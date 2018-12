Wald-Michelbach-Siedelsbrunn. (pol/mare) Am Mittwochnachmittag ist ein Einfamilienwohnhaus in dem Wald-Michelbacher Ortsteil Siedelsbrunn in Brand geraten. Das berichtet die Polizei.

Das Haus stehe demnach komplett in Flammen. Die Feuerwehr ist zur Stunde noch mit den Löscharbeiten beschäftigt. Eine 64-jährige Hausbewohnerin erlitt leichte Verletzungen.