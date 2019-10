Von Stefan Kern

Schwetzingen. "Überall Musik, einfach herrlich", so lautete das Urteil von Jana MacDonald, die zum ersten Mal beim Schwetzinger Kneipenjazz dabei war. Neun Bands spielten am Samstag in neun Cafés und Kneipen und verwandelten die Innenstadt in eine große Bühne. Zentrum des von der Jazz Initiative gestemmten Abends war das Areal rund um die Kleinen Planken, Mannheimer Straße Carl-Theodor-Straße und Schlossplatz.

Sieben der neun Locations befanden sich dort und so tummelten sich die Besucher. Epizentrum war das Ristorante Quadrato, wo die Formation K. J. Dallaway and Friends Stellung bezogen hatte. Die Musiker um den Trompeter Dallaway aus Trinidad brachten mühelos karibisches Flair nach Schwetzingen. Das ließen sich auch die Zuhörer vor der Tür mitreißen. Mit dem Lied "Fly to the Moon" sei man gleich im Himmel, schwärmte Ferdinand Hirschmann. Aber auch an den anderen Orten gelang es den Musikern für tolle Stimmung zu sorgen.

Meister ihres Fachs sind Dieter Reinberger und Jürgen Schultz, auch bekannt als das Duo Bluesgosch. Der dialektische Lokalkolorit so unnachahmlich offensiv präsentiert zog im Restaurant Havanna jeden in seinen Bann. Ausweichen konnte den beiden keiner. "Sehr charmant und direkt", erklärte Jana MacDonald.

Etwas schwieriger hatte es das Trio Dschässlong, die im Welde Brauhaus auftraten. Der Raum war etwas zu groß oder die Musiker etwas zu leise - so ganz drangen sie jedenfalls nicht zu ihrem Publikum durch. Und das trotz ihrer musikalischen Qualität. "Vielleicht hätte den drei Musikern Unterstützung durch ein Schlagzeug gutgetan", mutmaßte Thomas Widemka,

Im Kaffeehaus nahm das Ignez Carvalho Trio das musikalische Zepter in die Hand und entführte seine Zuhörer für eine Stippvisite nach Brasilien. Für Sigi Baier ein kleiner Traum. Mehr musikalischer Genuss gehe kaum, befand er. Ebenfalls hingerissen vom Jazz waren auch die Besucher im italienischen Restaurant Aposto von der Formation Double View feat, im Café Walzwerk von der Gruppe Living Groove, im "Blauen Loch" von der Bigband 17 und im Restaurant "Die Planke" vom Beyer-Bunge-Schädlich-Trio. Das Genre Jazz wurde in all seinen Facetten auf die verschiedenen Bühnen gebracht.

Etwas abgelegen befanden sich die "Red Hot Dixie Devils" im Grünen Hof. Doch der Abstecher lohnte sich, denn musikalisch war das Quartett im Zentrum des Jazz-Seins. Nicht nur das Lied "Diners" aus dem Jahr 1930 begeisterte. "Absolut großartig", lobten Dagmar Seeboth und Markus Konhäuser. Hier könne man es sich wirklich gut gehen lassen. Das Wetter war am Samstagabend zwar eher herbstlich-nass, aber in den Kneipen entführte die Musik die Besucher wahlweise nach New York, Trinidad, Brasilien, New Orleans oder einfach in den Sommer oder gleich auf den Mond.

"So viel tolle Musiker, so viel Jazz, das kommt dem Paradies schon recht nahe", sagte Cornelia Dahmann. Eigentlich ist Schwetzingen als Spargelmetropole bekannt. Aber die Stadt kann sich auch selbstbewusst den Namen Jazzmetropole ans Revers heften.