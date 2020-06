Von Rolf Kienle

Schwetzingen/Oftersheim. Man muss sich auch an die Deutschen gewöhnen. Wenn Menschen aus einem völlig anderen Kulturkreis nach Deutschland kommen, um dauerhaft zu bleiben, wollen sie sich an diese neue Kultur anpassen, werden aber auch feststellen, dass sie eben etwas "anders" sind, die Deutschen. Etwas Toleranz ist dann auf beiden Seiten nötig. Genau das aber sei gerade nicht die Stärke der Deutschen, stellen Zugereiste gelegentlich fest. Die RNZ sprach mit zwei Menschen, die schon einige Jahre in der Region leben: die Übersetzerin Milagros Keller und der Schneider Kamal Berghash.

Als Milagros Keller, damals noch als Milagros Cárdenas Zapata, im Jahr 1987 mit Mitte 20 ihre Heimat Peru verließ, wusste sie von Deutschland eigentlich nur, dass es schlecht beleumundet ist. In Peru galt Deutschland damals als dominant und machtgierig. Es zog sie deshalb ins weltoffene Paris. Eine Einladung zu einer Hochzeit in Neckargemünd sollte ihr Weltbild über den Haufen werfen. "Schon der deutsche Schaffner im Zug war freundlich und kommunikativ." Milagros Keller war überrascht. Damit hatte sie wirklich nicht gerechnet. Es sollte noch besser kommen: Der Trauzeuge in Neckargemünd entpuppte sich als sehr sympathisch. Er sprach Spanisch und hatte ein Auge auf sie geworfen. Ein halbes Jahr später wurde geheiratet, Milagros Keller siedelte nach Neckargemünd um, später in den Odenwald, was sowohl Vorteile als auch Nachteile hatte. Das 700-Einwohner-Dörfchen war der jungen Frau aus Lima viel zu ländlich. Allerdings waren viele junge Familien zugezogen und bildeten eine solide Gemeinschaft. Eine Ausgrenzung fand deshalb nie statt. Man lud sich gegenseitig ein und sprach Hochdeutsch.

Heute lebt Keller in Oftersheim und arbeitet in Heidelberg. Wenn man sie nach Dingen fragt, die sie für typisch deutsch hält, hat sie schnell eine Liste zusammen. Die Pünktlichkeit gehört ebenso dazu wie die politische Korrektheit, der Hang zur Sparsamkeit und die Neigung zum Perfektionismus.

Aber auch das Problem, unverkrampft Freundschaft zu schließen. "Die Deutschen tun sich schwerer" als ihre Landsleute, die das Miteinander deutlich mediterraner angehen. Beim Unterschied zur peruanischen Lebensweise fällt ihr auch der latente Konkurrenzkampf zwischen den Menschen in Deutschland auf. Lässigkeit falle ihnen nicht leicht. Der Peruaner sei stets in der Lage, das Jetzt und Hier zu genießen, wogegen der Deutsche vor allem "hart arbeitet" und sich die angenehmen Seiten des Lebens für später aufhebe.

Kamal Berghash aus Schwetzingen. Foto: Lenhardt

Kamal Berghash stammt aus Bagdad, wo er wie seine fünf Geschwister Schneider wurde. 1997, ein paar Jahre vor dem Irakkrieg und mitten in der Militarisierung des Landes, verließ Kamal Berghash sein Heimatland. Zunächst endete seine Reise in einer Stadt im Schwarzwald, schließlich ließ er sich in Schwetzingen nieder. Eine seiner ersten Aktionen in Deutschland war der Deutsch-Unterricht an der Volkshochschule, "weil man schlecht in einem Land leben kann, ohne dessen Sprache zu sprechen".

In Schwetzingen eröffnete er in der Friedrichstraße eine Änderungsschneiderei. Das war das, was er gelernt hatte, und das, was auch bestens ankam. "80 Prozent meine Kunden sind Deutsche", erzählt er und betont, dass er "mit allen Menschen klar kommt." Kamal Berghash fühlt sich integriert. Dafür spricht auch, dass die meisten Schwetzinger Boutiquen zu ihm kommen, wenn es um Änderungen geht oder sie ihre Kunden zu ihm schicken. Dass die Deutschen oder speziell die Kurpfälzer weniger freundlich sind als man das erwarten könnte, kann Kamal Berghash nicht finden und nennt ein Beispiel. Als seine Frau, die im Laden mitarbeitet, vor einigen Jahren die Tochter zur Welt brachte, überhäuften die Kunden sie mit Geschenken. Darüber freut er sich noch heute, elf Jahre später: "Ich finde, dass die Deutschen gar nicht unfreundlich sind."

Anders sei es mit dem Klischee, dass die Deutschen extrem pünktlich seien. Das kann er bestätigen. Aber: Man gewöhne sich schnell daran und erkenne den Vorteil. Wenn man um 10 Uhr morgens einen Gesprächstermin habe, könne man noch leicht den Termin beim Finanzamt und den bei der Bank einplanen. Da geht bei der legeren Lebensweise kaum. "Die Leute haben eine Art Respekt vor dem Termin", sagt er. Und selbst seine irakischen Freunde würden längst nicht mehr unangemeldet auf einen Besuch hereinschneien, sondern sich zuvor anmelden und dann pünktlich erscheinen. "Pünktlichkeit ist schön."

Kamal Berghash hat drei Mitarbeiter in seiner Schneiderei, die in den letzten Monaten Hunderte von Gesichtsmasken geschneidert haben. Sie waren zu Beginn der Coronakrise im März unter den Ersten, die die Not erkannten und sofort aktiv wurden.