Von Marco Partner

Speyer. Eine Inventur ist gewöhnlich eine eintönige, aber überschaubare Arbeit: Die zu erfassenden Artikel werden in Reih und Glied aufgestellt und einfach durchgezählt. Nicht aber, wenn es sich beim Bestand um keine leblosen Objekte, sondern um wild umherschwirrende Tiere handelt. Einmal im Jahr gibt es in der "Sea Life"-Aquarienwelt in Speyer die große Zählung. Wie aber zählt man Fische, die sich um Schuppe und Flosse zum Verwechseln ähnlichsehen, kaum stillhalten und sich vor allem nichts sagen lassen? "Wir haben da so unsere Tricks", verrät Aquarist Arndt Hadamek - und greift zur Futterbox.

Kaum schwimmt das Granulat aus Krebs, Plankton und Knoblauch im Wasser, eilt schon eine Vielzahl an türkis schimmernden Schwalbenschwänzchen herbei. Die "große Explosion" nennt Hadamek die Fütterung. Ein, zwei, unendlich viele: Mit Fingern und Augen mitzuzählen, gelingt da kaum. Stattdessen werden Fotos geschossen - und anschließend der Mittelwert ausgerechnet. 3500 Lebewesen umfasst die in 13 verschiedene Themenbereiche eingeteilte Unterwasserwelt hinter der Scheibe insgesamt. "Ein Tag reicht dafür natürlich nicht", verrät Marketingkoordinatorin Maxine Proba. Und da alleine zählen ziemlich langweilig ist, hat man sich Verstärkung hinzugeholt. Kleine, wachsame Augen und Finger: Die Vorschulkinder der Kita "Seekätzchen" sind gerne bereit, den Experten der marinen Lebensbewohner ein wenig unter die Arme zu greifen.

"Wir nehmen gerade ohnehin Rechnen durch. Da passt es wie die Faust aufs Auge", freut sich Erzieherin Bianca Ermoneit über den besonderen Auftrag. "Da ist Dorie - und da Nemo." Schnell haben die kleinen Besucher ihre Helden aus den Animationsfilmen entdeckt.

Überall lauern Gefahren

Doch beim Anblick von Coral-City, einem U-förmigen, bunten Aquarium, leuchten nicht nur Kinderaugen. Es ist ein Eintauchen in eine farbenfrohe Welt, meditativ beruhigend, wie ein Lagerfeuer unter Wasser. Während der blaue Paletten-Doktorfisch Dorie einsam seine Runden durch das kühle Nass zieht, meistern die Kinder das Findet-Nemo-Rechenspiel mit Bravour. Zwischen sieben und 14 Clownfische zählen sie. Tatsächlich sind es deren acht. "Aber es können auf einen Schlag hundert mehr werden", zeigt Hadamek auf zwei orangefarbene Exemplare, die ihre Eiablage bewachen. Die Überlebenschance des Anemonennachwuchses liegt jedoch nur bei fünf Prozent. Denn obschon das schrille Schwimmschauspiel von außen so friedlich wirkt, lauern überall Gefahren. In den Mäulern der umherziehenden Tropenfische kann die leichte Beute schnell verschwinden, oder die Eier werden von den Korallen selbst vertilgt. Deshalb bewahrt der im flachen Meer vor der Küste der indonesischen Insel Sulawesi beheimatete Kaudernibarsch seinen Nachwuchs an einer ziemlich originellen Stelle auf: im eigenen Maul.

Mehrmals im Jahr wird eine Nachwuchsliste geführt, aber auch eine Abgangsliste. Durch die stetige Inventur erhält Aquarist Hadamek auch einen Einblick, welche Fischarten gut miteinander harmonieren - und welche nicht. "Meist ist es sogar die eigene Art, die ab einem gewissen Alter voneinander getrennt werden muss", erklärt er. Insbesondere die leibhaftigen Dories und Nemos sind in der echten Unterwasserwelt längst nicht immer so friedlich, wie es die animierten Hollywoodstreifen vermuten lassen.

Bei der jährlichen Inventur wird nicht nur der Bestand, sondern auch das Gewicht und Maß von großen Bewohnern wie Rochen, Schildkröten oder Haien erfasst. So weiß man, ob sie in ein anderes Becken umgesiedelt werden müssen. Acht "Sea Life"-Standorte gibt es insgesamt in Deutschland.

Ein anderer Meeresbewohner ist gar nicht so ein Schurke, wie gemeinhin angenommen. Vier Schwarzspitzenriffhaie zählen die Kinder im 320.000 Liter umfassenden Ozeanbecken. Angst haben sie keine, auch nicht vor Sharky, dem stoffgewordenen Plüschhai und Maskottchen des "Sea Life", der sich von den kleinen Besuchern gerne knuddeln lässt. Ab und an steigt Hadamek in Taucherausrüstung gekleidet auch selbst ins Wasser. Um die Fensterscheiben von Algen zu befreien, und die faszinierende Unterwasserwelt wieder sichtbarer werden zu lassen. "Die Haie sind dabei nicht das Problem, sondern Marty, unsere Meeresschildkröte", verrät er. Neugierig ob der fremden Eindringlinge, stört sie die tauchende Putzkolonne stets bei der Arbeit. Zumindest beim Zählen macht sie keine große Mühe. "Wir haben nur eine", sagt der Aquarist lachend. Und so wird sie auch von den wachsamen Kinderaugen schnell entdeckt.