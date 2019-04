Schwetzingen. (RNZ) Der Spargellauf feiert Geburtstag: Zum zehnten Mal treffen sich über 1200 Sportler im Schlossgarten, um an diesem beliebten sportlichen Ereignis teilzunehmen. Einige Starter sind von Anfang an dabei - und manche hat die Premiere des Spargellaufes überhaupt erst zum Laufsport gebracht.

Ilse Hofmann beispielsweise nahm an einem Anfängerlaufkurs bei Margareta Liebert teil. "Aus dem Kurs ist dann der Lauftreff Hasenpfad geworden. Und unser erster gemeinsamer Wettkampf war damals die Spargellaufpremiere. Inzwischen ist die Teilnahme Tradition", erzählt die 58-jährige aus Plankstadt. Auch Gerd Fleissig kam durch den Spargellauf erstmals zu einem Wettkampf: "Ich hatte die Information aus der Tageszeitung und war spontan begeistert. Ich war zwar Läufer, aber so richtige Wettläufe hatte ich bis dahin nicht absolviert." Durch den Schwetzinger Lauf motiviert steigerte er sich bis zum Halbmarathon: "Im Alter von 60 Jahren schaffte ich ihn in 2:05 Stunden und bin mächtig stolz darüber."

Ein erfahrener Läufer ist Franz-Wilhelm Coppius: Was hat sich geändert? "Ich bin älter geworden und nicht mehr so schnell unterwegs. Die Routine ist natürlich vorhanden, denn ich laufe seit fast 40 Jahren." Motivation ist die Freude am Laufen - und die bekommt auf der Strecke noch mal einen Schub: "Toll ist die Atmosphäre und die vielen Zuschauer, sogar an Stellen außerhalb des Schlossgartens. Dann natürlich Start und Ziel mit dem ganzen Ambiente. Kurfürstlich eben." Die Familie ist auch dabei: "Meine Frau feuert uns an, die Kinder laufen ja auch mit. In den ersten Jahren habe ich mir noch einen Zweikampf mit meinem Sohn geliefert, mittlerweile läuft er die Strecke deutlich schneller."

Ingke Greiner freute sich vor zehn Jahren: "Eine Laufveranstaltung in der eigenen Stadt, mit der Möglichkeit, einfach zum Start zu laufen!" Die Schwetzinger Zahnärztin unterstützt den Lauf auch als großzügige Sponsorin: "Richtig toll wäre es, in Schwetzingen einmal einen Halbmarathon anzubieten, was natürlich sehr viel Arbeit wäre."

Hintergrund Der zehnte Spargellauf steigt am kommenden Sonntag, 7. April. Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 9.45 Uhr: Kinderlauf, circa 500 Meter (Jahrgang 2012 und jünger). 10 Uhr: Schülerlauf, circa 1,2 Kilometer (Jahrgang 2006 und jünger). 10.15 Uhr: Start des Fünf-Kilometer-Laufs. 10:30 Uhr: Start des Zehn-Kilometer-Laufs. Die Startnummern für den [+] Lesen Sie mehr Der zehnte Spargellauf steigt am kommenden Sonntag, 7. April. Der Zeitplan sieht wie folgt aus: 9.45 Uhr: Kinderlauf, circa 500 Meter (Jahrgang 2012 und jünger). 10 Uhr: Schülerlauf, circa 1,2 Kilometer (Jahrgang 2006 und jünger). 10.15 Uhr: Start des Fünf-Kilometer-Laufs. 10:30 Uhr: Start des Zehn-Kilometer-Laufs. Die Startnummern für den Schwetzinger Spargellauf werden am kommenden Samstag, 6. April, von 15 bis 18 Uhr, sowie am Lauf-Sonntag ab 8 Uhr in der Mensa des Privatgymnasiums in der Hildastraße 1 ausgegeben.

[-] Weniger anzeigen

Mit vielen Startern ist auch wieder das Schwetzinger Krankenhaus vertreten. Nachdem ihr früher bei Zehn-Kilometer-Läufen die Endzeit wichtig war, bevorzugt die 64-jährige Berta Krischan inzwischen das Laufen im Team ihres Arbeitgebers: "Die Motivation erfolgt bereits im Vorfeld im gemeinsamen Team. Für mich gilt: Der Weg ist das Ziel. Der Sieg ist bereits mit der Teilnahme sicher."

Auch im Helferteam gibt es treue, zuverlässige Spargellauf-Fans. Karl Schneider wurde durch Erwin Hube aus dem Orgateam angeworben: "Erwin hat Helfer für den Spargellauf gesucht. Ich habe sofort zugesagt." Der 81-jährige Schwetzinger hat seinen festen Streckenposten im Schlossgarten etwa einen Kilometer vor dem Ziel: "Was mir aber immer wieder aufgefallen ist: Es gibt Teilnehmer, die mit ihren Kräften so ziemlich am Ende sind, aber trotzdem alle das Ziel erreichen."

Der jüngste Jubiläumshelfer ist Janis Hube. Der 23-jährige kam über seinen Großvater Erwin Hube zum Spargellauf. "Ich war damals in der 7. Klasse, und wir sollten für ein Schulprojekt 20 Sozialstunden ableisten. Es hat mir dann so gut gefallen, dass ich dabeigeblieben bin." Für die Hubes ist der Lauf ein Familienereignis: "Meine Großmutter engagiert sich beim Kaffee und Kuchenverkauf, mein Großvater und mein Vater haben am Lauf teilgenommen."