Von Harald Berlinghof

Speyer. Die Erde scheint zu beben. Der Grüffelo kommt angestapft. Ein Untier mit spitzen Zähnen, Krallen, roten Augen und Rückenstacheln. Alle Besucher der neuen Ausstellung im Historischen Museum der Pfalz im Alter zwischen drei und zehn Jahren werden ab diesem Sonntag diesem Grüffelo auf der Leinwand begegnen. Aber die Kinder wissen, wie man sich gegen das Wesen zur Wehr setzen kann.

Die kleine Maus aus dem Kinderbuch des Zeichners Axel Scheffler und der Texterin Julia Donaldson hat es ihnen ja vorgemacht. Mit Selbstbewusstsein und mit ein bisschen Flunkern kommt sie sehr weit. Auch ihre Feinde, die Eule, der Fuchs und die Schlange, kann sie mit den Geschichten über den Grüffelo ganz schön ins Bockshorn jagen. So gesehen ist das clevere Mäuschen der Star der Familienausstellung. Aber der Grüffelo hat mit seinem gruseligen Aussehen für die Kinder natürlich auch eine hohe Anziehungskraft.

Ab Sonntag ist in dem Speyerer Museum neben der bereits angelaufenen Medicus-Schau in den Räumen des Untergeschosses die Mitmachausstellung "Der Grüffelo" zu sehen. "Wer hätte gedacht, dass wir eines Tages eine Ausstellung über ein Monster zeigen würden? Aber der Grüffelo hat seinen Platz in Millionen Kinderzimmern erobert, er wurde zum Trickfilmstar und für den Oscar nominiert. Pünktlich zu seinem 20. Geburtstag ist er nun museumsreif", sagt Museumsdirektor Alexander Schubert.

Auch das Junge Museum (JuMus) innerhalb des Historischen Museums, das die Familienausstellung federführend entwickelt hat, feiert in diesem Jahr sein 20-jähriges Bestehen. Das Kinderbuch vom Grüffelo ist mittlerweile in 3,5 Millionen Exemplaren in 40 Sprachen erschienen.

Die Mitmachausstellung trägt nicht umsonst diese Bezeichnung, denn in den Museumsräumen wird den Kindern einerseits ausreichend Raum gegeben, um ihre motorischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, aber gleichzeitig gibt es als didaktische Erweiterung der Schau auch vieles über die Tiere des Waldes zu lernen. Wo wohnt der Waldkauz oder der Rotfuchs? Für die naturnahe Präsentation der Tiere hat das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim einige Tierpräparate ausgeliehen.

Die kleine Waldmaus steht auf dem Speiseplan vieler Tiere. Aber sie droht ihren Feinden mit dem Grüffelo, den sie sich ausdenkt. Mit List und Geschick kann sich das Mäuschen so gegen seine Feinde zur Wehr setzen. Fuchsspieß, Eule mit Zuckerguss und Schlangenpüree sollen seine Lieblingsspeisen sein. Gewonnen. Mit solchen Notlügen verjagt die Maus ihre Feinde.

Nur um dann in ein schreckliches Dilemma zu geraten. Denn den Grüffelo gibt es ja doch wirklich. Und sein Lieblingsessen? Nicht Schlangenpüree, nicht Fuchsspieß, sondern Butterbrot mit kleiner Maus. Da kommt der Grüffelo der kleinen Maus gerade recht. Sie will Grüffelogrütze speisen. "Der Grüffelo schaute das Mäuschen an und floh." So endet das Buch über das Untier, und alle Kinder, die ihr Herz an das kleine Mäuschen verloren haben, jubeln.

Info: Die Ausstellung ist von Sonntag bis zum 14. Juni 2020 in Speyer zu sehen. Öffnungszeiten: Dienstag bis Sonntag, 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos unter www.grueffelo-ausstellung.de