Von Wolfgang Jung

Ludwigshafen. Für viele Menschen ist Sicherheit ein Gefühl, das sich nicht nach der Kriminalstatistik richtet. Dieser Logik folgt jetzt ein Angebot der Polizei. Sie will in Ludwigshafen verstärkt Ansprechpartner sein - obwohl die Zahl gemeldeter Straftaten zuletzt zurückging.

Inmitten turbulenter Zeiten wollen Polizei und Stadtverwaltung in Ludwigshafen das Sicherheitsgefühl in der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit einem Pilotprojekt stärken. Am zentralen Berliner Platz sind künftig Angehörige der Polizei und des Kommunalen Vollzugsdienstes an Werktagen eine Stunde lang in der Mittagszeit ansprechbar.

"Wir wollen der Bevölkerung die Möglichkeit geben, zu festgelegten Zeiten in Kontakt zu treten", sagte Polizeisprecher Thorsten Mischler bei der Präsentation. Das Projekt ist auf drei Monate angelegt. "Dann ziehen wir Bilanz." Einen möglichen Zusammenhang der Initiative mit den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz im Mai wies Mischler zurück. "Das hat damit nichts zu tun. Wegen des Weihnachtsmarkts konnten wir das Projekt allerdings nicht früher starten", betonte er.

Ludwigshafen verzeichnete zuletzt einen positiven Trend. Die Zahl der gemeldeten Straftaten sank dort 2017 auf den niedrigsten Stand seit sieben Jahren, gleichzeitig stieg die Aufklärungsquote um 1,8 Prozentpunkte. Alljährlich werden fast zwei Drittel der Straftaten aufgeklärt. "Ludwigshafen ist im Vergleich mit den Oberzentren die zweitsicherste Stadt nach Mainz", betonen die Behörden. In der Landeshauptstadt wird dieser Trend auch für das gesamte Bundesland registriert. So ging die Zahl der Straftaten in Rheinland-Pfalz zuletzt um 8,3 Prozent zurück. Zahlen für das abgelaufene Jahr liegen noch nicht vor.

Trotz der Statistik: Gefühlte Sicherheit könne nicht allein in Zahlen gemessen werden, betonen Experten. Nach Anschlägen auf Weihnachtsmärkte in Berlin und Straßburg und auch nach Berichten über einen geplanten Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt sei bei zahlreichen Bürgern das Sicherheitsgefühl nicht mehr so stabil. Auch am Berliner Platz sei mit durchschnittlich einer Straftat am Tag die Gefahr nicht extrem hoch, sagte Mischler. Jedoch wolle die Polizei in der Stadt mit etwa 170.000 Einwohnern erfahren: Was bewegt die Bürger, was können Behörden mehr tun? Die Beamten seien aber keine Anzeigenaufnahmestelle und sollten auch nicht in erster Linie Straftaten verhindern. "Wir wollen mit den Menschen ins Gespräch kommen - losgelöst von einem konkreten Anlass. Das ist ein weiterer Baustein zur Stärkung des Sicherheitsgefühls", unterstrich er.

"In Zeiten zunehmender Verunsicherung erwarten die Menschen, dass gegenüber allen Personengruppen klare Signale ausgesendet werden, dass der Staat handlungsfähig ist", hatte es der langjährige Geschäftsführer des Gemeinde- und Städtebundes Rheinland-Pfalz, Winfried Manns, einmal ausgedrückt. "Der Rechtsstaat wird immer gerne nur beschrieben - er muss aber auch zukünftig vor Ort für die Leute erkennbar konsequent umgesetzt werden."