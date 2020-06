Von Anna Manceron

Schwetzingen/Heidelberg. Viel Schlaf hat Andre Baumann in den vergangenen Nächten nicht abbekommen. Zum Redaktionsgespräch Anfang März in den Räumen der RNZ ist er aus Stuttgart angereist, am Tag davor war er in Berlin. Die Kohlekommission tagte, und da durfte er als Bevollmächtigter des Landes Baden-Württemberg beim Bund nicht fehlen. Bis spät in die Nacht an einem Konferenztisch sitzen und morgens das Flugzeug nach Stuttgart nehmen – das klingt wie ein Bericht aus einer anderen Zeit. Aus der Zeit vor Corona.

Während der strengen Kontaktbeschränkungen ist Baumann teilweise auf Heimarbeit umgestiegen. "Ich bekomme immer noch wenig Schlaf", berichtet er ein paar Wochen später. "Aber ich bin nicht mehr so viel unterwegs. Und ich habe gemerkt, dass man auf gewisse Dienstreisen auch verzichten kann." Nach Berlin und Stuttgart fährt er nun aber wieder regelmäßig – unter anderem für Sitzungen des Bundesrats.

An seinem großen Vorhaben für das nächste Jahr hat die Corona-Krise nichts geändert: Andre Baumann möchte für die Grünen bei der Landtagswahl 2021 antreten und das Direktmandat im Wahlkreis Schwetzingen holen. Und er tritt nicht allein an: Seine Mitstreiterin und Zweitkandidatin ist Monika Schroth, die für die Grünen im Neulußheimer Gemeinderat sitzt.

Andre Baumann ist in Heidelberg geboren und in Schwetzingen aufgewachsen. Dort lebt der 46-Jährige auch heute mit seiner Familie. Inzwischen ist er zum zweiten Mal verheiratet und hat zwei Kinder aus erster Ehe. Zum Studium zog es den Biologen zunächst nach Marburg, seinen Doktortitel erlangte er in Regensburg. Wenn er nicht gerade nach Stuttgart oder Berlin pendelt, trifft man den Familienvater oft am heimischen Herd an. "Meine große Leidenschaft fürs Kochen und Backen habe ich von meinem Vater geerbt", erzählt Baumann. Vielleicht sind auch die Großeltern nicht ganz unschuldig daran: Sie waren jahrelang Pächter des Schlossrestaurants und führten ein Café in Schwetzingen.

Aber zurück zum Beruflichen: Baumanns politisches Steckenpferd ist der Naturschutz. Das war schon immer so. "Als Jugendlicher wollte ich später einmal im Nationalpark Serengeti arbeiten", erinnert er sich und muss ein wenig schmunzeln. Vor 25 Jahren brachte der "Urschwetzinger", wie er sich selbst nennt, die Ortsgruppe Schwetzingen und den Bezirksverband Rhein-Neckar-Odenwald des Naturschutzbunds (Nabu) maßgeblich mit auf den Weg. Im Jahr 2007 wurde er dann hauptamtlicher Landesvorsitzender. In der Region liegen ihm neben der "Versöhnung von Naturschutz und Landwirtschaft" unter anderem der Erhalt der Schwetzinger Wiesen und des Hockenheimer Rheinbogens am Herzen.

Die Corona-Krise hat den Umweltschutz weitestgehend aus dem öffentlichen Diskurs verdrängt. Das sei jetzt eben so, sagt Baumann Anfang Juni bei einem Telefongespräch mit der RNZ. Politik und Verwaltung hätten sich in den vergangenen Wochen zurecht auf dieses eine Thema konzentriert. Trotzdem dürfe man die Klimakrise nicht aus den Augen verlieren. "Wenn es einen Impfstoff gibt, wird sich die Situation rund um das Coronavirus deutlich entspannen. Bei der Klimakrise werden wir aber keinen Impfstoff finden", betont Baumann.

Während des Shutdowns ist der Verkehr auf den Straßen und in der Luft deutlich zurückgegangen – und damit auch die Treibhausgas-Emissionen. Aber: "So stellen wir uns Klimaschutz nicht vor, wenn dabei die Wirtschaft kaputt geht", sagt Baumann. Den Klimawandel bekämpfen und gleichzeitig die krisengeschüttelte Wirtschaft stärken – für ihn ist das kein Widerspruch. Wie soll das gehen? Zum Beispiel mit ökologisch orientierten Konjunkturprogrammen, sagt Baumann. Er setzt außerdem auf eine CO2-Bepreisung und eine Reduktion der Subventionierung des Flugverkehrs.

In der Region will Baumann den Klimaschutz unter anderem mit mehr Fotovoltaikanlagen und nachhaltiger Mobilität voranbringen. Das Thema Verkehr begleitet ihn schon eine ganze Weile. In seiner Anfangszeit bei den Grünen versuchte er vergeblich, den Neubau der B 535 von Heidelberg nach Schwetzingen zu verhindern. In dieser Hinsicht vertritt er bis heute einen ähnlichen Standpunkt. "Wir brauchen in der Region keine neuen Straßen, sondern einen besser ausgebauten öffentlichen Nahverkehr", betont Baumann und schwärmt vom geplanten Radschnellweg zwischen Schwetzingen und Heidelberg.

Das zweite große Thema, um das er sich als Abgeordneter kümmern möchte, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt. "Wir müssen die Menschen beim Klimawandel mitnehmen, damit uns nicht das Gleiche passiert wie bei den Gelbwesten-Protesten in Frankreich", sagt Baumann. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie sehr die Lebenswelten vieler Menschen auseinandergehen. Um die Gesellschaft weiter zusammenzuhalten, dürften sich soziale Ungerechtigkeiten – zum Beispiel im Bildungswesen – nicht noch verstärken. "Wir müssen auch den Familien, die es nicht so dicke haben, eine angemessene Ausstattung für das E-Schooling ermöglichen", sagt Baumann.

Gemeinsam mit Monika Schroth will er sich für eine "grüne Wende" in der Kurpfalz einsetzen. Dabei machen die beiden deutlich, dass sie bei der Landtagswahl 2021 nur im Doppelpack ins Rennen gehen. Schroth, die sich selbst als "grünes Urgestein" bezeichnet, ist seit 1983 in der Partei. Die studierte Biochemikerin arbeitet heute als selbstständige Rechtsanwältin und sitzt seit 2004 im Neulußheimer Gemeinderat. Von 1993 bis 2017 war sie außerdem im Kreisvorstand der Grünen tätig.

Bei der letzten Landtagswahl 2016 hatte sie sich selbst um die Erstkandidatur beworben und unterlag damals mit nur einer Stimme weniger ihrem innerparteilichen Konkurrenten Manfred Kern. Hat es sie da nicht in den Fingern gejuckt, es noch mal als Erstkandidatin zu versuchen? "Nicht wirklich", sagt Schroth. "Manche Sachen sind einfach an ein gewisses Alter gebunden." Außerdem sei die damalige Nominierungsversammlung "nicht die positivste Erfahrung" gewesen.

Ihre Hauptinteressen verortet die 64-Jährige neben dem Umweltschutz in der Kommunal- und in der Frauenpolitik. Denn: "Frauen und Männer sind noch längst nicht gleichgestellt – sowohl in der Wirtschaft als auch in der Politik", sagt sie. Im Stuttgarter Landtag liegt der Frauenanteil derzeit bei 26,6 Prozent. Viel zu wenig, findet Schroth. Sie plädiert für eine Änderung des Landtagswahlrechts mit quotiert besetzten Landeslisten. Eine Idee, die auch Andre Baumann unterstützt. "Ich hoffe, der neue Landtag wird weiblicher, jünger und weniger populistisch", sagt er. Als ehemaliger Staatssekretär im Umweltministerium hat er die Entwicklung des Parlaments vier Jahre lang von der Regierungsbank aus verfolgt und festgestellt: Der Ton ist deutlich rauer geworden.

Doch warum will er nun selbst Abgeordneter werden? "Im Rahmen meiner Tätigkeit als Staatssekretär habe ich gesehen, wie Abgeordnete in anderen Wahlkreisen gute Arbeit leisten", erzählt Baumann. Diese Erfahrung des sach- und lösungsorientierten Politikmachens, gemeinsam mit den Menschen, Ortsverbänden, Kommunen und der Wirtschaft – die wolle er nun selbst machen. Aber nicht irgendwo, sondern in seiner Heimat.

"Als Staatssekretär kann man schon einiges bewegen, aber manches geht nur als Abgeordneter", sagt Baumann. Zum Beispiel, dass man runde Tische organisiere, den Menschen zuhöre und ihre Anliegen an die Verwaltung herantrage. "Ich will Verantwortung für meine Region übernehmen und den Wahlkreis voranbringen", betont er. "Deshalb habe ich meinen Hut in den Ring geworfen."

Ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten für die Landtagswahl wollen die Grünen im Kreisverband Kurpfalz-Hardt voraussichtlich am 7. Juli nominieren. Auf der Bewerberliste steht außer dem Duo Baumann/Schroth bislang nur die ehemalige Schwetzinger Stadträtin Weihua Wang. Weil es das Parteienrecht so will, muss die Kür der Kandidaten in einer Präsenzveranstaltung erfolgen, ein digitales Meeting ist nicht zulässig. Und so müssen sich Andre Baumann und Monika Schroth noch ein bisschen gedulden, bis sie wissen, ob sie für die Grünen 2021 ins Rennen gehen dürfen.