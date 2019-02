Mosbach/Buchen. (cab) Es ist Zeugniszeit. Viele Schulkinder in der Metropolregion haben ihre Halbjahresinformationen schon bekommen. Bei anderen ist es erst Anfang kommender Woche so weit. Auch im Neckar-Odenwald-Kreis. "Dann kann die Stimmung zu Hause wieder hochkochen, wenn die Zeugnisse anders sind als erwartet", sagt Ursula Müller-Dietrich. Im Kreisverband der Caritas leitet sie die Erziehungs- und Familienberatungsstelle. Ihre Kollegin beim Diakonischen Werk der evangelischen Kirchenbezirke im Neckar-Odenwald-Kreis ist Hanna Voget. Die beiden Psychologinnen und ihre Teams werden am Dienstag, 6. Februar, wieder eine telefonische Beratung für Kinder, Jugendliche und Eltern anbieten. Hier können sie ihre Herzen ausschütten, wenn die Noten hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind oder eigentlich nur schwarz auf weiß belegen, das schon länger etwas schief läuft.

Beratung ist gerade bei Familienkrisen oft hilfreich. Übers Jahr seien die Fallzahlen sowohl bei der Caritas als auch bei der Diakonie stabil hoch. Und die Hintergründe der schulischen Probleme seien komplex: "So wird auch der Druck für uns immer höher", so Voget: "Oft bleibt wenig Zeit für gute Vor- und Nachbereitung. Wir brauchen in unseren Beratungsstellen wirklich jede Fachkraft." Die Hälfte der Kinder und Jugendlichen mit Beratungsbedarf komme aus Patchwork-Familien oder lebe bei alleinerziehenden Elternteilen: "Und das hier bei uns auf dem Land", betont Müller-Dietrich. Oft seien die Eltern ein Teil der Konfliktsituation, die sich negativ auf die schulischen Leistungen ihres Nachwuchses auswirkt.

Denn es ist meistens eben nicht die Lese- und Rechtschreibschwäche oder die Dyskalkulie, die den Problemen zugrunde liegt, sondern häufig Noten- und Leistungsdruck. Und sind die Leistungen mal nicht, wie erwartet, kann sich das auf das Selbstvertrauen, die Selbstachtung und das Selbstwertgefühl des Kindes oder Jugendlichen niederschlagen. Die Folgen sind Verunsicherung und vielleicht irgendwann wirklich schlechte Noten. Und schon ist der Teufelskreis geschlossen. "Eltern sind dann selbst verunsichert, denn dieser Schuldruck steckt an", sagt Müller-Dietrich: "Die Eltern rufen an, weil sie Sorge haben, dass ihr Kind sitzen bleibt, nicht mehr im Unterricht mitkommt, mit den Lehrern nicht klarkommt oder gemobbt wird." Der Leidensdruck für alle Beteiligten könne enorm werden. Hier einen Ausweg zu finden, ist das Ziel der Beratungsangebote von Diakonie und Caritas im Neckar-Odenwald-Kreis.

"Wir wollen Hoffnung wecken und Mut machen, dass man den Blickwinkel auf die Sache auch ändern kann", so Voget: "Wir wollen Anregungen geben, auf welchen Wegen es besser weitergehen kann, und nicht zuletzt auch auf unsere Angebote verweisen." Wichtig ist den beiden Psychologinnen, dass es in den Beratungen um "Ressourcenorientierung" geht, sprich: Die Stärken des Schulkindes sollen wieder in den Mittelpunkt rücken. Im Zentrum der Wahrnehmung sollen nicht die Probleme stehen. Denn das Problembewusstsein alleine hilft nicht weiter. Und es geht auch darum, den Eltern zu vermitteln, dass sie ihren Kindern nur dann Orientierung geben können, wenn sie, so Müller-Dietrich, "stabil agieren". Daher, da ist sie sich mit Voget einig, bräuchten die Eltern die Beratung meist mindestens so sehr wie die Kinder. Zumal der Bildungserfolg in Familien eine immer größere Rolle spiele - auch in eher bildungsfernen Familien, unterstreicht Müller-Dietrich.

Voget nickt: "Ich hatte mal einen Vater hier, der wollte sein Kind nicht für ein Jahr zurückstellen, damit es die Klasse wiederholt. Sein Argument war, dass seinem Kind dann später ein Jahr bei der Rente fehlt." Doch es gebe auch Eltern, so Vogets Erfahrung, "die sind locker und sagen: ’Mein Kind ist eben eher der Praktiker.’". Diese Gelassenheit würden Voget und Müller-Dietrich ihren Klienten öfter wünschen. Sie würde manches im alltäglichen Schulstress leichter machen und den Blick auf Auswege nicht verbauen, wenn es mit den Noten mal nicht so läuft. Wer weiß: Vielleicht wird dieser Rat der Expertinnen auch am kommenden Dienstag wieder öfter gebraucht.

Info: "Sorgentelefon" der Psychologischen Beratungsstellen der Diakonie und der Caritas in Buchen und Mosbach für Kinder, Jugendliche und Eltern nach der Übergabe der schulischen Halbjahresinformationen: Dienstag, 6. Februar, 15 bis 17 Uhr. Caritas: 0 62 61 / 9 20 10 (Mosbach), 0 62 81 / 32 550 (Buchen); Diakonie: 0 62 61 / 92 99 300 (Mosbach), 0 62 81 / 56 24 322 (Buchen).