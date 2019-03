Schwetzingen. (hab) Es war einmal ein Haus, dessen Graffiti-Aufschrift "Lügner" mit einem in die unmittelbare Nachbarschaft deutenden Pfeil die Gegend verschandelte. Jetzt hat ein echter "Graffiti-Künstler" die Angelegenheit nicht gerade verschönert, aber zumindest mit dem bösen Inhalt der Botschaft Schluss gemacht. Fast könnte man mit viel Fantasie in der silbergrauen Übermalung das Wörtchen Love (Liebe) identifizieren. Signiert hat er auch: mit ZE.

Über die Bauruine an der Ecke Werderstraße/Mannheimer Straße in der Schwetzinger Nordstadt, deren Dach teilweise eingestürzt ist, hat die RNZ bereits mehrfach berichtet. Den ursprünglichen Schriftzug "Lügner" hatte Besitzer Rainer Wiegand an die Hauswand gesprüht. Er will das Haus nicht mehr haben, sondern lieber auf dem Grundstück und auf den Nachbargrundstücken ein Stadtpalais mit drei Vollgeschossen und zwei Dachgeschossen errichten und die Immobile dann verkaufen.

Doch die Stadt Schwetzingen will an dieser Stelle kein solch großvolumiges Gebäude, auch wenn man in Schwetzingen durchaus Bedarf an Wohnraum hat. Der Möchtegern-Bauherr fühlte sich von der Stadt, vom Bauamt und von den eigenen Nachbarn hintergangen.