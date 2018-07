Von Alexander Albrecht

Mannheimer. Dieter Schäfer wird sie nicht los, die Erinnerungen an den "schwarzen" Rosenmontag dieses Jahres: Auf der A5 bei St. Leon-Rot übersieht ein Lkw-Lenker das Stauende. Der Laster prallt ungebremst auf ein Auto, schiebt dieses und ein weiteres gegen einen Tanklastauflieger. Im ersten Wagen stirbt der Fahrer, im zweiten Vater, Mutter und die 14-jährige Tochter. Der Einsatz bringt die Helfer an ihre Grenzen. Die Autowracks sind zusammengepresst, und aus dem Abfall-Tanklaster laufen 10.000 Liter Schweineblut auf die Fahrbahn. Einigen Rettern wird von dem Geruch übel. Ein Polizist erträgt die Situation psychisch nicht mehr und muss abgezogen werden.

Der Unfall mit vier Toten am Rosenmontag auf der A 5 bei St. Leon-Rot war der traurige Anlass, die Initiative ins Leben zu rufen. Foto: Priebe

"Die schlimmen Bilder sind immer noch in meinem Kopf", sagt Schäfer, der Leiter der Verkehrspolizei in Mannheim, bei einer Pressekonferenz am Donnerstag leise. Vor einigen Monaten hat er den entsetzten Mitgliedern des Mannheimer Hafenclubs von dem furchtbaren Unfall berichtet. Der Vortrag blieb nicht ohne Folgen: Alle waren sich hinterher einig, dass etwas passieren muss. Jetzt. Zumal die Zusammenstöße an den Dauerbaustellen der A 5 und der A 6, besonders am hochbelasteten Walldorfer Kreuz, im letzten Jahr um knapp 80 und in diesem um mehr als 40 Prozent zugenommen haben.

Das Treffen mit den Spediteuren war die Geburtsstunde der Initiative "Hellwach mit 80 km/h", die am Donnerstag in der Mannheimer Hafengesellschaft gestartet ist, und mit Hilfe der Politik und Verbänden sich bundesweit, ja sogar in Europa, ausbreiten soll. Die Aktion richtet sich vor allem an Brummi-Fahrer. "Weil bei einem Unfall mit Lkw-Beteiligung die Folgen um ein Vielfaches schlimmer sind", wie Schäfer erklärt.

Die beteiligten Transport- und Logistikunternehmen verpflichten sich, dass ihre Fahrer das Tempo-80-Limit auf der Autobahn auch tatsächlich einhalten. "Bisher reizen sie die Geschwindigkeit aus", weiß Schäfer. Die Radargeräte blitzten erst bei einer Überschreitung von sechs Kilometern pro Stunde. Da die Behörden zudem drei km/h als Toleranz abziehen, macht das Tempo 89. "Plus neun km/h bedeuten einen viel längeren Anhalteweg des Lasters", erklärt Schäfer.

Hintergrund Die zehn "Max-Achtzig-Regeln": 1. Lenk und Pausenzeiten einhalten; Pausen sinnvoll nutzen. 2. Nur dringende Telefonate führen, und ausschließlich über die Freisprechanlage. 3. Die Nutzung sozialer Medien (Facebook, WhatsApp etc.) per Handy, Notebook oder Tablet unterbleibt. 4. Dispositionen über Routen oder Aufträge nicht während der Fahrt erledigen. 5. Fahrerfremde Tätigkeiten (Lesen, Kaffee kochen, Speisen zubereiten, Körperpflege) unterlassen. 6. Essen und Trinken am Steuer nur dann, wenn die Konzentration auf den Verkehr nicht gestört wird. 7. Alkohol, Drogen oder Medikamente, die die Konzentration stören, nicht vor oder während der Fahrt einnehmen. 8. Kleider auf dem Parkplatz wechseln, festes Schuhwerk tragen. 9. Wenn etwas runterfällt, erst anhalten und dann aufheben. 10. Gerade auf Strecken mit Staugefahr und in Baustellen an das Tempolimit und Überholverbote halten, Sicherheitsabstand wahren. alb

Die nach der für die Kampagne entworfenen Comicfigur "Max Achtzig" betitelten Regeln gehen noch weiter und untersagen "fahrerfremde Tätigkeiten". Das höre sich alles selbstverständlich an, so Schäfer, "aber die Praxis zeigt uns, dass wir leider immer wieder darauf hinweisen müssen". Als "Teufelszeug" bezeichnet der Polizeidirektor Smartphones, sofern sich die Lkw-Lenker von diesen ablenken lassen. Das sei in 88 Prozent aller aufgeklärten Fälle in der Region die Unfallursache gewesen. "Die Fahrer glauben immer, dass sie alles im Griff haben, das ist jedoch ein Trugschluss", warnt Schäfer. Als besonders tückisch hat sich in der Praxis die A 5 in nördliche Richtung auf Höhe des Parkplatzes Lußhardt erwiesen. Aufgrund einer Rechtskurve nehme ein Lkw-Fahrer ein sich am nahen Walldorfer Kreuz bildendes Stauende erst sehr spät wahr. Sei er in diesem Moment mit seinem Kopf woanders, krache es.

Die Initiative setzt nicht nur auf den Faktor Mensch, sondern auch auf die Technik. Doch da ist Geduld fragt. Nach wie vor sind viele Lkw gerade aus Osteuropa nicht mit einem Notbremsassistent ausgestattet. Die EU lässt seit 1. November 2015 keine neu zugelassenen Fahrzeuge mehr ohne dieses System zu. Diese müssen im Notfall die Geschwindigkeit der Laster um zehn km/h verringern, ab dem Herbst dieses Jahres sind es 20. Selbst dann fährt ein 40-Tonner mit immer noch 60 Kilometer pro Stunde dem Fahrzeug davor auf.

Schäfer hofft zudem auf digitale Verkehrsbeeinflussungsanlagen, die in Echtzeit vor der Staugefahr warnen und abgelenkten Laster-Fahrern einen optischen "Weckreiz" ähnlich dem "Blitzen" geben. Bis zur Installation der teuren Geräte würden aber noch viele Jahre vergehen. Schneller kommen sollen die "Enforcement-Trailer", wie das Land angekündigt hat. Das sind mobile, automatische Blitzanlagen.