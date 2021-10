Von Sabine Hebbelmann

Hockenheim/Walldorf. Die charakteristischen Binnendünen und lockeren Baumbestände der Hardt beherbergen europaweit gefährdete Vogelarten. Für das Vogelschutzgebiet "Schwetzinger und Hockenheimer Hardt" wird derzeit vom Naturschutzreferat des Regierungspräsidiums Karlsruhe ein Natura-2000-Managementplan erstellt. Mit ihren rund 1430 Hektar Fläche liegt die Schwetzinger und Hockenheimer Hardt als zusammenhängender Waldkomplex zwischen Hockenheim und Walldorf

Der Plan bewertet die Qualität des Gebietes, legt Ziele zur Erhaltung und Entwicklung der gemeldeten Arten fest und empfiehlt Maßnahmen, die durch Vereinbarungen mit Landnutzern wie Forst BW umgesetzt werden sollen.

Im Rahmen einer öffentlichen Exkursion informierten Anja Leyk-Anderer und Tobias Lepp als Projektkoordinatoren über den Ablauf des Verfahrens, das im Frühjahr 2023 mit der Endfassung des Managementplans abgeschlossen sein soll. Das rund 1500 Hektar große Vogelschutzgebiet deckt den südlichen Teil des Waldschutzgebietes Schwetzinger Hardt ab und erstreckt sich zwischen den Autobahnen A 5 und A 6 (bis zum Hockenheimring) und dem Hardtbach im Norden. Ein Schild am Speyerer Weg gibt Auskunft über kleinere Flächen im Waldschutzgebiet, die als sogenannter Bannwald nicht mehr bewirtschaftet werden. Hier stellt der Kartierer Jochen Lehmann vom Institut für Landschaftsökologie und Naturschutz (ILN) in Bühl die gelisteten Spechte vor, die allesamt auf ältere Wälder angewiesen sind.

Demnach ist der Schwarzspecht in den Altbeständen regelmäßig zu finden. In stark geschädigten und abgestorbenen Bäumen brütet der Grauspecht. Er braucht einen gewissen Laubholzanteil und nutzt die Wiesenfläche entlang des Hardtbachs zur Nahrungssuche. Der seltene Mittelspecht hämmert nicht, sondern sammelt die Insekten von der Oberfläche. Dabei bevorzugt er raue Borke, wie sie in Wirtschaftswäldern mit ihren jungen Bäumen nur die Eiche bietet.

Die Hohltaube nutzt zum Brüten die verlassenen Baumhöhlen der Spechte. Trotz der Dürren der letzten Jahre habe sich laut Lehmann seit der Kartierung 2012 der Bestand dieser Waldvögel nicht verringert.

An der ehemaligen Ostkurve des Hockenheimrings präsentiert Landschaftsökologe Johannes Baust die gelisteten Arten des Offenlandes, während Projektleiter Jochen Bresch von der Bruchsaler Planungsgesellschaft BHM zu den Fotos die zugehörigen Vogelstimmen vom Band vorspielt.

Über Offenflächen und Rodungsinseln lässt sich die Heidelerche bei ihrem Singflug beobachten. Der Baumfalke bevorzugt lichte Kieferngehölze, und der Wendehals sucht auf offenen Böden und kurzrasigen Flächen nach Ameisen. Dem Wespenbussard, der sich von Erdwespen-Larven ernährt, war das Frühjahr zu nass, er hat dieses Jahr nicht gebrütet. Der Neuntöter jagt Insekten und siedelt in der Hardt gern auf Kahlschlägen.

Große Freiflächen bevorzugt auch der Ziegenmelker, den Baust als "Highlight-Art" bezeichnet. Unverwechselbar ist der eigentümliche Gesang, der an ein entferntes Motorengeräusch erinnert. In Baden-Württemberg ist der Vogel vom Aussterben bedroht.

Thomas Fichtner, der sich im ehrenamtlichen Naturschutzdienst engagiert, sind großartige Aufnahmen des nachtaktiven und gut getarnten Vogels gelungen (s. Foto). Seit 2011 beobachtet er im Vogelschutzgebiet jedes Jahr ein bis zwei Brutpaare.