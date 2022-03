Schwetzingen/Heidelberg. (sha/zg) Elegant und fast schwerelos flattern sie durch die Lüfte: Schmetterlinge sind bei Jung und Alt beliebt. Jedes Jahr am 14. März haben die farbenprächtigen Falter ihren eigenen "Feiertag", den "Lerne-mehr-über-Schmetterlinge-Tag". Dies nehmen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSG) zum Anlass, den Schmetterlingen in Gärten und Schlössern nachzuspüren.

> Der "Lerne-mehr-über-Schmetterlinge-Tag": Sein Ursprung liegt im Dunkeln. Erst seit wenigen Jahren wird der Aktionstag gefeiert. Jedes Jahr im März lenkt er die Aufmerksamkeit auf die farbenprächtigen Falter – und das ist wichtig, heißt es in einer Mitteilung der SSG. Demnach hat in einem Zeitraum von nur zehn Jahren die Artenvielfalt der Schmetterlinge in Deutschland um rund zehn Prozent abgenommen. Dies ist besonders dramatisch, denn die bunten Insekten sind wichtige Blütenbestäuber. Für das Gleichgewicht der Ökosysteme sind sie unentbehrlich. Zudem sind sie wichtige Bioindikatoren: Schmetterlingen reagieren sensibel auf Umwelt-Einflüsse. Sie sind damit ideal für Umweltbeobachtungen geeignet.

Ein Tagpfauenauge sitzt auf einer Blüte. Foto: Roessler

> Kunstvoller Falter auf hauchdünnen Steinen: Zurückhaltend und elegant sitzt er bei der Obstschale. Das kräftige Blau seiner Flügel stellt einen kunstvollen Kontrast zum Rot der Kirschen dar, die sich unter ihm befinden. Der bunte Schmetterling auf dem Stillleben in Schloss Favorite Rastatt ist ein Blickfang. Die Millimeter dünnen, geschliffenen Steinplatten im Florentiner Kabinett fangen die Schönheit und Zerbrechlichkeit des Insekts ein. Die bunten Insekten bevölkern nämlich nicht nur die Gärten der Monumente, sondern zieren auch Kunstwerke in den Schlössern.

> Rückzugsort mit Schmetterling: Das Badhaus im Garten von Schloss Schwetzingen war der private Rückzugsort von Kurfürst Carl Theodor von der Pfalz. Hier konnte er sich unbeschwert Literatur, Musik und privaten Gesprächen widmen. Oder sich im Ruhezimmer vollkommen entspannen. Die Wände dieses privaten Zimmers waren mit einer kostbaren Seidentapete verziert, die 2005 bis 2006 aufwendig restauriert wurde. Auch hier findet sich ein farbenfroher Schmetterling. Das grüne Insekt mit den blau-weißen Flügeln flattert durch eine Landschaft mit Vögeln, Ranken und Blumen. Der Schmetterling setze auf der Seidentapete einen kunstvollen Akzent, heißt es in der Mitteilung.

> Lebensräume für Falter: Die Monumente der Staatlichen Schlösser und Gärten sind in den letzten Jahren zum wichtigen Biotop für Schmetterlinge, Bienen und weitere Insekten geworden. Hierfür stehen nicht nur die ausgedehnten Gärten der Schlösser in Weikersheim und Schwetzingen oder der Botanische Garten in Karlsruhe. Auch weitere Monumente wie das Schloss in Heidelberg böten Lebensräume für Insekten, wird in der Mitteilung betont. Im Maltesergraben in der Nähe des Unteren Fürstenbrunnens tummeln sie sich im Sommer. Die dort gestreute Magerwiese ist ein artenreiches Biotop, das für die Insekten Nahrungsgrundlage und Lebensraum zugleich ist.

Info: Schloss und Schlossgarten Schwetzingen: Öffnungszeiten bis 26. März: Montag bis Sonntag, von 9 bis 17 Uhr. Ab 27. März bis 29. Oktober: Montag bis Sonntag von 9 bis 21 Uhr. Eintrittspreise bis 26. März: Erwachsene 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, Familien 12,50 Euro. Eintrittspreise vom 27. März bis 29. Oktober: Erwachsene acht Euro, ermäßigt 4 Euro und Familien 20 Euro.