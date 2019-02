Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Dieses Datum wird Helga nie vergessen: Seit 9. Januar 1986 hat sie keinen Alkohol mehr zu sich genommen. Noch an diesem Januar-Tag vor 33 Jahren hatte sie sich mit Schnaps Mut angetrunken - für den Weg in eine Klinik für alkoholabhängige Menschen. Seitdem ist Alkohol für die zierliche Frau tabu. Der Verzicht hat ihre Ehe und Familie gerettet. Seit 25 Jahre leitet Helga die Schwetzinger Selbsthilfegruppe für Betroffene und Angehörige der Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz. Sie sagt: "Ich bin glücklich, dass ich vom Alkohol losgekommen bin. Nun helfe ich anderen."

Hintergrund Die Schwetzinger Selbsthilfegruppe der Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz für Betroffene und Angehörige trifft sich an jedem Montag und an jedem Donnerstag, jeweils um 19.30 Uhr, im Lutherhaus, Mannheimer Straße 34-38. Am ersten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr gibt es einen Gesprächskreis von Frauen, deren Partner suchtkrank sind oder waren. Die Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz hat [+] Lesen Sie mehr Die Schwetzinger Selbsthilfegruppe der Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz für Betroffene und Angehörige trifft sich an jedem Montag und an jedem Donnerstag, jeweils um 19.30 Uhr, im Lutherhaus, Mannheimer Straße 34-38. Am ersten Dienstag im Monat, um 19.30 Uhr gibt es einen Gesprächskreis von Frauen, deren Partner suchtkrank sind oder waren. Die Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz hat eine Schwetzinger Außenstelle im Johann-Peter-Hebel-Haus, Hildastraße 5. Sprechstunde ist jeden Montag, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter den Telefonnummern 0 62 21 / 149.820 und 0 157 / 53 35 78 75. Suchtberatung AGJ Heidelberg, Außenstelle in Schwetzingen, Carl-Benz-Straße 5. Info und Anmeldung Montag bis Freitag, 9 bis 14 Uhr (Mittwoch nur bis 12 Uhr). Termine nach Vereinbarung. Die offene Sprechstunde ist Dienstag, jeweils von 15 bis 17 Uhr. Mehr Infos unter der Telefonnummer 0 62 02 / 85 93.580. mio

Wenn Helga über ihre Abhängigkeit von Alkohol erzählt, duckt sie sich bis heute: "Ich habe mich so geschämt." Ihre Kindheit war nicht einfach. Mit acht Jahren verlor sie ihre Mutter durch einen Unfall. Mit der Stiefmutter verstand sie sich gut. "Aber es war dennoch schwer. Ich hatte kein Selbstbewusstsein, ich war ein zu braves Kind."

Mit 15 Jahren machte sie eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Nach der Heirat und der Geburt der zwei Kinder wurde sie zur Hausfrau. "Die Sucht kam schleichend", so Helga. Oft fühlte sie sich einsam, manche Situationen wurden zum Albtraum. Wenn beispielsweise eine Verwandte Helgas Haushalt auf den Kopf stellte, suchte Helga im Alkohol Trost. "Ich habe alles getrunken, Bier, Wein und Schnaps. Beim Gin konnte ich die Flasche mit Wasser auffüllen." Sozialarbeiterin Luzie Neufang von der Heidelberger Suchtberatung Blaues Kreuz sagt: "Die Abhängigkeit von Alkohol ist eine international anerkannte Krankheit. Fast immer sind auch die Familien von den Auswirkungen der Krankheit betroffen." Helgas Sohn zog sich in sich zurück, die jüngere Tochter übernahm die Verantwortung für die Familie, obwohl sie damit überfordert war. Ihr Mann bekam immer öfter Angst: "Du hast wieder getrunken."

Es gab mehrere Aha-Erlebnisse, die Helga aufrüttelten. Der Kinderarzt sagte zu ihrem Sohn: "Deine Mama trinkt manchmal gerne einen Schnaps, hm?" Helga wäre am liebsten aus der Praxis gerannt. Als sie mit ihrer Familie die Stiefmutter besuchte, trank Helga im Weinkeller heimlich Alkohol. Ihre Stiefmutter entdeckte die Lücken und schrieb einen lieben Brief: "Ich mache mir Sorgen um dich."

Schließlich hatte Helgas Mann genug: "Ich sage allen Freunden, dass Du trinkst." Das tat er wirklich! Was rücksichtlos wirkt, war in diesem speziellen Moment richtig. Helga wurde klar, dass sie so nicht weitermachen konnte. Als sie dem Hausarzt ihre Sucht beichtete, sagte er: "Das habe ich schon gewusst." Auf ihre Frage, warum er sie nicht darauf angesprochen hatte, antwortete er: "Was hätten Sie getan?" Sie sagte: "Ich wäre nie wieder gekommen." Er nickte nur und vermittelte sie in eine Suchtberatung. Nach der stationären Therapie änderte Helga ihr Leben: Sie hatte wieder Wünsche - und setzte sie durch.

Da die Kinder damals schon elf und 13 Jahre alt waren, konnte sie erneut in ihrem Beruf arbeiten. Bald übernahm sie die Leitung der Selbsthilfegruppe: "Hier kann jeder erfahren, dass er mit dem Problem nicht allein ist. Keiner muss sich schämen, keiner schaut auf den anderen herab."