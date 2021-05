Von Harald Berlinghof

Sinsheim. Ein Ökonom, ein Ingenieur und eine regionale Realistin unterhalten sich über die Zukunft. Der Wirtschaftsexperte muss darauf achten, dass alles bezahlbar bleibt, der Ingenieur ist darauf aus, was technisch machbar ist, und die Realistin wirft einen ganzheitlichen Blick darauf, ob die Klimastrategie in der Metropolregion Rhein-Neckar praxistauglich ist.

In der Diskussion in der Sinsheimer Klima-Arena geht es am Mittwochabend im Beisein von rund 100 zugeschalteten Beobachtern unter anderem um den Wasserstoff. Dieser wird zunehmend als Alternative zu fossilen Energieträgern und in der Mobilität zum Elektro-Auto gesehen. "Wasserstoff – Utopie oder Hype?" lautete entsprechend die Frage, die über der Internetdebatte schwebte, die von Bernd Welz, dem Vorstandsvorsitzenden der Klimastiftung für Bürger, dem Träger der Arena, geleitet wurde.

Doris Wittneben, Leiterin des Bereichs "Zukunftsfelder und Innovation" der Metropolregion Rhein-Neckar GmbH, ist ganz nah dran, das Wasserstoffthema umzusetzen. Immerhin gehört die Kurpfalz zu einer von drei Wasserstoff-Modellregionen in Deutschland. Von der Herstellung des chemischen Elements über dessen Verteilung, Lagerung und Speicherung bis zum Verbrauch in Bussen oder kommunalen Fahrzeugen an Rhein und Neckar ist bereits alles durchgedacht. Wasserstoff-Tankstellen gibt es schon.

"Wir alle wissen nicht, wie die Zukunft aussieht. Aber es schadet nur, wenn jetzt das Lager der E-Mobilitäts-Befürworter gegen die Wasserstoffanhänger antritt. Im Moment läuft alles auf die Elektro-Mobilität hinaus. Aber Wasserstoff ist eine super Alternative. Es kann sein, dass beide Technologien eine Zeit lang nebeneinander existieren werden", glaubt Professor Holger Hanselka, Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).

"Neben dem Einsatz von Wasserstoff in Brennstoffzellen, was eher im Schwerlastverkehr, auf der Schiene oder auf Schiffen und sogar in Flugzeugen sinnvoll erscheint, wird auch die herkömmliche Verbrennungstechnologie mit Wasserstoff als Treibstoff eine Nischenfunktion haben", sagte Wittneben. "Da möchte ich auch einmal eine Lanze für die Verbrennungstechnologie brechen. Die gibt es auch in der Natur. Man schaue nur einmal in Richtung Sonne. So schlecht kann das also nicht sein", erklärte Hanselka.

Erst grau, dann grün

Einig war man sich darin, dass die Gesellschaft zur Erzeugung von ausreichend Wasserstoff in Deutschland und der Region nicht genügend Strom aus erneuerbaren Energien zur Verfügung hat. "Wir werden deshalb in einer Übergangsphase – um den Ausbau der notwendigen Infrastruktur voranzutreiben – auf sogenannten grauen Wasserstoff zurückgreifen müssen und können erst zu einem späteren Zeitpunkt auf ,grünen’ Wasserstoff umstellen", betonte Professor Andreas Löschel, Direktor des Zentrums für angewandte Wirtschaftsforschung und Berater der Bundesregierung in Sachen Energie der Zukunft. Nicht nur in der Biotechnologie (rot, grün, weiß) gibt es eine Farbenlehre, sondern auch beim Wasserstoff. "Farbbezeichnungen sollen die Welt vereinfachen und verständlicher machen", sagte Hanselka. "Grauer" Wasserstoff werde mit fossiler Energie gewonnen, "grüner" mit Strom aus erneuerbaren Energien.

Doch davon gibt es zu wenig. Global liegt sein Anteil nur bei 0,05 Prozent, wusste der Wissenschaftler. Angesichts dessen forderte Löschel, das Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien und vor allem Speichermöglichkeiten für den Energieträger Wasserstoff in Deutschland zu verdreifachen. "Wir müssen heute anfangen mit dem Aufbau der Infrastruktur. Da können wir nicht auf ,grünen’ Wasserstoff warten. Eine Umstellung auf die klimafreundliche Alternative kann dann immer noch erfolgen", so Hanselka.

Man müsse sich darauf einstellen, "grünen" Wasserstoff in die Region zu importieren, auch aus wärmeren Ländern bis hinunter nach Afrika. Das würde dort für Wertschöpfung und Wohlstand sorgen, "wenn die Verträge zwischen den Staaten ordentlich abgefasst sind", sagte Hanselka. Das Wichtigste sei, dass man sich in allen gesellschaftlichen Bereichen einig ist, Klimaneutralität anzustreben. "Jetzt sollen die Ingenieure mal schauen, wie sie das hinbekommen. Und wenn wir die Klimaneutralität nicht, wie gerade beschlossen, bis 2045 schaffen, sondern erst 2055, dann haben wir die Welt trotzdem gerettet. Wir haben begonnen. Das ist ganz wichtig", betonte Hanselka. Und Wittneben ergänzte: "Daumen hoch. Es ist machbar".