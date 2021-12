Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Der Schwetzinger Gemeinderat hat den Kauf von 20 Wohnungen im ersten Bauabschnitt der "Schwetzinger Höfe" genehmigt und die Geschäftsführung der Schwetzinger Wohnbaugesellschaft (SWG) mit den Verhandlungen mit der Firma Epple beauftragt. Die damit verbundenen Darlehens- und Fördermittelanträge bei der KfW-Bank sollen möglichst bald eingereicht werden. Das Förderprogramm läuft Ende Januar aus. Jede abgeschlossene Wohneinheit ist mit rund 18.000 Euro förderfähig. Somit ergibt sich für das geplante Engagement eine Fördersumme von insgesamt rund 360.000 Euro. Für die SWG ist es wichtig, den künftigen Mietpreis im neuen Areal aktiv steuern zu können. Über die Festlegung der Mieten wird 2023 entschieden.

Das Gremium ermächtigte Oberbürgermeister René Pöltl zur Vergabe der Verkehrswertermittlung der städtischen Wohngebäude zum voraussichtlichen Auftragswert von 100.000 Euro netto. Bei der Übertragung der Wohngebäude an die SWG werden die Werte zur finanziellen und vertraglichen Vorbereitung des Eigentumsübergangs benötigt. Die Geschäftsstelle des Gutachterausschusses ist mit der Ermittlung der Bodenrichtwerte in Vorbereitung der Grundsteuerreform und der Vielzahl der zu bewertenden Objekte voll ausgelastet. Deshalb müsse man den Auftrag nach außen vergeben, so Pöltl.

Der Gemeinderat bestellte auf Vorschlag des Finanzamts Thomas Rack bis zum 29. Februar 2024 als Vertreter in das Gesamtgremium des gemeinsamen Gutachterausschusses Bezirk Schwetzingen. Er wird damit Nachfolger von Nadja Fritz, die ab sofort nicht mehr das Finanzamt Schwetzingen als ehrenamtliche Gutachterin vertritt. Rack ist schon viele Jahre als Bausachverständiger des Finanzamtes Mannheim tätig.