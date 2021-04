Von Peter Wiest

Das hätten sie sich nicht vorstellen können an diesem wunderbaren Abend. Mit Glanz und Gloria und gleich 17 Musikern feierte die Freddy Wonder Combo Anfang März letzten Jahres mit einem umjubelten Auftritt im Schwetzinger Rokoko Theater den 70. Geburtstag ihres Bandleaders und Namensgebers. Gerade mal eine Woche später kam der Corona-Lockdown, und es war klar, dass dies für längere Zeit das letzte Livekonzert der Gruppe gewesen sein würde. "Wir sind so froh, dass wenigstens das noch geklappt hat", sagt Freddy Wonder heute, "und hoffen und sind zuversichtlich, dass wir in den kommenden Wochen endlich doch wieder auf der Bühne stehen werden".

Es wäre der Band und ihren Fans zu wünschen. Schließlich ist die Combo seit mittlerweile 35 Jahren aus der regionalen Szene nicht wegzudenken und dürfte die bekannteste weit und breit sein. Los ging das alles Anfang der 80er Jahre, als Freddy Wonder noch Friedrich Weber hieß und mit der Band Tucan und dann mit Sound Set mit Fritz Neidlinger Musik machte. 1986 obsiegte der Freddy endgültig über den Friedrich, und er gründete mit dem Bassisten Gigu Neutsch, dem Schlagzeuger Steff Bollack und dem Gitarristen Stephan Zobeley die erste Combo.

Von den musikalischen Weggefährten, die im Laufe der Zeit dazu stießen, zog es immer wieder mal den einen oder die andere in neue Gefilde und nicht selten zu Bands, die international bekannt wurden. Sängerin Pat Appleton etwa ging zu DePhazz. Gitarrist Stephan Zobeley wurde von Herbert Grönemeyers Band abgeworben, Keyboarder Eckes Malz wurde Filmkomponist. Die Wonder Combo selbst fand stets neue, gute Musiker. Bis heute dabei sind neben Bassist Gigu Neutsch Sängerin Marites Dabasol, Gitarrist Johannes Krayer, Schlagzeuger Tommy Baldu, Keyboarder Michael Quast und die Saxofonisten Michael Steiner und Kai Häfner. Und ganz vorne steht immer noch Freddy Wonder selbst: Auch nach 35 Jahren der Fels in der Rock’n’Roll-Brandung.

Die schlug in dreieinhalb Jahrzehnten immer wieder heftige Wellen bei unvergessenen Gigs wie Open Airs in Hilde’s Hellebächel in Handschuhsheim, gleich drei "Nights of the Wonders" 1992, 1997 und 2004 oder dem Jubiläumskonzert "Rock im Bruch" in Dossenheim 2016. In bester Erinnerung sind auch die "Philharmonic Wonders"-Konzerte in der Heidelberger Stadthalle, im Königssaal des Schlosses und im Schwetzinger Rokoko Theater; ebenso Auftritte auf dem Marktplatz beim Heidelberger Herbst, bei Schlossfesten oder dem "Ball der Vampire".

Steckbrief Name: Freddy Wonder Combo Bandgründung: 1986 Besetzung: Freddy Wonder (Gesang und Gitarre), Gigu Neutsch (Bass), Marites Dabasol (Gesang), Johannes Krayer (Gitarre), Tommy Baldu (Schlagzeug), Michael Quast (Keyboards), Michael Steiner (Saxofon), Kai Häfner (Saxofon und Gesang) Musikstil: Rock, Blues, Pop und anderes mehr Livekonzerte: Geplant sind für dieses Jahr bisher folgende Auftritte, falls sie möglich sind: Schloss Wolfsbrunnen-Festival 16. Juni/ / 4. Juli/ 18. Juli; Alla Hopp Anlage Hemsbach 11. Juli; Schlosshof Heidelberg kulinarisches Sommerkonzert mit Martin Scharff 16. Juli; Beat & Eat Festival 23. Juli Schlosspark Weinheim und 19. August Festwiese Ladenburg; Philharmonic Wonders im Capitol Mannheim 25. September. Alben: "Philharmonic Wonders", Live-Mitschnitt von 2018 mit dem Frankfurter Sinfonikern unter Leitung von Volker Christ. Diverse weitere Alben, unter anderem "no wonder", "blue wonder" und "night of the wonders". Freddy Wonder Solo Album in Planung, Arbeitstitel "isn't it a wonder". Kontakt: info@freddywondercombo.de Homepage: www.freddywondercombo.de

Einen Höhepunkt markierte das Jahr 2000, als die Combo im Heidelberger Theater ein Musical präsentierte. Die "Wonder des Olymp" waren zweimal ausverkauft. Später gab es im Taeter Theater "Warten auf Elvis", im Zimmertheater "Wonder’s Ende" sowie auch Kirchenkonzerte in Heiliggeist und Providenz. In Mannheim war die Combo Stammgast bei Stadtfesten am Wasserturm oder auch bei Galas im Rosengarten. Deutschlandweit bekannt wurde Freddy Wonder schließlich durch die "Post-Tournee", eine Roadshow von Westerland bis Garmisch. In den 90-er Jahren war die Band gar als Botschafter ihrer Heimatstadt mit dem Verkehrsverein und der damaligen Oberbürgermeisterin Beate Weber in San Francisco und Chicago.

Konzerte, Konzerte, Konzerte: So ging es bis zum Beginn der Pandemie weiter. Seither stehen die Räder weitgehend still für die Combo, abgesehen von gelegentlichen Zoom-Meetings. Freddy Wonder selbst nutzt die Zeit, um "jetzt mal ein Stück weit meinen Traum zu leben", wie er es ausdrückt. Seit langem schwebte ihm vor, eigene Songs auf einer CD zu veröffentlichen. Sein erstes Stück war eine Hommage an John Lennon, "Song for John"", zu dessen 40. Todestag am 8. Dezember 2020. Zudem gibt es mittlerweile mit "Sweet Sheryl" eine Erinnerung an die 2005 verstorbene Sängerin Sheryl Hackett; und einen "Power Love Song à la Aerosmith", wie er sagt: "Lasst euch überraschen. Ich entdecke wunderbares Neuland beim Songschreiben und im Studio. Das ist jetzt auch endlich mal dran."

Die Musiker für seine Songs sucht Freddy Wonder jeweils passend dazu aus. Mittlerweile dabei sind der Sänger und Keyboarder Markus Zimmermann, der immer wieder mal als "Gast-Wonder" bei der Combo mitwirkte, sowie Ralf Gustke, Stefan Kahne, Alfred Kritzer, Biber Gullatz und Stephan Zobeley. Vielleicht ist ja der eine oder andere davon auch mit von der Partie, wenn es wieder "Freddy Wonder Combo live" heißt. Bis dahin hilft kein Jammern, rät der Bandleader: "Einfach weiter leben, positiv denken und negativ bleiben".