Von Alexander Albrecht

Ludwigshafen.Wenn am 16. Juni des fünften Todestags von Helmut Kohl gedacht wird, steht auf seinem Grab im Speyerer Adenauer-Park noch immer ein Holzkreuz. Das ist ungewöhnlich lange. Für die Gestaltung der Ruhestätte ist die Witwe verantwortlich: Maike Kohl-Richter. Das Grab liegt nahe der Kirche St. Bernhard, die für die Aussöhnung mit Frankreich steht. Davon sind die zweite Frau des Kanzlers der Einheit und seine beiden Söhne weit entfernt. "Es gibt keinen Kontakt", schreibt Walter Kohl der RNZ.

Das Holzkreuz empfänden er und sein Bruder Peter als "würdelos", die Gründe für den fehlenden Grabstein seien bei Maike Kohl-Richter zu suchen. Die Witwe will sich gegenüber dieser Zeitung nicht äußern. Ihr Freiburger Anwalt Stefan Wieser lässt ausrichten, dass seine Mandantin alles dazu öffentlich gesagt habe – "jedenfalls aus ihrer Sicht".

Dafür will nun die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler mit der 58-Jährigen ins Gespräch kommen und übt sanften Druck aus. Laut Stadtsprecherin Lisa-Marie Eschenbach hat die SPD-Politikerin die Witwe in einem Schreiben höflich darum gebeten, den Grabzustand "final" herzustellen sowie den provisorischen Zaun an der Ruhestätte und die Videokamera zu entfernen. Dafür sei es nach Ansicht Seilers "an der Zeit". Kohl-Richter müsse der Stadt und dem Domkapitel die endgültigen Grabgestaltungsentwürfe zur Abstimmung vorlegen. "Dies ist bislang nicht passiert", so Eschenbach.

Der Zaun und die Videokamera sind nach Angaben der Sprecherin damals installiert worden, um dem Sicherheitsbedürfnis der Witwe nachzukommen. Und dann wird Eschenbach deutlich: "Nach fünf Jahren muss man sich schon mal die Frage nach der Verhältnismäßigkeit einer solchen Maßnahme stellen, und letztlich steht ja auch die Frage der Gleichberechtigung gegenüber dem ,Ottonormalbürger’ im Raum", sagt Lisa-Marie Eschenbach.

Es sei mit Kohl-Richter vereinbart worden, dass dies ein vorübergehender Zustand sein solle. "Darüber hinaus hat es in den vergangenen fünf Jahren keinerlei Vandalismusprobleme am Grab gegeben", bekräftigt die Sprecherin. Derzeit bemühe man sich, einen Termin mit der Witwe zu vereinbaren. Kohl-Richter bestätigte Anfang des Monats gegenüber der "Rheinpfalz", dass es "offenbar Gesprächsbedarf" seitens der Stadt gebe, was sie vor allem der Berichterstattung entnommen habe. Sie habe daraufhin telefonisch den Kontakt zu Seiler gesucht. "Ein Rückruf ist bisher nicht erfolgt."

Die Kohl-Söhne begrüßen den Vorstoß Seilers. "Wir sind der Frau Oberbürgermeisterin sehr dankbar, dass sie diesen unsäglichen Zustand beenden will. Unser Vater hat Menschen zusammengeführt und geholfen, Mauern einzureißen. Sein Grab mit einem Zaun und einer Videoanlage abzuschotten, ist nicht in seinem Sinne", glaubt Walter Kohl. Als Familie habe man selbstverständlich einen "wichtigen und umfangreichen Einfluss" auf sein Vermächtnis und Erbe, teilt er mit, ohne konkreter zu werden.

Die Sonder-Polizeiwache für den Altkanzler an seinem Bungalow in Ludwigshafen-Oggersheim soll indes bleiben. Das Grundstück, auf dem das Gebäude steht, ist verkauft worden. Der neue Eigentümer möchte die Wache erhalten. "Das Gelände ist privat", sagt Verwaltungssprecherin Ulrike Heinrich. Die Stadt wisse nicht, ob und – falls ja – wie das Häuschen genutzt werde.