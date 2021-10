Von Harald Berlinghof

Speyer. Kostüme von Regenwurm und Kellerassel liegen bereit. Ein vergrößerter Hundertfüßer, einen halben Meter lang, wird hinter Glas zur Schau gestellt. Regenwürmer, Ameisen, Erdhummeln und Maulwürfe werden die Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren faszinieren. Am Sonntag eröffnete im Speyerer Historischen Museum der Pfalz die Familien- und Mitmach-Ausstellung "Expedition Erde – Im Reich von Maulwurf und Regenwurm".

Ein Abenteuerspielplatz mit Spaß- und Lernfaktor tut sich auf, wenn sich dunkel gehaltene Ausstellungshöhlen mit hellen Kinderlaboren abwechseln. Es gibt genug zu erleben, aber auch viel zu lernen – für Kinder, ihre Eltern und ihre Großeltern. Zwölf Mitmachstationen, zehn Medienstationen und zwei Stationen mit lebenden Tieren sollen das Thema veranschaulichen und den Kindern die Augen öffnen für das Reich unter unseren Füßen. "Die Ausstellung stellt sich als ein Erlebnisparcours für Kinder dar", so Museumsdirektor Alexander Schubert.

Unzählige Lebewesen tummeln sich nur wenige Zentimeter unter der Oberfläche. Eine für unsere Augen normalerweise verborgene Welt findet sich im Erdreich, und zwar im Waldboden genauso wie im häuslichen Garten. Eine Handvoll Humus enthält mehr Lebewesen als es Menschen auf der Erde gibt, erklärt Catherine Biasini, Kuratorin des Jungen Museum (JuMu) im Speyerer Historischen Museum. Bakterien, Pilze, Pflanzenwurzeln, Insekten und Würmer. Und jedes dieser Lebewesen, mag es noch so klein sein, leistet seinen Beitrag zur Entstehung und zum Erhalt des Erdbodens.

Ein Ameisenvolk zieht ein

Die Ausstellung wurde aus Wien übernommen und wird jetzt mit zahlreichen Ergänzungen in Speyer gezeigt. Schubert ist erleichtert, dass der Ausstellungsbetrieb jetzt nach den lange andauernden Corona-Einschränkungen und der vorübergehenden Schließung des Museums wieder aufgenommen werden kann. "Nach fast zwei Jahren ist es jetzt wieder so weit", betont er.

Von den Monstern der Tiefe, als welche kleinste Tierchen in gewaltigen Vergrößerungen erscheinen, über die Sprache und Kommunikation der Pilze mit Bäumen bis hin zur biologischen Aufbereitung des Erdbodens durch Wurzeln und Kleintiere, um daraus Humus zu machen, reicht das Spektrum der Präsentation. "Das ist spannend für alle geborenen Forscher, unsere Kinder", erläutert Ausstellungskuratorin Almut Neef.

Ein paar Regenwürmer sind schon da, im kommenden Frühjahr sollen aber Waldameisen mit einem ganzen Volk in die Ausstellung umziehen. "Das geht erst, wenn die Tiere im Frühjahr wieder aktiv werden", so Sabine Carle-Coen, Pressesprecherin des Museums. In einem transparenten Plexiglas-Bau soll das Ameisenvolk vor den Augen der Besucher seinem Alltag nachgehen, den Stock in Ordnung halten, den Nachwuchs ihrer Königin aufziehen und Nahrungsvorräte anlegen. Ein Ameisenstock aus einem Baugebiet, der weichen muss, soll für ein paar Monate in der Ausstellung unterkommen, bevor man den Tieren einen neuen Siedlungsplatz im Wald anbietet. All das ist mit den Naturschutzbehörden besprochen und abgeklärt, wie man betont.

Info: Die Ausstellung ist bis zum 19. Juni 2022 zu sehen zu den Öffnungszeiten von Dienstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Weitere Infos gibt es unter www.expedition-erde-ausstellung.de. Für den Besuch im Historischen Museum der Pfalz gilt die 3G-Regel. Schüler sollten einen Schülerausweis mitbringen. Die Kontaktdaten werden beim Besuch erfasst. Innerhalb des Museums muss eine FFP2- oder medizinische OP-Maske getragen und ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden.