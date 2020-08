Hamlet wird zunächst von der Trauer über den Tod seines Vaters überwältigt. Schnell schlägt diese jedoch in Wut um: Der junge Mann will den Mord an seinem Vater rächen. Foto: len

Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Würde es Regen geben oder nicht? Das ist die entscheidende Frage am Samstagabend. Das Theater am Puls zeigt das Stück "Hamlet" im Schwetzinger Schlossgarten – und für den Abend ist Regen angezeigt. Doch der Wettergott hält seine schützende Hand über das ausverkaufte Sommertheater. Vor rund 90 Zuschauern nimmt das Drama um Hamlet als Live-Hörspiel nach Shakespeare und in einer Inszenierung von Joerg Mohr seinen blutigen Lauf.

Das siebenköpfige Ensemble beweist eindrucksvoll sein Können: Jeder einzelne Schauspieler spricht seinen Text so, als wäre es die leichteste Aufgabe der Welt. Fast ohne Requisiten führt die Gruppe ein authentisches Hörspiel auf, in dem Hamlet gegen die Welt, seinen neuen Stiefvater und seine Mutter angeht. Ein typisches Pubertätsdrama – zunächst.

Ophelia (r.) ist gefangen im Dilemma zwischen ihrer Liebe zu Hamlet (l.) und der Treue zu ihrem Vater. Foto: len

Das "Hörspiel" fungiert als Notlösung und Blaupause für die richtige Inszenierung – wann immer sie in Corona-Zeiten stattfinden mag. Der Theaterraum in der Marstallstraße ist zu klein, deshalb müssen die Schauspieler nach draußen ausweichen. Regisseur Joerg Mohr lässt sich bei seiner Shakespeare-Inszenierung bewusst in die Regie-Karten schauen. Ein Spiel mit dem Spiel und den vielen Möglichkeiten, die der zeitlose Stoff rund um Macht, Mord, Liebe, Verzweiflung und Selbstmord bietet.

Gleich zu Beginn gelingt dem Regisseur der erste witzige Coup: Nikolas Weber verpasst fast seinen ersten Auftritt als Hamlet, ist dann jedoch brav zur Stelle und beschäftigt sich sofort mit dem Handy. Hamlet wird von der Trauer um den Tod des Vaters überwältigt. Allerdings verwandelt sich sein Leiden zunehmend in einen Wahn, als der Geist des toten Vaters Rache einfordert, weil dieser von seinem Bruder ermordet und um Thron sowie Gattin betrogen wurde.

Um sich in Stimmung zu bringen, schnupfen Hamlet und Horatio (mit Denis Bode in der Rolle des Freundes) erst einmal Kokain. Ist das nötig? Die Drogen-Idee wirkt eher überflüssig und anbiedernd. Warum soll nicht auch ein moderner Hamlet Zugang zu übersinnlichen Wahrnehmungen haben – ohne Drogen? Denn: "Es gibt mehr Ding’ im Himmel und auf Erden, als Eure Schulweisheit sich träumt", betont Horatio.

Denn darum geht es in dem Stück: Hamlet gilt als irre und verrückt. Trotzdem oder gerade deshalb gelingt es ihm, den feigen Brudermord am Vater nachzuweisen. Der Nachweis wird nur psychologisch geführt und ist eine geniale Detektivarbeit. Meist hält sich Regisseur Joerg Mohr dicht an den originalen Text, nur kurz mogelt er die "Mäusefalle" von Agatha Christie in den Text hinein.

Zunächst wirkt es so, als sei Hamlet ein junger Mensch, der in der Pubertät stecken geblieben ist: Der junge Mann ist verliebt bis über beide Ohren. Außerdem ärgert er sich, dass seine Mutter nach dem Tod des Vaters ein zweites Mal heiratet. Sein Stiefvater, der neue König, macht sich Sorgen um seine Patchwork-Familie: "Ihr hörtet von der Verwandlung Hamlets schon: so nenn ich’s – Weil nicht der äußre noch der innre Mensch – Dem gleichet, was er war. Was sonst ist es – Als seines Vaters Tod, das ihn so weit - Von dem Verständnis seiner selbst gebracht, kann ich nicht raten." Wirklich nicht? Man nimmt Michael Hecht die Rolle des besorgten Stiefvaters ab, doch als verkappter Mörder ist er manchmal zu harmlos. Beate Krist als Königin ist ein Liebchen, das kichernd mit dem Mörder ihres ersten Manns ins Bett geht. Den Mord verdrängt sie zunächst.

Die Situation rund um diesen Familien-Mischmasch ist schwierig genug für den jungen Mann. Doch zu allem Unglück ist Hamlet auch noch verliebt. Sina Große-Beck spielt eine Ophelia in Shorts mit hohen Strümpfen und Stiefeletten. Ein bisschen wirkt sie wie die "Braut" eines modernen Gang-Leaders. Da mag man es ihr nicht ganz abnehmen, dass sie sowohl Bruder als auch Vater über das Werben ihres Verehrers Bericht erstattet und sich nach den strikten Anweisungen des Vaters (gespielt von Christoph Kaiser) richtet. Aber Shakespeare ist Shakespeare, und als Zuschauer muss man diesen Spagat zwischen Liebe zum Vater und Liebe zu Hamlet irgendwie aushalten – genau wie Ophelia.

Nach der Pause senkt sich die Nacht über den Schlossgarten, und Licht und Schatten werden zu Mitspielern. Das Ensemble, das infolge der Corona-Pandemie bei dieser Premiere zum ersten Mal auf der Freilichtbühne steht, macht an dieser Stelle einen Sprung. Die Spieler begegnen sich mit neuer Intensität: Hamlet liebt Ophelia zwar immer noch, widmet sich nun aber der Rache für den Mord an seinem Vater. Mit einem Theaterstück (!) weckt er in seinem Onkel das schlechte Gewissen. Joerg Mohr ist hier ein Bravourstück gelungen, denn er kürzt die damals revolutionär neuen und bis heute für den Naturalismus geltenden Regie-Hinweise von Shakespeare nur wenig ein. Es ist eine Hommage an den englischen Schauspiel-Lehrer. Zum Glanzstück wird der Monolog des Königs: "Oh, meine Tat ist faul, die stinkt zum Himmel."

Doch das große Morden kommt erst zum Schluss: Hamlet ersticht aus Versehen den Vater von Ophelia. Ophelia wiederum wählt statt des Klosters, das ihr Hamlet unbedacht und rücksichtslos befohlen hat, den Freitod mit einem Lied: "Sing me to sleep." Hamlet und Ophelias Bruder (Daniele Veterale) gehen an vergifteten Waffen zugrunde. Auch die Mutter und der König bleiben nicht am Leben."Der Rest ist Schweigen", lautet denn der letzte Satz. Nicht ganz, denn für ein intensives Drama gibt es viel Applaus.