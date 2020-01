Von Heike Warlich-Zink

Ilvesheim. Riesen Lob vom Stardesigner: "Du hast dich selbst zurückgenommen und dafür erzählt, was Barcelona ist. Dass du bei einer jungen Modeschöpferin gekauft hast, hat mir sehr gefallen", sagt Guido Mario Kretschmer zu Simone Rehn. Und weil er an ihrem Look nichts zu kritisieren hatte, zieht er die Karte mit der Höchstpunktzahl Zehn. Die Wertungen der drei Mitbewerberinnen um die Krone der "Shopping Queen auf hoher See" dazugerechnet, bedeutet das den Sieg für die 50-Jährige bei der beliebten Vox-Sendung.

Rehn ist in Mannheim-Seckenheim aufgewachsen und lebt in Ilvesheim. Und eigentlich keine, die einen unauffälligen Modestil pflegt. "Sie ist ein wildes, schillerndes Ding in bunt und viel", sagt dagegen Kretschmer in die Kamera. Als sie gemeinsam mit den anderen Kandidatinnen das Kreuzfahrtschiff betritt, kann sich der TV-Star "Cinderella ist on board" nicht verkneifen. Doch schnell wird klar, dass da eine mit von der Partie ist, die das Herz auf dem rechten Fleck hat.

Die Spezialsendung von "Shopping Queen" wurde am vergangenen Sonntag zur besten Sendezeit ausgestrahlt. Aufgezeichnet wurde das Format im September während einer siebentägigen Mittelmeerkreuzfahrt. "Als ich bei Facebook zufällig die Ausschreibung entdeckt habe, schickte ich spontan die Kurzbewerbung los", erzählt Simone Rehn. Als eingefleischte "Shopping-Queen"-Zuschauerin mit einem Faible für Mode und Reisen fühlte sie sich von der Kombination direkt angesprochen.

Der Sender zeigte sich ebenfalls sehr interessiert und nach einem Casting bei ihr zu Hause, erhielt Rehn im August postwendend die Zusage. "Am 20. September bin ich allein nach Mallorca geflogen, einen Tag später war ich auf der Aida Nova", sagt sie. Dort lernte sie die anderen Kandidatinnen kennen, die jeweils mit einem Budget von 1000 Euro und in Begleitung eines Prominenten innerhalb von vier Stunden ein Outfit inklusive Haare und Make-up shoppen durften. Die anderen gingen in Palma de Mallorca, in Rom und Marseille von Bord, um sich unter dem Motto "Hola, ciao, bonsoir – sei mit deinem mediterranen Outfit der Star!" von Kopf bis Fuß zu stylen. Simone Rehn war in Barcelona an der Reihe. "Ich konnte sowohl mit dem Motto als auch mit meiner Shoppingstadt etwas anfangen", sagt sie.

Barcelona kannte sie von früheren Reisen, nicht jedoch die Modegeschäfte, und so wurde es vor allem ein Wettlauf gegen die Zeit, als sie zusammen mit Mirja Du Mont – Ex-Frau von Schauspieler Sky du Mont – auf Einkaufstour ging. "Wir wollten ein Outfit finden, das landestypisch und modern zugleich ist", so Rehn. Die Idee, wie das aussehen könnte, hatte die Ilvesheimerin von Anfang an im Kopf. "Ich style mich gern. Das ist meine Art, mich auszudrücken. So fühle ich mich wohl", erklärt die ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin, die als Office-Managerin in einer Ludwigshafener Anwaltskanzlei tätig ist.

In einer kleinen Boutique sei ihr die Kreation einer jungen Modedesignerin sofort ins Auge gefallen: ein elegantes und zugleich ausgefallenes schwarzes Kleid mit Überwurf. Die Louboutin-Tasche mit aufregendem Innenleben ergatterte sie im Second Hand. Fächer und die zum spanischen Knoten frisierte blonde Haarpracht machten das Outfit komplett. "Ich bin meinem Stil treu geblieben und habe mich doch auf etwas Neues eingelassen, weil ich mich gerade beim Make-up zurückgenommen habe", sagt Simone Rehn.

Noch am Abend des Shopping-Tags präsentierte sie ihren Look auf dem Schiff vor großem Publikum, bevor am 8. Oktober Kretschmer das letzte Wort hatte. "Ich hatte schon ein gutes Gefühl", so Rehn. Dass sie gewonnen hat, freut sie sehr. Und wenn es anders gekommen wäre: "Das Erlebnis als solches kann mir keiner mehr nehmen. Es war einmalig schön", sagt sie und ist auch ein bisschen stolz darauf, sich das Ganze überhaupt allein zugetraut zu haben.

Denn vor gut zwei Jahren verlor sie ihren Ehemann Dietmar nach einer schweren Erkrankung. Zusammen waren sie 2011/2012 Prinzenpaar der Seckenheimer Zabbe. "Eigentlich haben wir alles zusammen unternommen. Wir hatten den gleichen Humor und die gleichen Interessen. Er hat mich gemocht, wie ich war", sagt Simone Rehn über ihre große Liebe. Sie ist sich ganz sicher, dass auch ihr Mann wahnsinnig stolz auf sie wäre.