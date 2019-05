Schwetzingen/Dossenheim. (pol/mün) Am Donnerstag gegen 14.15 Uhr meldete sich bei einer 81-Jährigen deren vermeintliche Enkelin. Die gab am Telefon vor, dass sie gerade bei einem Notar sitzen würde, um eine Eigentumswohnung zu kaufen. Ihr würden jedoch 43.000 Euro zum Kauf fehlen.

Die angerufene 81-Jährige ging zunächst davon aus, dass es sich tatsächlich um ihre Enkelin handelte, teilte die Polizei mit. Die ältere Dame wollte 11.000 Euro von der Bank holen.

Als die vermeintliche "Enkelin" dann zu einem verabredeten Treffen nicht erschien, rief die 81-Jährige ihre richtige Enkelin an, wobei der Betrug bekannt wurde.

Ebenfalls am Donnerstag gegen 15.10 Uhr rief bei einer 82-Jährigen in Dossenheim deren angebliche Enkelin an und erzählte die gleiche Geschichte. Zu einer Geldübergabe kam es auch in diesem Fall nicht, berichtet die Polizei. Die Seniorin rief ihre richtige Enkelin an und bemerkte so, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte.