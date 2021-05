Von Harald Berlinghof

Speyer. Der jüngste Regen erschwert den Schnakenjägern am Rhein die Arbeit. Diese Nachricht wurde in den vergangenen Tagen breit gestreut. Aber ist es wirklich so? Die RNZ hat bei den Schnakenjägern der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (Kabs) nachgefragt. Die Antwort: Nicht wirklich. Flexibilität sei bei dieser Arbeit ganz normal. "Wir erwarten jetzt nach sinkenden Rheinpegeln eine zweite kleine Hochwasserwelle, die uns zu einem veränderten Handeln zwingt", erklärt Kabs-Direktor Dirk Reichle. Dass man bei schwankenden Rheinpegeln und einsetzenden Regenfällen spontan reagieren muss – egal, ob Sonntage oder Feiertage anstehen –, ist bei den Schnakenbekämpfern nichts Neues.

Bei sinkenden Pegeln war man dazu übergegangen, die Restüberflutungsflächen mit Spritzen auf dem Rücken zu behandeln. Da wurden eben die Gummistiefel ausgepackt, um querfeldein etliche Kilometer zu Fuß zurückzulegen.

Nach dem Regen Anfang des Monats und bei steigenden Rheinpegeln ist die Kabs dazu gezwungen, ab Freitag und dann an zwei bis drei Tagen einen der beiden Hubschrauber einzusetzen. Allerdings versetzt das gegenwärtige Szenario noch keinen gestandenen Schnakenbekämpfer in Angst und Schrecken.

Da sind die Mitarbeiter der Kabs wahrlich andere Gegebenheiten gewohnt. Bei einem Rheinpegel von 6,20 Meter am kommenden Wochenende am Pegel Maxau verliert da noch keiner die Nerven. "Alles im Griff", kann Dirk Reichle die Anwohner entlang des Oberrheins beruhigen. Allerdings ganz ohne intensive Beobachtung der Wettersituation, der Einschätzung des Larvenschlupfes und der Entwicklung der Larven hin zum Insekt geht es nicht. Besonders das vergangene "Sommer-Wochenende" hat die Larven im Wasser schnell wachsen lassen. Entsprechend zügig müssen die Schnakenjäger handeln, sonst gehen ihnen die Biester durch.

Die Bekämpfung der zeitlich früher schlüpfenden Waldschnaken ist mittlerweile erfolgreich beendet. Jetzt sind die Rheinschnaken an der Reihe. Und mit jeder Hochwasserwelle kommt ein neuer Schlupf der Plagegeister zustande.

Den Rheinpegel bestimmen Schneeschmelzen in den Alpen genauso mit wie Regenfälle im Einzugsgebiet des Rheins, dem Schwarzwald etwa. Aber auch die menschengemachten Staustufen an Bodensee und Rhein mit ihren regulierbaren Abflussmengen haben Auswirkungen auf die Pegelstände am Oberrhein.

Jetzt am Anfang der Schnakensaison eine Aussage darüber zu treffen, ob die Kabs viel oder wenig zu tun bekommen wird, ist daher nahezu unmöglich. Genauso wie die gegenwärtige Wettervorhersage für den Sommer.