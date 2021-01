Sinsheim/Heilbronn. (RNZ) Merkwürdige Vorkommnisse an der Rastanlage Kraichgau-Nord: Mit "starken Kräften" hat die Polizei dort am Nachmittag des Dreikönigstags ein ominöses Treffen einer Gruppe gesprengt, die einer Aktion angehört, welche sich "D-Day 2.0" nennt. Ziel war es laut Polizeibericht offenbar gewesen, "bundesweit Blockademaßnahmen an zentralen Infrastruktur- und Verkehrsknotenpunkten" vorzunehmen. Bei den Teilnehmern habe es sich ausnahmslos um Personen gehandelt, "die mit den aktuellen Bestimmungen nicht einverstanden sind". Es sei dann auch zu Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung gekommen.

Die rund 40-köpfige Gruppe hatte sich gegen 15.15 Uhr auf der Raststätte versammelt, worauf zehn Streifenwagen an den Ort geeilt waren. Die Haltung der Teilnehmer des Treffens zu den gültigen Restriktionen sei allein schon anhand der Personenzahl erkennbar gewesen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mannheim; darüber hinaus seien Abstandsgebote nicht eingehalten worden. Der Großteil der Kontrollierten habe außerdem keinen Mund-Nase-Schutz getragen. Knapp eine Stunde lang dauerte die Kontrolle, schildern Teilnehmer der Aktion.

Die Rastanlage in Sinsheim habe lediglich als Treffpunkt gedient, so die Erkenntnis. Die Personen wurden aufgefordert "die geplante Aktion zu unterlassen", wo sie hätte stattfinden sollen, blieb unklar. Die Konsequenzen einer solchen seien den Personen aufgezeigt wurden. Außerdem seien laut Polizei sämtliche Personalien erhoben und einige Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona Verordnung geschrieben worden. Weitere Maßnahmen seien "nicht erforderlich" gewesen. "Es ging alles recht glimpflich ab", hieß es auf Nachfrage.

Im Unklaren blieb, wie die Polizei auf das Treffen aufmerksam wurde und warum es ausgerechnet in Sinsheim stattfand. "Dank Internet geht das schnell", hieß es. Möglicherweise habe es einen Hinweis gegeben. Als gesichert gilt auch, dass Ermittler der Polizei in einschlägigen Internet-Gruppen "mitlesen". Auch hatte es in Sinsheim der jüngeren Vergangenheit mehrfach Demonstrationen gegen die Corona-Verordnung gegeben.

Im Internet kursieren Bilder der Kontrolle. Unter dem Überbegriff "Top Secret" – streng geheim – haben sich Sympathisanten der Aktion über zahlreiche Telegram-Kanäle vernetzt. Die Kommunikation über den Vorfall in Sinsheim wurde in einer Gruppe aus dem Großraum Heilbronn geteilt, die am Donnerstagmittag 190 Mitglieder zählte.

Eines der Ziele der Aktion war es offenbar, das "Kleeblatt" an der Heilbronner Auf- und Abfahrt der Autobahn A6 und der Bundesstraße B27 zu befahren, wiederholt mit mehreren Fahrzeugen und in langsamem Tempo, um dort Stau zu erzeugen. Auch vm "Katz und Maus"-Spielen mit der Polizei wird gesprochen, von "Widerstand ohne Anmeldung", aber auch dass man auf "witzige und kreative Ideen" setzen und "freundlich" zu Polizisten sein wolle, um den Beamten "auf der persönlichen Ebene zu begegnen". Einige der Aktions-Teilnehmer feierten sich, trotz der bundesweit eher überschaubaren Zahl ähnlicher Vorkommnisse, im Nachgang als "Helden" und kündigten weitere Aktionen an. Anzeigen, so wird im Gegensatz zur Polizei Mannheim behauptet, habe es an der Raststätte Kraichgau keine gegeben.

Anders lief es zeitgleich in Bayern ab, als "eine Blockade zum Protest gegen die Corona-Maßnahmen" auf einer Autobahn in Mittelfranken aufgelöst wurde. Acht Wagen, die teils beschriftet und mit Fähnchen und Schildern versehen waren, seien am Mittwochnachmittag mit geringer Geschwindigkeit auf der Autobahn A73 zwischen Erlangen und Nürnberg unterwegs gewesen, um den Verkehr zu behindern. .Andere Autofahrer hätten den Beamten zufolge stark bremsen müssen und nicht überholen können.

Die Polizei sicherte den Tross ab und hielt ihn später an. Ermittlungen wegen Nötigung und Gefährdung des Straßenverkehrs seien eingeleitet, außerdem seien "versammlungsrechtliche Verstöße" angezeigt worden. Die an der Aktion beteiligten Fahrzeuge wurden der Polizei zufolge beschlagnahmt. Auch auf einem Firmenparkplatz in Fürth entdeckten Polizisten weitere fünf Fahrzeuge an, "die in ähnlicher Weise gekennzeichnet waren". Auch hier werde ermittelt.

Update: Donnerstag, 7. Januar 2021, 15.05 Uhr

Heidelberg. (pol/mare) Die Polizei hat am Dreikönigstag beliebte Ausflugsziele in der Region in Sachen Corona besonders überwacht. Das berichten die Beamten.

An der Tank- und Rastanlage Kraichgau-Nord entlang der A6 in Sinsheim wurden gegen 15.15 Uhr mehreren Personen bei einem Treffen von der Polizei kontrolliert. Diese hatten mutmaßlich die Teilnahme an einer online angekündigten Aktion unter dem Namen "D-Day 2.0" geplant. Hierbei waren bundesweit Blockademaßnahmen an zentralen Infrastruktur- und Verkehrsknotenpunkten vorgesehen.

Die Rastanlage diente lediglich als Treffpunkt. Wo die Aktion stattfinden sollte, ist nicht bekannt. Die Personen wurden aufgefordert die geplante Aktion zu unterlassen. Entsprechende Konsequenzen wurden aufgezeigt. Bei den Teilnehmern handelte es sich ausnahmslos um Personen, die mit den aktuellen Bestimmungen nicht einverstanden sind.

Sämtliche Personalien wurden erhoben. Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona Verordnung folgen. Weitere Maßnahmen waren nicht erforderlich.

Nach dem großen Andrang am vergangenen Sonntag waren die Parkplätze am Feiertag mit 80 mit 90 Prozent Belegung zwar immer noch stark ausgelastet, die vorsorglich vorbereitete Sperrung der Anfahrtswege war aber nicht erforderlich. Nur vereinzelt mussten Parkverstöße geahndet werden. Zu größeren Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht.