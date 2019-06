Schwetzingen. (RNZ) Die Schwetzinger "Musik im Park"-Konzerte im August sind mittlerweile schon zu einer Tradition geworden. Auch in diesem Jahr gibt es wieder hochkarätige Open-Air-Auftritte im Schlossgarten.

Eröffnet wird der musikalische Reigen bereits am 31. Juli von Pur, gefolgt von Roger Hodgson am 1. August. Nach Michael Patrick Kelly am 2. August dominieren am 3. August bei Within Temptation Metal-Klänge. Den Abschluss bildet ZAZ am 4. August.

Über 20 Platin- und 40 Goldauszeichnungen, neun Nummer-Eins-Alben und zwölf Millionen verkaufte Tonträger: All das ist Pur, die erfolgreichste deutsche Pop-Band. Die Band schreibt 2019 ihr ganz spezielles Sommermärchen und gehen auf große Open-Air-Tournee. Da das Schwetzinger Konzert bereits ausverkauft ist, wird es auch am Veranstaltungstag an der Abendkasse keine Karten mehr geben.

Mit Songs wie "Dreamer", "Give a Little Bit" oder "The Logical Song" spielte sich Roger Hodgson als Sänger von Supertramp in die Oberliga des Progressive Rock. Seit 1983 ist er solo unterwegs. Auf seiner "Breakfast in America World Tour" kommt er am Donnerstag, 1. August, um 20 Uhr in den Schlossgarten. Michael Patrick Kelly blickt als eines der bekanntesten Mitglieder der Kelly Family auf eine grandiose Weltkarriere zurück.

Erwachsen und gereift kehrt der leidenschaftliche Live-Performer nun auf die Bühnen zurück und gastiert am Freitag, 2. August, um 19 Uhr im Schlossgarten. Within Temptation, erfolgreichster Exportschlager der Niederlande, hat wieder Dampf im Kessel und arbeitet mit neuer Lust an großer Musik. Mit dem neuen Album "Resist" zeigt sich die Metal-Band auf dem Höhepunkt ihres Schaffens.

Zurück in den Charts und auf Tour ist die französische Pop- und Chanson-Sängerin ZAZ. Eines ihrer sechs Konzerte in Deutschland gibt sie am Sonntag, 4. August, um 19.30 Uhr in Schwetzingen.

Info: Bis auf "Pur" gibt es für alle weiteren Konzerte Karten in allen RNZ-Geschäftsstellen.