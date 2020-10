Von Volker Widdrat

Schwetzingen/Mannheim. Im Prozess gegen vier junge Männer, denen versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen wird, muss sich ein 19-Jähriger nicht mehr vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts Mannheim verantworten. Mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft stellte das Gericht das Verfahren gegen den Jugendlichen aus Ketsch am Mittwoch ein.

Der Schüler habe sich bei der brutalen Attacke gegen einen 51-Jährigen in der Nacht zum Freitag, 21. Februar, auf dem Schwetzinger Schlossplatz allenfalls der "psychischen Beihilfe" zur Körperverletzung schuldig gemacht, erklärte der Vorsitzende Richter Joachim Bock. Es gebe keinen hinreichenden Tatverdacht wegen eines versuchten Tötungsdelikts, so Bock. Der 19-Jährige habe zudem "erhebliche Aufklärungshilfe" geleistet. Eine richterliche Ermahnung hatte der junge Mann schon am zweiten Verhandlungstag erhalten. Am Mittwoch durfte er trotzdem nicht gleich gehen, sondern musste als Zeuge aussagen.

Die Täter hatten den 51-Jährigen mit Faustschlägen ins Gesicht und Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Der 21-jährige C. habe dem Mann den ersten Boxhieb "mitten ins Gesicht" versetzt, berichtete der Jugendliche aus Ketsch. Die Beschuldigten G. und K. seien hinzugekommen und hätten ebenfalls auf den am Boden liegenden Mann einprügelt. Der Angriff habe sich auf der Fahrbahn des Schlossplatzes abgespielt und sich später auf den Gehweg vor der Gaststätte "Grüner Baum" verlagert.

Gegen den Beschuldigten C., der als einziger in Untersuchungshaft sitzt, verhandelt die Kammer außerdem wegen eines Körperverletzungsdeliktes am 7. September 2019 auf dem Winzerfest in Bensheim. Dort soll er einen 27-jährigen Studenten geschlagen haben. Bei der ersten Vernehmung durch die Polizei hatte der 19-Jährige aus Ketsch noch zu Protokoll gegeben, er habe einen Filmriss und könne sich nicht mehr an alles erinnern. Das Gericht ging jedoch davon aus, dass er den 21-jährigen G., mit dem er seit Langem befreundet ist, in ein besseres Licht rücken wollte.

Eine Polizistin des Schwetzinger Reviers berichtete von der Vernehmung einer Zeugin. Die Frau habe ausgesagt, dass der 51-Jährige "grundlos angegriffen" und zusammengeschlagen worden sei. Die Zeugin sei entsetzt gewesen über die brutale Vorgehensweise der Täter. Das Opfer sei danach sofort medizinisch versorgt worden. Ein Anwohner des Schlossplatzes habe mit Wasser die "Riesenblutlache" beseitigt. Bei der Vernehmung auf dem Revier sei noch eine Freundin der Frau dabei gewesen, so die Polizistin. Die Kammer monierte das als "nicht ganz korrekt". Demnach hatten die vier Zeuginnen die Angeklagten bereits bei einer Faschingsfete im "Kaffeehaus" gesehen. Eine Zeugin erkannte den 19-Jährigen dann am Faschingsdienstag beim Umzug wieder und verständigte die Polizei. Der Mann wurde daraufhin festgenommen. Danach übernahm die Kriminalpolizei die Ermittlungen.

Ein 52-jähriger Sachbearbeiter schilderte die weiteren Vernehmungen. Der 19-Jährige habe zugegeben, dass C. und K. geschlagen und getreten hätten. G. habe "nur geschubst". Er selbst habe nichts gemacht. Die Ehefrau des Opfers sei beleidigt und bedroht worden. C. und K. hätten drei Tage nach der Festnahme des 19-Jährigen die Flucht nach vorne angetreten und sich gestellt. Die beiden 21-Jährigen räumten dabei ein, an der Tat beteiligt gewesen zu sein, machten aber keine näheren Angaben. Die Kripo vernahm auch den Geschädigten. Der 51-Jährige habe von seinen Verletzungen erzählt und einen traumatisierten Eindruck gemacht, so der Beamte. Außerdem habe er überlegt, ob er in jener Nacht etwas Provozierendes zu den jungen Männern gesagt haben könnte.

Der Prozess wird am Freitag, 9. Oktober, 9 Uhr, fortgesetzt. Gegebenenfalls könnten dann die Beweisaufnahme geschlossen und die Schlussvorträge gehalten werden.