In Schwetzingen eröffnet am Samstag das erste private Testcenter. Dann werden in der Wollfabrik sowohl Schnelltests als auch PCR- und Antikörpertests angeboten. Foto: Lenhardt

Von Anna Manceron

Schwetzingen/Hockenheim. Viele Kommunen rund um Schwetzingen haben bereits Corona-Testzentren im Ort. Die Einwohner der Spargelstadt müssen sich hingegen noch ein wenig in Geduld üben. Zwar testet die Stadt nun schon länger die Lehrer und Erzieher der städtischen Bildungseinrichtungen mit mobilen Teams. Und auch in der Nord-Apotheke kann man sich testen lassen. Aber ein zentraler Ort mit großen Kapazitäten fehlte bislang. Das ändert sich nun: An diesem Samstag eröffnet in der Wollfabrik ein privates Corona-Testzentrum – mitten in der Innenstadt.

"Wir betreiben dieses Testzentrum zusammen mit einem Laborunternehmen aus Neuss bei Düsseldorf", erklärt Joachim Schulz, der Inhaber der Wollfabrik. Von ihm ging auch die Initiative für das Projekt aus. Die Firma aus Neuss führe bereits mehrere Testcenter im Frankfurter Raum. In der Wollfabrik könne sich grundsätzlich jeder testen lassen – sowohl als Privatzahler als auch im Rahmen der wöchentlichen, kostenlosen Schnelltests. Neben diesen werden auch PCR- und Antikörper-Tests angeboten. "Wir sind über eine Software direkt mit dem Gesundheitsamt und dem Robert-Koch-Institut verlinkt", berichtet Schulz: "Wenn jemand positiv getestet wird, leiten wir die Information sofort weiter." Das Testzentrum soll zunächst täglich von 7 bis 18 Uhr öffnen. Die Termine muss man vorab im Internet reservieren. "Wir ziehen das sehr professionell auf. Deshalb denke ich schon, dass viele Leute kommen werden", sagt Schulz. Auch der Leiter des städtischen Ordnungsamts, Pascal Seidel, freut sich über das neue Testzentrum. "Damit kann man einiges abdecken", sagt er.

Außerdem führt die Stadt weiterhin Gespräche mit der Drogeriemarktkette dm. In der Schwetzinger Filiale in der Hockenheimer Landstraße könnte also ein zweites Testzentrum entstehen. Die Verwaltung ist jedenfalls nicht abgeneigt. "Der Standort wäre nicht schlecht und würde den Schwetzinger Süden abdecken, während die Wollfabrik vor allem das Zentrum und den Norden als Einzugsgebiet hat", vermutet Seidel. Zurzeit gibt es in dieser Hinsicht noch keine Neuigkeiten. "Wir sind aber in einem sehr guten und regelmäßigen Austausch mit dm", betont Seidel.

Im benachbarten Hockenheim ist seit diesem Montag ein privates Testzentrum in Betrieb. Es befindet sich auf dem Gelände der Firma Lichtfeld im Talhaus. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Vermittlung von medizinischem Fachpersonal und unterstützt nach eigenen Angaben auch die vier Impfzentren in der Region. Auf dem eigenen Gelände bietet Lichtfeld nun ein sogenanntes Drive-in-Testcenter an. Das heißt, man kann mit dem eigenen Auto vorfahren und durch das geöffnete Fenster einen Abstrich nehmen lassen. "Natürlich testen wir auch Fußgänger und Radfahrer", erklärt Matthias Mayer von der Marketing-Abteilung des Unternehmens.

Das Drive-in-Testzentrum hat die Firma Lichtfeld in Eigenregie aufgebaut. "Das Land kam auf uns zu und hat uns gefragt", berichtet Mayer. Auch die Stadt sei von der Idee geistert gewesen. Testen lassen können sich sowohl Hockenheimer, als auch Bürger aus den umliegenden Gemeinden. Das gilt insbesondere für Reilingen, Neulußheim und Altlußheim. Jeder hat ein Recht auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche. Was darüber hinausgeht, müssen die Kunden selbst zahlen. Bislang gebe es noch kein staatliches Kontrollsystem, um zu überprüfen, wer schon getestet wurde, erklärt Mayer. Solange vertraut er auf die Ehrlichkeit der Besucher. "Ich glaube nicht, dass da viel Schindluder getrieben wird", so der Unternehmensvertreter.

Im Drive-in-Testcenter auf dem Gelände der Firma Lichtfeld in Hockenheim können sich Autofahrer schon jetzt testen lassen. Marcel Müller gab am Montag dort eine Probe ab. Foto: Lenhardt

Am ersten Tag hielt sich der Andrang ohnehin eher in Grenzen. "Die Resonanz war sehr verhalten", berichtet Mayer. "Insgesamt wurden etwas mehr als 30 Tests gemacht." Die Kundschaft war bunt gemischt: Rentner, Geschäftsleute und ein paar Mütter mit Kindern. Das Testcenter ist über die Brühler Straße erreichbar. Die Schnelltests werden von medizinischem Personal durchgeführt. Wer sich testen lassen will, muss vorher auf der Internetseite der Firma eine Einwilligungserklärung herunterladen und diese unterschrieben mitbringen. Das Testzentrum hat auch am Ostersamstag geöffnet. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Weitere Infos zur Anfahrt, zum Ablauf und zu den Öffnungszeiten des Hockenheimer Drive-in gibt es im Internet unter folgender Adresse: www.lichtfeld.com/coronatest.html