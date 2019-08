Von Marcus Deschner

Oberzent. War das ein Festival! Bei der zehnten Auflage des "Sound of the Forest" ging am Marbach-Stausee vier Tage lang tüchtig die Post ab. Eigentlich wäre das zehnte Jubiläum des Odenwälder-Musikspektakels bereits im vergangenen Jahr gewesen. Doch die Veranstaltung beim Jugendzeltplatz Meisengrund musste damals wegen anhaltender Trockenheit und damit einhergehender Waldbrandgefahr kurzfristig abgesagt werden. Nun wurde das Ganze mit rund 50 Bands und 5000 Gästen gewissermaßen "nachgeholt".

"Wir hätten es uns nicht schöner vorstellen können", ist Johannes Megow vom veranstaltenden Verein begeistert. Nach "der Zwangspause" im letzten Jahr habe man gemerkt, dass das Publikum geradezu "ausgehungert" nach dem Event mitten in der Natur gewesen sei. Besonders schön findet er, "dass es keine bemerkenswerten Vorfälle gab" und alle einträchtig miteinander gefeiert hätten. "Peanuts" seien auch die am Samstag aufgetretenen Regenfälle gewesen. "Das war fürs Publikum eher eine gute Erfrischung".

Das Kernteam der Organisatoren bestehe so aus "30 bis 40 Personen", in Spitzenzeiten seien bis zu 250 Helfer im Einsatz. Und das alles ehrenamtlich, erläutert Megow. An so ziemlich allen Tagen sei man ausverkauft gewesen. "Am Freitag hatten wir vielleicht noch so um die 50 Tageskarten, am Samstag ging gar nichts mehr", freut er sich über den Zuspruch. Auf dem weitläufigen Gelände rund um den See, der in erster Linie eigentlich als Hochwasserrückhaltebecken dienen soll, tanzte, sang und feierte hauptsächlich die U-30-Generation, vereinzelt waren aber auch deutlich ältere Gesichter zu sehen. Manch einer sprang vor Begeisterung ins Wasser. Und bei den verschiedenen musikalischen Genres, die auf "Waldbühne", "Unterholz", Odenwaldmobil "Seebühne", "Fuchsbau" und "Marktplatz" geboten wurden, kamen alle auf ihre Kosten.

Fabian, Paul und Nicolai sind schon am Donnerstag angereist - sie studieren in Karlsruhe Wirtschaftsingenieurwesen. " Musik hören, nette Leute treffen, chillen", könne man hier in "toller Umgebung" ist sich das Trio einig. Der 25-jährige Dominic ist zum ersten Mal mit von der Partie - und das alle vier Festivaltage. Doch auf Zelt und Iso-Matte will er lieber verzichten. "Meine Oma wohnt in Bad König", gibt er bereitwillig Auskunft. Da sei’s angenehmer, jeden Tag "die paar Kilometer" Hin- und Rückweg auf sich zu nehmen und "in einem richtigen Bett" zu schlafen.

Isabell ist mit ihrer Freundin Selma aus Darmstadt gekommen. Sie wollen "in der tollen Location einfach etwas abhängen", bevor’s Ende kommender Woche gemeinsam 14 Tage auf Kreta geht. Und schon ist man wieder mittendrin im Trubel , wo gerade Joris auf der Waldbühne seinen großen Auftritt hat. Da klinken sich die "K. Rings" ein. Gemeinsam mit einem vielstimmigen Publikum singen sie " This is the Sound of the Forest", mancher kann sich bei dem Song aus den Anfangszeiten der Mega-Party vor Rührung ein Tränchen nicht verdrücken. Höhepunkt des Abends sind nach Mitternacht die "Leoniden". "Die haben regelrecht die Bühne abgefackelt", sprüht es aus Megow geradezu heraus. Als "Finisher" rockte gestern am späten Sonntagnachmittag DJ Chris Whap-a-dang die Seebühne.

Doch nach dem Festival ist vor dem Festival. "Die Vorbereitungen fürs kommende Jahr laufen schon", erklärt Megow. Und noch diese Woche starte der Kartenvorverkauf für 2020, die ersten Bands seien schon verpflichtet worden. "Wer die sind, darf ich halt noch nicht verraten", schmunzelt er.