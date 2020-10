Von Nicoline Pilz

Edingen-Neckarhausen. Jahrzehntelang hielt das Land Baden-Württemberg an der Planung zum Bau einer Flurwegbrücke zwischen Mannheim-Seckenheim und Edingen-Neckarhausen im Gewann "Mittlere Stücke/Obere Stücke" fest. Obwohl das Bauwerk keiner haben will und keiner braucht. Schon gar nicht die Landwirte, für die es eigentlich gedacht war.

Doch jetzt gibt es Signale aus dem Regierungspräsidium Karlsruhe (RP), dass die Brücke nicht gebaut wird, wenn die Landwirte schriftlich bestätigen, dass sie dankend verzichten. Das teilte Ilvesheims Bürgermeister Andreas Metz am Dienstag beim Vor-Ort-Termin in Neckarhausen mit. Geplant wurde die Feldwegbrücke im Zuge des Neubaus der L597.

Tags zuvor habe er dem RP mitgeteilt, so Metz, dass die Thematik im Pressegespräch mit betroffenen Landwirten noch einmal aufgegriffen werde. "Das sind jetzt gute Nachrichten", sagte der Bürgermeister. Neben ihm standen am Feld zehn Bauern aus Mannheim, Edingen-Neckarhausen, Ladenburg und Hirschberg sowie sein Amtskollege Simon Michler aus Edingen-Neckarhausen.

Start für den dritten, 3,4 Kilometer langen Bauabschnitt der neuen L597 zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Ladenburg war im März 2019 gewesen. Ziel dieses Lückenschlusses ist, die Ortsdurchfahrten von Ilvesheim und Seckenheim vom Verkehr zu entlasten. Das RP hat den auf 35,5 Millionen Euro geschätzten Straßenneubau geplant und setzt ihn um. Zum Projekt gehören auch insgesamt acht Brücken und diverse Anschlüsse.

Die Ideen für den Verkehr in diesem Gebiet sind teilweise schon über 100 Jahre alt. Da habe sich die Feldwegbrücke inzwischen glatt selbst überholt, wie die Landwirte betonten. "Sie würde der geplanten Flurneuordnung und auch dem neuen Radschnellweg zwischen Heidelberg und Mannheim im Wege stehen", sagte Karl-Martin Bühler aus Seckenheim. "Der Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis."

Rund ein Hektar Fläche werde für diese Brücke benötigt; ein Bauwerk, das mit einer Höhe von sechs Metern so steil und schmal würde, dass kein Landwirt sie je befahren werde. Nicht zuletzt auch deshalb nicht, weil kein Begegnungsverkehr möglich sei. "Sie müsste oben doppelt so breit sein wie sie geplant wurde", erklärte der Landwirt. 500 Meter weiter sei eine zweite Flurwegbrücke geplant, die von den Landwirten dann gerne genutzt werde. Ihre Äcker seien trotzdem alle erreichbar. Der Seckenheimer Landwirt Christian Bühler ergänzte, das RP sei "faszinierenderweise" nicht bereit, von der Planung abzurücken, obwohl sie die selbst angeordnete Flurbereinigung behindere. Zu diesem Zeitpunkt wusste Bühler noch nichts vom Einlenken der Behörde. Mit der Flurbereinigung sollen Flächenverluste der Anlieger gemildert werden. Die Landwirte hätten bereits in der Planungsphase gewarnt, dass dies so nicht funktioniere, so Bühler. Die Bauern seien aber erfolglos geblieben.

Sie wiesen auch darauf hin, dass sie im Zuge des Neubaus der L597 sowieso schon 16 Hektar Anbaufläche verlieren. "Eine immense Fläche", meinte auch Michler. Die zwar nicht bezifferten, aber sicher nicht geringen Kosten für die Brücke könne man sich sparen, um stattdessen lieber in Lärmschutz zu investieren. "Wir haben schon öfter über die Brücke diskutiert und dem RP gemeldet, dass sie nicht sinnvoll ist. Es kam nie etwas zurück", erklärte der Ladenburger Landwirt, Steffen Linnenbach. Er schnitt die Problematik vergangene Woche noch einmal bei einer Vorstandssitzung der Teilnehmergemeinschaft Flurbereinigung an. Dabei kam dann auch die Idee auf, mit der Sache an die Öffentlichkeit zu gehen.

Das war schon genug Druck, um das RP in Sachen Brücke kompromissbereit zu machen. Doch Metz hatte noch mehr gute Neuigkeiten aus Karlsruhe. So bestätigte ihm das RP, den Wirtschaftsweg parallel zur neuen L 597 auf fünf Meter zu verbreitern, sodass eine gemeinsame Nutzung von Rad- und landwirtschaftlichem Verkehr möglich sein wird.