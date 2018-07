Von Peter Wiest

Kusel. Er ist ein waschechter Pfälzer Bub - auch wenn man es ihm nicht ansieht. Aber spätestens, wenn er anfängt zu erzählen, hört man es ganz deutlich: Der Pfälzer Dialekt ist unverkennbar bei Konstantin Stein. Der heute 29-Jährige wurde zwar in Adis Abeba in Äthiopien geboren zu einer Zeit, als dort gerade Bürgerkrieg herrschte - aber bereits im zarten Alter von grade mal einem Jahr von einem Pfälzer Ehepaar adoptiert. Fortan wuchs er in Oberalben bei Kusel auf, ging dort zur Schule - und wurde Pfälzer mit Leib und Seele.

Die Leidenschaft aber, die Konstantin Stein ab seinem 14. Lebensjahr entwickelte und die ihm bis heute mit das Wichtigste geblieben ist, die hat mit Pfälzer Lebensart dann vordergründig eher weniger zu tun - auch wenn die Pfälzer bekanntlich besonders gern "babbeln". Denn der junge Mann begeistert sich seither für Rappen und Rap-Musik - und betreibt diese Leidenschaft erfolgreich.

Konstantin ist längst eine Szene-Größe geworden - heute bekannt unter dem Namen "Shagger Selassie" und nicht zuletzt auch durch seine Songs und Videos, die er im Internet auf "YouTube" eingestellt hat - dort auch schon früher zunächst noch unter dem Namen "CholateC".

Begonnen hat Konstantin Stein seine musikalische Karriere zunächst mit Pop-Songs - schrieb dann jedoch bereits mit 15 Jahren eigene Texte und fing an zu rappen. Es folgten Auftritte in Discotheken, aber auch bei diversen Stadtfesten in der Pfalz - und auch dort kam seine Art, Musik zu machen, von Anfang an glänzend an.

Eminem oder Jay-Z waren zunächst seine Vorbilder, erzählt er heute schmunzelnd, wenn er zurückblickt. Auch wenn die Musik seither seinen Hauptlebensinhalt darstellte - seine Ausbildung vergaß Konstantin dabei nicht.

So besuchte er zwei Jahre lang das Wirtschaftsgymnasium, machte mit 19 Jahren sein Fachabitur - und trat weiter als Rapper auf. Mittlerweile studiert er Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus und Verkehrswesen - liebäugelt jedoch mehr denn je mit dem Gedanken, das Rappen professionell zu betreiben.

Angeregt dazu hat ihn nicht zuletzt auch seine Bewerbung bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS). Dort bestand er das Vor-Casting und durfte dann vor Dieter Bohlen, Heino und den anderen Juroren einen "saugeilen Auftritt" hinlegen, wie er sich lächelnd erinnert.

Was "Shagger Selassies" Rap-Musik so außergewöhnlich macht, sind seine Texte, die "immer auf dem basieren, was ich selbst erlebt habe", wie er sagt. Er legt Wert darauf, dass er "keinen Gangsta-Rap" macht - also auf die Brutalität mancher Rap-Songs bewusst verzichtet. "Ich würde meine Texte eher als Story-Telling bezeichnen", sagt der 29-Jährige.

Dabei wird er dann sehr schnell sehr persönlich. Dass das alles dabei auch nicht immer nur harmlos ist, zeigen dann allerdings auch Textpassagen wie etwa "Bis der Schlag Dich trifft - und die Nase bricht" in "Teil meine Lebens". Was den Rap ausmacht und er bedeutet, das weiß Shagger Selassie schließlich genau so gut wie alle anderen in der Szene: "Man muss auch schon mal sein Revier markieren, muss auch mal sagen, wer der Chef ist und die dicksten Eier hat".

In diesen Tagen steht Konstantin Stein im Studio und arbeitet an einer CD mit fünf neuen Liedern und Videos. Sobald diese fertiggestellt ist, wird er auch wieder Live-Auftritte machen, sagt er. Und wie er die Zeit bis dahin überbrückt, das beschreibt Shagger Selassie auf typisch Pfälzer Art: "Ich mach ääfach sou weida".

Info: Konstantin Stein ist über Facebook als "Constantin Stein" zu finden. Sein Künstlername dort ist "Shagger Selassie"