusätzlich notwendigen Testung nichts. Impf- oder Genesungsnachweis alleine reichten nicht mehr aus. Aber wenigstens stimmte der äußere Rahmen – mit blauem Himmel und Sonnenschein. "Hiwwe wie driwwe" werde die Brückenfreigabe mit großer Erleichterung aufgenommen", so Felder. "Eine der wenigen, kostbaren Querungen über den Rhein ist jetzt wieder befahrbar", sagte sie und ließ noch einmal die Historie der Rheinbrücke in ihrem Redebeitrag Revue passieren. Vor 65 Jahren, am 3. November 1956, sei die Brücke für den Verkehr freigegeben worden. Zuvor gab es an dieser Stelle eine Fähre, dann eine Schiffsbrücke, schließlich eine militärische Behelfsbrücke. Dann erst kam die Salierbrücke. Und jetzt könne man nach der Ertüchtigung ein neues Kapitel aufschlagen. Mit der Sanierung sei die Brücke in der Wirklichkeit des Jahres 2021 angekommen. "Diese 595 Meter werden gebraucht. Sie sind kostbar und notwendig." Felder sparte nicht mit Lob für die Baufirma BWS Rhein-Neckar und vor allem für die auf und in der Brücke tätigen Arbeiter, die teils unter widrigen Bedingungen hervorragende Arbeit geleistet hätten. Oberbürgermeisterin Seiler meinte gar: "Das ist ein historischer Moment". Man habe den Tag der Eröffnung herbeigesehnt. "Eine Stahlbrücke hält etwa 100 Jahre, eine Betonbrücke 60 bis 70 Jahre. Mit der Sanierung hat man der 65 Jahre alten Brücke jetzt eine erweiterte Lebensdauer um 30 bis 40 Jahre geschenkt", rechnete Ministerialdirigent Hollatz vor. Immerhin 28.000 Fahrzeuge queren sie täglich, darunter viele Lastwagen. Die aktuelle Belastung ist nicht mehr vergleichbar mit derjenigen aus den 1950er und 1960er Jahren. Deswegen war die Sanierung notwendig geworden. Nachberechnungen hatten statische Defizite zum Vorschein gebracht.

Stefan Dallinger, Landrat des Rhein-Neckar-Kreises und Vorsitzender des Verbandes Region Rhein-Neckar, machte deutlich, dass die Ländergrenze entlang des Rheins, die von der Brücke überspannt wird, keine Bedeutung aus regionaler Sicht hat. "Die Brücke befindet sich im Zentrum der Metropolregion Rhein-Neckar", betonte er. Und der Rhein-Neckar-Kreis habe auf die 28,7 Millionen Euro des Bundes noch einmal 1,6 Millionen Euro obendrauf gepackt, um den ÖPNV im Brückenbereich aufrecht zu erhalten. "Alleine der Shuttle-Bus kostete dabei 1,2 Millionen Euro. Es war aber vollkommen klar, dass wir die Schüler nicht mit einem Bus über die Autobahnbrücke schicken wollten", führte er aus.