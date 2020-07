Schwetzingen/Oftersheim. (zg/man) Gute Nachrichten für alle Schwimmer in Schwetzingen und Umgebung: Das Freizeitbad "Bellamar" öffnet am Mittwoch, 15. Juli, um 7 Uhr seine Türen für Besucher. Die Menschen können also trotz der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie baden gehen – allerdings mit teils erheblichen Einschränkungen. Eines steht bereits vor der Öffnung fest: Die verkürzte Freibadsaison bis zum 15. September wird für die Betreiberkommunen Schwetzingen und Oftersheim finanziell ein dickes Zuschussgeschäft.

Viele Stunden und Tage habe man über Verordnungen, Hygienemaßnahmen und einem Betriebskonzept gebrütet, um die Öffnung des Freibads möglich zu machen, berichtet Werkleiter Dieter Scholl. Immerhin stünden nun die Breitrutsche am Nichtschwimmerbecken, die Sprungturmanlage und der Kleinkinder-Abenteuerbereich zur Verfügung.

Scholl appelliert daran, die geltenden Bestimmungen einzuhalten. Man werde im gesamten Freibadbereich Schilder mit Hinweisen aufstellen. Außerdem sei das Personal permanent auf dem gesamten Gelände präsent, um die Situation zu überwachen. "Falls es nicht funktionieren sollte, wovon wir aber nicht ausgehen, müssen wir uns als Ultima Ratio eine Schließung vorbehalten", betont Scholl.

Liegen, Stühle oder Schirme stehen den Badegästen dieses Jahr zur Verfügung. Die Umkleiden und Föhnbereiche bleiben geschlossen. Wer duschen will, kann dies lediglich an den Durchgangsbereichen zu den Becken tun.

Die Großrutsche und das Volleyballfeld sind ebenfalls gesperrt. Auf der Liegewiese gilt die Abstandsregel. "Ungewöhnliche Maßnahmen, aber leider alternativlos in diesen ungewöhnlichen Zeiten", sagt Bäderleiter Alexander Happold. Nicht einbezogen in den sommerlichen Badebetrieb ist das Hallenbad, das normalerweise bei schlechtem Wetter zur Verfügung steht. Gleiches gilt für den Saunabetrieb. "Da Aufgüsse nicht möglich sind und nur maximal zwei oder drei Leute gleichzeitig in die Saunakabinen dürfen, steht eine Öffnung in keinem Verhältnis zum personellen und finanziellen Aufwand", so Happold. Die maximale Besucheranzahl orientiert sich laut den geltenden Bestimmungen an den vorhandenen Liege- und Wasserflächen. Umgerechnet auf das Bellamar heißt das: Jedem Badegast stehen zehn Quadratmeter Liegefläche zur Verfügung. Gleiches gilt für den Platz im großen Schwimmerbecken, in den Nichtschwimmerbecken sind es vier Quadratmeter.

Ticketverkauf nur online

Demnach dürfen 50 Personen gleichzeitig in abgetrennten Bahnen im Schwimmerbecken unterwegs sein, plus noch einmal 150 Personen in den beiden Nichtschwimmerbecken. Insgesamt sind das 200 Personen.

Für die Besucher gibt es täglich drei mögliche Zeitzonen, in denen sie das Bad besuchen können. Die erste geht von 7 bis 10 Uhr und ist hauptsächlich für Frühschwimmer gedacht. Da sich die Aktivitäten in diesen drei Stunden vor allem auf die Schwimmbecken und weniger auf die Liegewiese konzentrieren, wird ein Kontingent von 150 Eintrittskarten angeboten. Die zweite Zeitzone geht von 11 bis 17 Uhr und richtet sich vorrangig an Kinder, Familien und Jugendliche. Hier haben sich die Verantwortlichen auf eine Gesamtanzahl von 600 Tickets verständigt.

Die dritte Zeitzone umfasst den Zeitraum von 18 bis 21 Uhr. Dieser wird erfahrungsgemäß für ein paar entspannende Bahnen nach Feierabend genutzt. Insgesamt dürfen in dieser Zeit 150 Badegäste ins Freibad. Während der Übergangsstunde zwischen den Zeitzonen desinfizieren die Mitarbeiter das Bad.

Die Tickets können nur über das Internet erworben werden. Mehrfachkarten und Gutscheine sind vorübergehend ungültig. Der Einlass erfolgt über einen Codeleser. Wer will, kann bereits Tickets für eine komplette Woche erwerben. In der Zeitzone 2 werden Bürger aus Oftersheim und Schwetzingen bevorzugt behandelt. Für sie sind an den ersten beiden Tagen der jeweils laufenden Buchungswoche rund 75 Prozent der Tickets reserviert.

Info: www.bellamar-schwetzingen.de