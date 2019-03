Von Marion Gottlob

Schwetzingen/Brühl. Seit ziemlich genau 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen und selbst politische Ämter bekleiden. Die RNZ hat mit zwei Frauen aus der Kommunalpolitik über die Herausforderungen ihres Ehrenamts gesprochen.

Gabriele Rösch (70) ist Pfarrsekretärin bei der Katholischen Kirche und sitzt seit 30 Jahren für die SPD im Brühler Gemeinderat. Zurzeit bekleidet sie auch das Amt der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden. Sarina Kolb (26) ist Diplom-Rechtspflegerin am Amtsgericht Mannheim und CDU-Gemeinderätin in Schwetzingen. Als Vorsitzende des CDU-Stadtverbands trat sie als Landeslistenkandidatin der CDU Baden-Württemberg bei den Bundestagswahlen 2013 und 2017 an.

Wie sind Sie zur Kommunalpolitik gekommen?

Rösch: Vor 30 Jahren, 1989, wurden in der Politik dringend Frauen gesucht, und man hat mich angesprochen. Erst wollte ich ablehnen, denn ich bin kein Mensch, der gern im Vordergrund steht. Aber dann habe ich doch zugestimmt und bin dem SPD-Ortsverein Brühl beigetreten. Damals war ich alleinerziehende Mutter von zwei Kindern. Als ich erfuhr dass ich gewählt war, habe ich mich kaum ins Rathaus getraut. Dann wurde ich stellvertretene Fraktionsvorsitzende der SPD im Brühler Gemeinderat. Später habe ich auch das Brühler SPD-Frauen-Forum gegründet und den ersten Kinderkleider-Flohmarkt ins Leben gerufen. Der Erlös ging an die Frauenselbsthilfe nach Krebs.

Kolb: Meine Entscheidung für das politische Ehrenamt hatte mehrere Gründe. Bereits bei der Bundestagswahl 2005 - da war ich 13 Jahre alt - entschied ich mich für die CDU. Angela Merkel hat mich damals mit ihrer ruhigen und sachlichen Art direkt überzeugt. Zudem hatte ich einen Lehrer, der mich so für politische Diskussionen begeisterte, dass ich den Leistungskurs "Gemeinschaftskunde" belegte. Meine Mutter sagte damals zu mir: "Dann mach was aus deinem Leben und rede mit!" Also trat ich vor knapp zehn Jahren der Jungen Union (JU) Schwetzingen bei. Zunächst wollte ich einfach ein bisschen mitgestalten und mich engagieren. Doch zack, war ich stellvertretende Vorsitzende der JU Schwetzingen. Das ist wie in der Liebe: es passt oder es passt nicht. Später wurde ich Vorsitzende der Frauen Union Schwetzingen und hatte schon im letzten Kommunalwahlkampf mit 21 Jahren eine Führungsrolle inne. Seit 2014 bin ich direkt gewählte CDU-Stadträtin in Schwetzingen und heute auch stellvertretende Vorsitzende der CDU-Fraktion.

Wie haben sie denn die Arbeit mit den männlichen Kollegen in politischen Gremien erlebt?

Rösch: Früher gab es einige Männer, die gesagt haben: "Bleib daheim." Aber da hat sich inzwischen viel geändert. Dem Fraktionszwang will ich mich bis heute nicht beugen. Ich möchte meine Meinung sagen, und das tue ich auch. Inzwischen haben es gerade ältere Kandidaten manchmal schwer. Doch ich bin der Meinung, dass alle Generationen in der Politik vertreten sein sollten. Es braucht ältere Menschen, die auf frühere Erfahrungen verweisen können.

Kolb: Früher haben Frauen viel gekämpft - davon profitiere ich heute. Ich habe tolle männliche Kollegen und hatte bisher keine Probleme mit ihnen. Einige meiner Wegbegleiter haben mich schon als ganz junge Frau ermutigt: "Du bist gut, also stell dich nicht in Frage." Ich war schon immer ein Mensch, der gern Verantwortung übernimmt. Und das mache ich auch - mit allen Konsequenzen.

Familie, Beruf und politisches Ehrenamt - wie kriegt man das unter einen Hut?

Rösch: Das Engagement in der Politik ist zeitaufwendig, manchmal hat man an fünf Abenden pro Woche Sitzungen. Und eine Stellungnahme muss perfekt vorbereitet sein. Früher musste ich mich sehr gut organisieren, meine Eltern haben mir dabei geholfen. Auch heute bin ich froh, wenn ich mal ein wenig freie Zeit habe.

Kolb: Ich habe zwar selbst noch keine Kinder, aber mich schon vor Jahren für eine "Kinderbetreuung am Ratstisch" eingesetzt - damit sich junge Eltern im Gemeinderat engagieren können. Das kommt jetzt jungen Vätern zugute (lacht).

Rösch (lacht auch): Das ist zu uns "rübergeschwappt", unser Gemeinderat hat dieses Modell übernommen.

Was halten Sie von einer Frauenquote in der Politik?

Rösch: Ich persönlich möchte keine Frauenquote. Ich habe allerdings das Gefühl, dass Frauen immer noch mehr leisten müssen als Männer, um anerkannt zu werden.

Kolb: Ich bin ebenfalls eine überzeugte Gegnerin der Frauenquote. Die CDU wird von Frauen geführt, für mich ist das normal. Ich möchte als Person gewählt werden und mit Qualität überzeugen.