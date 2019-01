Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Anne-Marie Ludwig (53) hört auf: Die Geschäftsführerin des Schwetzinger Stadtmarketings (SMS) hat sich im Verein und in der Stadt einen Namen gemacht. Innenstadtbelebung, attraktives Geschäftsleben und die Vermarktung von Events waren ihr ein wichtiges Anliegen. Zwar waren nicht alle immer glücklich mit ihren Entscheidungen. Doch den großen Festen hat das SMS unter Ihrer Leitung einen neuen Anstrich verpasst. Das Ziel, auch Leute von außerhalb zu Events nach Schwetzingen zu holen, hat sie umgesetzt. Nun ist nach acht Jahren Schluss.

Frau Ludwig, das Schwetzinger Stadtmarketing hat sich unter Ihrer Geschäftsführung weiterentwickelt. Wieso hören Sie auf?

Nach acht Jahren Aufbau und Etablierung des Stadtmarketings in Schwetzingen möchte ich neue Aufgaben angehen. Mein Vertrag läuft Ende Mai aus und ich werde ihn nicht verlängern. Die Zeit ist reif, um den Stab zu übergeben.

Können Sie da schon konkreter werden?

Nein, ich bitte um Verständnis, dafür ist es zu früh.

Wie haben denn die Vereinsmitglieder und der Vorstand auf Ihre Entscheidung reagiert?

Tja, eher überrascht, aber unisono verständnisvoll. Ich kann die Reaktion gut nachvollziehen. Es gibt keine einschneidenden Gründe für meine Entscheidung. Die Leitung des Stadtmarketings ist über eine lange Zeit eine spannende und herausfordernde Aufgabe gewesen, wir haben in den vergangenen acht Jahren viele Aktionen mit Profil geschaffen. Aber manchmal ist es einfach Zeit für etwas Neues.

Was würden Sie sagen haben Sie in den vergangenen acht Jahren erreicht?

Sinn und Zweck des Stadtmarketings ist es immer gewesen, Menschen in die Stadt zu locken und für ein lebendiges Geschäftsleben zu sorgen. Wir haben in der Hinsicht viel erreicht. Der Spargelsamstag, zum Beispiel, lief jedes Jahr unter einem neuen Motto. Dadurch bekommt das Fest einen unverwechselbaren, eigenen Charakter, die Besucher können jedes Jahr etwas Neues erleben. In diesem Jahr, am 4. Mai, läuft der Spargelsamstag unter dem Motto "Da ist Musik drin!". Wir möchten das Fest für Zielgruppen öffnen, die bisher noch nicht so präsent waren, und denken dabei vor allem an Jugendliche.

Da wollte ich sowieso einhaken, Stichwort "junge Leute". Wie stellen Sie das an?

Nehmen Sie den Spargelsamstag, da wird es Auftritte von verschiedenen Jugendbands geben. Außerdem kommt ein DJ auf den Schlossplatz. Auf den Kleinen Planken haben wir in Kooperation mit SWR 3 eine klasse Band als Top-Act organisiert - Nein, ich kann leider noch nicht verraten, wer das ist (lacht). Die letzten Verhandlungen laufen noch. Aber auch an anderer Stelle sind wir nah am Puls der Zeit: In den vergangenen Jahren haben wir beim Schwetzinger Herbst auf Streetfood gesetzt. Wir haben den Trend aufgegriffen und umgesetzt.

Und wo würden Sie die größten Defizite sehen?

Ich würde nicht von Defiziten, sondern von vorhandenen Rahmenbedingungen sprechen. Das Stadtmarketing könnte noch mehr entwickelt werden, letztlich fehlt es aber an Ressourcen.

Das heißt Manpower und Geld?

Ja, genau. Die Struktur, wie sie aktuell ist, bewegt sich an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit.

Wenn Sie konkret etwas verändern könnten, was wäre das?

Aus den aktuell noch kleinen Events, mehr machen. Spargelsamstag, Schwetzinger Herbst und der französische Markt bewegen sich auf einem guten Niveau. Aber zum Beispiel die verkaufsoffenen Sonntage oder die Late-Night-Shopping-Abende - die könnten wir, salopp gesagt, noch etwas aufpimpen. Auch müssten wir die klassischen Musikfestivals, die unser kulturelles Leben in Schwetzingen prägen, wie die SWR-Festspiele und das Mozartfest noch mehr mit Aktivitäten in der Innenstadt verknüpfen. Davon würden Besucher und Geschäftstreibende profitieren.