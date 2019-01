Von Volker Widdrat

Schwetzingen. Churfürst Carl Theodor, alias Wolfgang Klein, lädt am kommenden Sonntag wie jedes Jahr zum traditionellen Herrenfrühstück ins Schloss ein. Für den Regenten der Schwetzinger Carneval-Gesellschaft (SCG) wird es allerdings die letzte Invitation sein. "Seyne Durchlaucht" tritt ab und geht in Pension.

Es war bei der Herrenveranstaltung am 23. Januar 1999, als Obersthaushofmeister Oskar Schardt den Churfürst zum ersten Mal ankündigte. Wolfgang Klein, der Arzt für Plastische und Ästhetische Chirurgie, wurde damals von Hans-Joachim Förster und Klaus-Peter Münch gebeten, den kurfürstlichen Herrscher zu geben. Der gebürtige Saarländer sagte zu, stammt er doch aus einer Karnevalsfamilie.

Die Figur des Carl Theodor wurde 1960 bei einer Gala im Rokokotheater erfunden. Bis 1982 verkörperte Heribert Schnare den Herrscher, bis 1998 Fritz Gieser, der von der legendären Elsbeth Janda als Kurfürstin begleitet wurde. Zwei Jahre lang stand die Kabarettistin und Mundart-Autorin aus Heidelberg auch Wolfgang Klein zur Seite. Ab 2002 gab dann Opernsängerin Katharina Anna Gündner die fürstliche Elisabeth Auguste.

Wolfgang Klein verwandelte den traditionellen Hofball der Carneval-Gesellschaft in ein besonderes gesellschaftliches Ereignis. Das Programm spielte sich seit seiner Amtszeit nur noch in den nördlichen Zirkelsälen ab - als festliche Party mit Musik, Tanz, Comedy, Kleinkunst, Magie und Spaß. Der Erlös kam immer dem Projekt "Kinderplanet" zugute, einer Aktion für krebskranke Kinder in Heidelberg. Der Hofball wurde bald zur Fortsetzung der von Jürgen Stern aus Oftersheim initiierten Benefizgala der Heidelberger Meisterköche.

Wolfgang Klein warb außerdem unermüdlich um Sponsoren. Service-Clubs aus der Region wie die Lions, Rotary, Zonta und Round Table beteiligten sich. Mit dem Erlös wurden ein Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen in Kenia und das Schwetzinger Waisenhaus-Projekt in Matara auf Sri Lanka unterstützt. Außerdem wurde zu Patenschaften für ein SOS-Kinderdorf aufgerufen.

Der Hofball in den Räumen des Schlosses und im Schlossgarten wurde dann zum Sommer-Ereignis des Jahres. 2012 musste die beliebte Veranstaltung allerdings aus organisatorischen Gründen abgesagt werden. In seinen Reden beim Herrenfrühstück zielte Klein stets vor allem auf die Schwetzinger Stadtspitze ab. Er kritisierte die Verkehrspolitik und mahnte die Neugestaltung der Carl-Theodor-Straße an, einige Bauprojekte in Schwetzingen waren ihm ein Dorn im Auge. Er echauffierte sich aber auch über den Brexit, Populismus und Terror.

Doch jetzt ist Schluss. "Auch ein Churfürst hat das Recht, in Pension zu gehen. Ich habe viele Sachen erreicht, die ich mir vorgenommen hatte", blickt Wolfgang Klein nun auf zwei Jahrzehnte kurfürstlichen Wirkens zurück: "Das Interessanteste ist, in ein Kostüm zu schlüpfen, die Perücke aufzusetzen und zu merken, dass die Welt um einen herum sich ändert, man sich selbst aber nicht."

Der 62-Jährige legt viel Wert auf die Feststellung, dass er nicht krank ist. Und dass er Schwetzingen nicht verlässt, so wie es Carl Theodor 1778 mit seinem Umzug nach München getan hat. Beim Herrenfrühstück am Sonntag wird er zum allerletzten Mal der "allergnädigste Herr Churfürst" sein.

Die SCG will indes die diesjährige Campagne abwarten und dann entscheiden, wie es mit dem Amt des Churfürsten weitergeht.