Von Volker Knab

Schwetzingen. Das Bauprojekt "Schwetzinger Höfe" schreitet voran: Am Mittwoch haben Vertreter der Stadt und der Bauherren die Grundsteinlegung vollzogen. Bei dem Vorhaben auf dem rund 11.120 Quadratmeter großen, ehemaligen Gelände der Firma Pfaudler sieht die Planung im ersten Bauabschnitt nach zwei Jahren insgesamt rund 145 Wohneinheiten und Reihenhäuser mit 12.760 Quadratmeter Wohnfläche sowie zwei Gewerbeeinheiten vor. Die Baufreigabe war am vergangenen Donnerstag erfolgt.

"Ist schon eine Weile her, seit ich zuletzt eine Kelle in der Hand hatte", scherzte Oberbürgermeister René Pöltl. Dann warf er schwungvoll einen Klecks Beton auf die in einer Aussparung in einem Fundamentpfeiler für ein Gebäude versenkte Hülse mit verschiedenen Beigaben. Danach schloss Bauleiter Daniel Back die Aussparung mit einem weiteren Klecks.

Mit der Tradition der Grundsteinlegung wird symbolisch der Baubeginn eines Gebäudes vollzogen. Sie stammt aus einer Zeit, als noch nicht Beton der grundlegende Baustoff war. Früher wurden die Hülsen in einen großen Grundstein eingebracht. Mit der Tradition der Grundsteinlegung sollen der Nachwelt Zeugnisse über den Bau hinterlassen werden. Daher stammt der Name. Heutzutage wird die mit verschiedenen Utensilien befüllte Hülse ins Betonfundament eingelassen.

Bei der Zeremonie war das ein Betonpfeiler für die Tiefgarage eines der ersten entstehenden Gebäude. Die "Schwetzinger Höfe" werden ein neues Wohnquartier in Schwetzingen und sind eines der größten städtebaulichen Projekte der jüngeren Stadtgeschichte. Dabei kooperiert die Stadt eng mit dem Bauherrn, der Epple Projekt Kurpfalz GmbH, die partnerschaftlich von der Epple GmbH in Heidelberg und der Conceptaplan GmbH mit Sitz in Dossenheim getragen wird. Entsprechend waren bei der Grundsteinlegung am Mittwoch die Beigaben für die Hülse, die nach der Begrüßung durch Sabine Scheltwort von der Firma Epple nach und nach eingebracht wurden.

Scheltwort betonte in ihrer Begrüßung die Größe des Projekts: "Für die Wohnungen haben wir über 1000 Interessenten." Pöltl freute sich: "Wir sind sehr stolz und froh über dieses vorbildliche Projekt." Der OB wünschte allen am Projekt Beteiligten, sie mögen bei der Arbeit gesund bleiben. Bürgermeister Matthias Steffan befüllte die Hülse mit dem Quartiershandbuch. "Die Basis für den städtebaulichen Vertrag", erläuterte er. Auf über 300 Seiten werden darin die formalen Regelungen des städtebaulichen Vertrags und des künftigen Bebauungsplans ergänzt. Der Leitfaden für das Quartier erklärt die vorgesehene weitere Entwicklung in den nächsten Jahren mit sieben weiteren Bauabschnitten.

Das Quartiershandbuch legt die Eckpunkte für die Architektur der Gebäude, deren Gestaltung und Funktionen dar. Patrick Körner, Geschäftsführer der Schwetzinger Wohnungsbaugesellschaft, betonte die Bedeutung des Projekts für das Leben in der Stadt und steckte Publikationen zum Projekt in die Hülse. Für die Bauherren fügten die Bauleiter Marcus Wiesendanger und Daniel Back aktuelle Pläne sowie – einem alten Brauch folgend – Münzgeld hinzu.

"Ein Meilenstein für uns. Ich hoffe, in zwei Jahren sagen die Leute, wie schön es hier geworden ist", meinte Wiesendanger. Danach öffnete Back ein Kuvert und ließ rote Ein-, Zwei- und Fünf-Cent-Münzen, 50-Cent und je eine Ein-Euro- und eine Zwei-Euro-Münze in die Hülse rieseln. "Damit es klimpert", meinte er lachend zu dem alten Brauchtum.

Die "Schwetzinger Höfe" werden einmal sieben Teilquartiere haben, die sich mit jeweils begrüntem Innenhof um einen rhombusförmigen Zentralplatz gruppieren. Der erste Bauabschnitt soll in zwei Jahren abgeschlossen sein, so Wiesendanger. Von den im ersten Bauabschnitt entstehenden 145 Wohneinheiten wird laut Stadt und der Firma Epple mehr als die Hälfte in unterschiedlichen Modellen zu reduzierten Preise angeboten. Das Gesamtprojekt soll nach derzeitigem Stand in den frühen 2030er-Jahren abgeschlossen sein.