Von Tillmann Bauer

Schwetzingen/Mannheim. Für viele Handballer gilt Uwe Gensheimer als Künstler. Nicht nur, weil der gebürtige Friedrichsfelder sowohl bei den Rhein-Neckar Löwen als auch als Kapitän der deutschen Nationalmannschaft regelmäßig die Zuschauer mit einzigartigen Trickwürfen begeistert, zählt der 33-jährige Familienvater mittlerweile zu den bekanntesten Protagonisten seiner Sportart. In Deutschland ist er vielleicht sogar der bekannteste. Wenn Gensheimer sich aber an die Zeit zurückerinnert, in der er noch die Schulbank drückte und im Kunstunterricht den Pinsel schwang, muss er selbst etwas schmunzeln. "Mein Bezug zu Kunst war früher nicht so groß", sagt er: "Es war schon ein Thema, das mir immer Spaß gemacht hat, aber in der Schule war Kunst dann doch eher ein Fach, in dem man sich ein bisschen ausruhen und quatschen konnte." Er lacht. Weil Gensheimer aber in den vergangenen drei Jahren in der französischen Kultur-Metropole Paris Handball spielte und dort einige Museen von innen sah, kam die künstlerische Ader des Handball-Stars Jahr für Jahr immer mehr zum Vorschein. Dass er sich heute sogar Patron, was soviel wie Schirmherr bedeutet, des Sozialprojektes "Ballwall" nennen darf, hat er vor allem Christian Prechtl zu verdanken.

Der Heidelberger Journalist wurde nämlich Anfang dieses Jahres 50 Jahre jung. Soweit, so gut. Prechtl entschloss sich dazu, nicht auf die Sause, sondern auf die Geschenke zu verzichten und stattdessen Spenden für ein eigenes Sozialprojekt zu sammeln. Er sagt: "Das war die beste Entscheidung, die ich treffen konnte. Dass wir zudem Uwe dafür begeistern konnten, war natürlich umso besser." Gensheimer war selbst auf der Suche nach einem Projekt, um sich sozial zu engagieren: "Ich wollte etwas machen, das auch zu mir passt." Gleichzeitig suchte Prechtl einen Sportler, um seine Idee zu transportieren: "Uwe ist dafür der ideale Mann, weil er in seiner Szene ein absoluter Star, aber trotzdem vollkommen bodenständig und nahbar ist." Es hatten sich zwei gefunden.

Handballstar Uwe Gensheimer in seinem „Künstler-Outfit“.

Konkret bedeutet das, dass Gensheimer vergangenen Sommer im Rahmen des Metropolink-Festivals, bei dem sich zahlreiche Streetart-Künstler im Heidelberger Patrick-Henry-Village zusammenfanden, eine fünf auf zehn Meter große Fassade – auch dank Veranstalter Pascal Baumgärtner – kreativ gestalten durfte. Und zwar nicht allein, sondern gemeinsam mit Geflüchteten aus Nigeria, der Türkei, Somalia, Togo und Kamerun, die ihre Heimat hinter sich lassen mussten, und bestens integrierten Jugendspielern der HG Oftersheim/Schwetzingen. Man kann also durchaus von mehreren Welten sprechen, die in diesem Juli aufeinandergeprallt sind. "Doch vor der Wand sind alle Menschen gleich", erklärt Prechtl: "Das ist unsere Botschaft." Auch er konnte sich an diesem Sommertag, als man von mittags bis Mitternacht zusammen gestaltete, kreativ ausleben. Der Münchner Künstler Matthias Mross, dessen Markenzeichen ein Gockel ist, steckte den groben Rahmen ab, die Ideen sollten aber von den einzelnen Teilnehmern selbst kommen. Daraus entwickelte sich ein buntes Gesamtkunstwerk mit vielen kleinen Details – die "Ballwall" war geschaffen.

"Anfangs waren schon kleine Barrieren da, was aber natürlich auch normal ist, wenn man auf fremde Menschen trifft", sagt Gensheimer. "Wenn man aber ins Gespräch kommt und erfährt, was diese Leute in ihrer bisherigen Lebensgeschichte alles durchmachen mussten, wird man selbst nachdenklich." Er sah einige Parallelen, die zwischen diesem Sozialprojekt und einfachen Alltagssituationen existieren: "Wenn man sich nicht miteinander beschäftigt, dann kommt man sich nicht näher."

Wie die 20 Workshop-Teilnehmer miteinander interagierten, kann zur Zeit in der Schwetzinger Lore-Eichhorn-Halle bewundert werden - Fotograf Claus Geiss hat die Momente mit seiner Kamera festgehalten. Auf den großen Fotografien sieht man Weltstar Gensheimer im farbverschmierten Feinripp-Unterhemd – sein Blick ist ernst, die Arme verschränkt. Darunter stehen grundsätzliche Fragen wie "Was bedeutet Liebe?", "Wie willst Du leben?" oder "Kannst Du teilen?" Gensheimer will die Menschen zum Nachdenken bringen. "Die Leute sollen die Birne einschalten und sich überlegen, wie sie selbst in ihrem Alltag anderen Menschen gegenübertreten", sagt er. Man merkt, dass es ihm ein großes Anliegen ist.

Deshalb soll "Ballwall" keine Eintagsfliege sein. Dass weitere Projekte, bei denen möglicherweise wieder die Spraydose ausgepackt oder der Pinsel geschwungen wird, bereits in Planung sind, konnten Gensheimer und Prechtl bestätigen. Was genau, steht aber noch in den Sternen. Prechtl lacht laut: "Schließlich muss Uwe ja auch noch ganz nebenbei ein paar Tore werfen."