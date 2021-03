In Schwetzingen werden am kommenden Dienstag 140 Senioren geimpft. Foto: dpa

Schwetzingen/Brühl. (man) Die Stadt Schwetzingen wird in der kommenden Woche eine Corona-Impfung vor Ort für Menschen ab 80 Jahren anbieten. Wie die Verwaltung mitteilt, erfolgen die Impfungen am Dienstag und Mittwoch, 16. und 17. März, im Lutherhaus. Die Impfaktion in Schwetzingen sei die erste ihrer Art im Rhein-Neckar-Kreis, heißt es seitens der Stadtverwaltung. Die Kommune führt die Aktion gemeinsam mit dem Landratsamt durch. Das stellt die mobilen Impfteams zur Verfügung, die bislang in Alten- und Pflegeheimen unterwegs waren. Die Organisation liegt aber in den Händen der Stadt Schwetzingen. Der Aufwand sei erheblich, berichtet Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel. "Aber es ist für eine gute Sache."

In der vergangenen Woche hatte die Stadtverwaltung insgesamt mehr als 1400 impfberechtigte Senioren angeschrieben und gefragt, ob sie Bedarf an einem Impftermin in Schwetzingen hätten. "Wir haben auch schon sehr viele Rückmeldungen bekommen", berichtet Seidel. Der erste Impftermin am kommenden Dienstag mit 140 Plätzen sei bereits komplett ausgebucht. "Theoretisch könnten wir drei Tage lang impfen", so der Amtsleiter. Er geht jedoch davon aus, dass man maximal zwei Tage brauchen wird. Für den Termin am kommenden Mittwoch gebe es noch freie Plätze.

Das Angebot gilt aber nur für Senioren, die in Schwetzingen wohnen. Wer in einer Nachbarkommune lebt, könne sich nicht anmelden, sagt Seidel. Der Amtsleiter freut sich darüber, dass rund 350 der angeschriebenen Senioren die Erstimpfung bereits erhalten haben. Weitere 50 haben schon einen Impftermin oder stehen auf der Warteliste. Doch auch sie hätten sich riesig über das Angebot der Stadt gefreut. "Die Senioren sind sehr dankbar, dass wir uns um sie kümmern", berichtet Seidel. Der Termin für die Zweitimpfung im Lutherhaus steht übrigens auch schon fest: Am 20. und 21. April kommen die mobilen Impfteams wieder. Dann erhalten die Senioren die zweite Dosis des Moderna-Impfstoffs.

Nach der Spargelstadt bieten inzwischen auch einige andere Gemeinden im Landkreis mobile Impftermine an, unter anderem Plankstadt (die RNZ berichtete). Seit Kurzem ist auch Brühl dabei. Dort werden die mobilen Impfteams am Mittwoch und Donnerstag, 24. und 25. März, vor Ort sein. Die Zweitimpfung für die Über-80-Jährigen steht dann am 28. und 29. April an. Mit der Impf-Aktion vor Ort wird auch der Brühler Service zur Vereinbarung von Impfterminen hinfällig. Bürgermeister Ralf Göck bedankt sich bei der ehrenamtlich tätigen Gruppe "Helfen in Brühl und Rohrhof", die bislang mehr als 60 impfberechtigten Senioren einen Termin in den regionalen Impfzentren vermittelt habe.

Teilweise organisierten die Helfer auch die Fahrt dorthin. Die Gruppe um Sean Ireland habe sich "wirklich rührend um unsere Senioren kümmert", betont der Bürgermeister. Für einige Senioren kaufen die überwiegend jungen Ehrenamtlichen immer noch ein. Oder sie bringen die Senioren durch Telefonate und Besuche auf andere Gedanken. Inzwischen sind auch die Seniorenheime und das Betreute Wohnen in Brühl zweimal durchgeimpft worden. Die Impfaktion am 24. und 25. März stellt die Gemeinde zusammen mit dem Pflegedienst Triebskorn auf die Beine, der dabei ehrenamtlich arbeitet.

Wer mindestens 80 Jahre alt ist und in Brühl oder Rohrhof geimpft werden möchte, kann sich im Rathaus unter der Telefonnummer 06202 / 200 30 anmelden. Da nur so viel Impfstoff mitgebracht wird, wie Anmeldungen vorliegen, bittet die Gemeinde die Senioren darum, sich in den nächsten Tagen im Rathaus zu melden. Die Angehörigen sollten dabei nach Möglichkeit mithelfen, heißt es in einer Mitteilung.