Schwetzingen/Brühl. (RNZ) Der Austausch der Übergangskonstruktionen auf der Brücke der A6 über die Bahnstrecke Mannheim-Karlsruhe und die Schwetzinger Siedlerstraße ist komplett abgeschlossen. Nach dem Austausch auf der Fahrbahn in Richtung Heilbronn Anfang des Jahres sind nun auch die Arbeiten auf der Fahrbahn in Richtung Mannheim beendet. Die im Mai eingerichtete Umlegung des Verkehrs auf die Fahrspur Richtung Heilbronn wird aufgehoben. Ab Montag, 12. Juli, gegen 5 Uhr, sind wieder beide Fahrbahnen der Brücke in Schwetzingen-Nord befahrbar.

Wegen einer bevorstehenden Baumaßnahme nördlich der Brücke wird die geltende Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 Stundenkilometer zunächst beibehalten. Der Rückbau der derzeitigen Verkehrsführung erfolgt nachts zwischen dem 7. und 12. Juli. Damit könne man die Beeinträchtigung des Verkehrs so gering wie möglich halten, erklärt die zuständige Autobahn GmbH des Bundes. Es sind keine Sperrungen geplant, die Umlegung erfolgt bei fließendem Verkehr. Bei den Bauarbeiten wurde auch der alte Asphaltbelag auf der Brücke ausgebaut und erneuert. Mit den erfolgten Sanierungsmaßnahmen habe sich nicht nur die Verkehrssicherheit, sondern auch Lärmsituation in diesem Bereich deutlich verbessert, so die Autobahn GmbH des Bundes. Die defekte Übergangskonstruktion habe insbesondere bei hoher Belastung viel Lärm verursacht.

Im August steht schon die nächste Baustelle an: Im Bereich nördlich der Autobahnbrücke bis zum Rangierbahnhof Mannheim soll die Fahrbahndecke erneuert werden. Um den Verkehr umzuleiten, wird während der Arbeiten südlich der Brücke erneut eine Mittelstreifenüberfahrt eingerichtet. Die temporäre Schutzeinrichtung zwischen den beiden Fahrbahnen bleibt deshalb stehen. Der Bereich gilt damit weiterhin als Baustelle – mit entsprechend reduzierter Geschwindigkeit.