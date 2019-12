Von Christian Berger

Speyer/Sinsheim. Nach 30 Jahren als Angestellter beim Technik-Museum Speyer und 48 Berufsjahren insgesamt geht der Sinsheimer Georg Beyer Ende des Jahres als Werkstattleiter in Ruhestand. Der 64-Jährige, von den Kollegen „Schorsch“ genannt, hat das Museum in der pfälzischen Domstadt mit aufgebaut. Ab Januar wird er mehr Zeit für seine beiden liebsten Hobbys haben: das Radfahren mit Frau und Hund in den Wäldern rund um Sinsheim und das Reisen in südliche Gefilde.

Aufbau ist mit Blick auf Speyer durchaus wörtlich zu verstehen: Für mehr als ein Dutzend Flugzeuge und Hubschrauber hat Stahlbauschlosser Georg Beyer Pfeiler geschweißt und zusammen mit seinen Kollegen von der Werkstatt betoniert. Bei den Technik-Museen Sinsheim und Speyer sind nach eigenen Angaben zuerst Fluggeräte in erhöhter Position, quasi in Fluglage, ausgestellt worden. „Ich habe auch die Pfeiler für den Jumbo-Jet geschweißt“, sagt Beyer stolz.

Rund 20 Meter lang ist die größte Stütze für die begehbare Boeing 747. Wobei auch die Entfernung der Tragflächen für den Transport im Jahr 2002 und die folgende Montage am Rumpf im Museum bei einer solchen Maschine eine Premiere gewesen sei. Schon vor Eröffnung des Technik-Museums in Speyer im April 1991 hat „Schorsch“ Beyer mit Werkstatt-Kollegen auf dem früheren Gelände der Pfalz-Flugzeugwerke (PFW) gearbeitet. „Die Liller Halle sah aus wie nach dem Krieg. Wir haben viel Müll herausgeholt, etliche Reparaturen waren nötig. Bei den Fenstern und Toren zum Beispiel“, erinnert sich der 64-Jährige.

Er und seine Kollegen legten damals auch Bahngleise von der Grundstücksgrenze bis in die denkmalgeschützte Halle hinein, in der heute auch mehrere Lokomotiven ausgestellt sind. Das Gelände zwischen Festplatz und Flugplatz hat der damalige Museumschef Eberhard Layher gekauft, nachdem der Platz für Exponate in Sinsheim nicht mehr ausgereicht hatte.

Bevor es für ihn nach Speyer ging, hat Beyer rund ein Jahr lang in der Werkstatt des Technik-Museums Sinsheim gearbeitet. „Dort habe ich im August 1989 angefangen. Weil das Museum damals Leute gesucht hat, bewarb ich mich“, blickt er zurück. Da war er gerade einige Wochen im Land gewesen. Denn mit seiner Frau, seinem elfjährigen Sohn und zwei Koffern ist der Schlosser am 3. Juli 1989 aus der DDR in die Bundesrepublik ausgereist. „Eineinhalb Jahre mussten wir nach unserem Ausreiseantrag darauf warten. Das war eine harte Zeit“, sagt der Leipziger.

Seine Großmutter, bei der Beyer aufwuchs, durfte schon ein Jahr früher zu ihrer Schwester nach Sinsheim ziehen. Der 64-Jährige folgte ihr vier Monate vor dem Mauerfall in den Kraichgau, wo er bis heute wohnt. Als Museumsmitarbeiter ging es für ihn dann auch einige Male in die alte Heimat: In Ostdeutschland galt es, mehr als ein Militärflugzeug für die Technik-Sammlungen in der Kurpfalz zu retten.

Wenn der bisherige Werkstattleiter – im September übernahm Jakob Rebholz (25) diesen Posten – durchs Speyerer Museumsgelände geht, dann werden bei ihm viele Erinnerungen wach. „Ich habe auch die Stützen für das Untersee-Boot U 9 geschweißt“, erzählt Beyer. Das 46 Meter lange Boot der Bundesmarine ist mit fast 470 Tonnen Gewicht das schwerste Exponat der Technik-Sammlung.

Die beiden passgenauen Stützen wurden bereits an der Nordsee von Tauchern unterhalb der U 9 in Position gebracht, bevor es zur letzten Reise auf einen Ponton ging, sagt das Museumsurgestein. Der Wahl-Sinsheimer ist stolz, dass Speyer nach schwierigen Anfangsjahren mit wenigen Besuchern inzwischen zu einem Anziehungspunkt für Hundertausende Technik-Fans jährlich geworden ist.

Auch wenn seine Verbundenheit mit dem Museum groß ist und er sich durchaus vorstellen könne, im Ruhestand – „wenn ich gefragt werde“ – bei Veranstaltungen mitzuhelfen, freut sich Beyer auf mehr Freizeit. Nach einer schweren Erkrankung vor fünf Jahren zog er es nach der Therapie vor, gleich wieder zu arbeiten, statt in Kur zu gehen. Heute ernähre er sich gesund und fahre viel Fahrrad in und um Sinsheim herum. Dafür hat er einen alten Drahtesel mit einem Seitenwagen für seinen Hund sowie einem Anhänger ausgestattet. Weil das Gefährt ziemlich schwer wurde, leistete er sich noch einen Elektromotor als Antriebshilfe dazu. Außerdem will der 64-Jährige weiterhin Flugreisen in den Süden zusammen mit seiner Frau genießen. Eines der liebsten Ziele des Ehepaars sind die Kanarischen Inseln.