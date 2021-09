Von Volker Knab

Schwetzingen. Erwin Hube ist eine beeindruckende Persönlichkeit. Mit 61 Jahren entdeckt er das Laufen für sich, und mit 70 den Leistungssport. Vor Kurzem hat der 82-Jährige aus Schwetzingen bei den diesjährigen baden-württembergischen Meisterschaften der Masters (Senioren) in der Klasse M 80 (Männer über 80 Jahre) einen neuen Rekord über 400 Meter aufgestellt. Über 5000 Meter wurde er Vizemeister.

Doch das waren nicht seine einzigen Rekorde in diesem Jahr. Bei den badischen Meisterschaften toppte er den bisherigen Rekord über 800 Meter in der Klasse M 80. "Die Urkunde kam später mit der Post. Ich war ganz überrascht", erzählt er und lacht. Zu unserem Treffen am SV-Stadion kommt der Senior mit dem Fahrrad und zieht sich kurz um. "Ein herrliches Stadion", schwärmt er. Hier trainiert Hube für die kurzen Strecken über 400 und 800 Meter. Für längere Strecken führt ihn sein Trainingsweg in den Wald. Seine Lauftage sind Dienstag und Donnerstag. "Da laufe ich immer zehn Kilometer, das hat sich so eingependelt."

Bei Wettbewerben fokussiert sich der Senior auf 400- und 800-Meter-Distanzen. Die 5000-Meter-Strecke, über die er immerhin baden-württembergischer Vizemeister wurde, liegt ihm etwas weniger. "Lange Strecken mag ich nicht so", berichtet Hube und fügt schmunzelnd hinzu: "Ist doch langweilig, stundenlang nur Runden zu drehen."

Der 82-Jährige versprüht wahre Lebensfreude. Dabei hat es das Schicksal nicht immer gut mit ihm gemeint. "Ich habe den Krieg noch miterlebt", erzählt er. Im Alter von fünf Jahren floh er 1944 mit seiner Familie und anderen Deutschen unter Lebensgefahr aus dem heimischen Westpreußen. Nach Schwetzingen gelangte Hube erst Jahrzehnte später über seine Tätigkeit bei der Bundesbahn. Mit 62 Jahren musste er aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig in Ruhestand gehen, erzählt der Vater dreier Töchter und Großvater von fünf Enkeln. Über einen Kurs des TV Schwetzingen fand Hube zum Laufsport.

"Davor habe ich keinen Sport gemacht, sondern nur Schach gespielt", erzählt er. Neben dem Laufsport unternimmt er gern Fahrradtouren und Reisen mit seiner Frau Christa. "Dem haben wir uns intensiver gewidmet, nachdem die Kinder aus dem Haus waren – da waren wir so um die 50", erzählt er. Besonders in Erinnerung geblieben ist Hube die gemeinsame Besteigung des Kilimandscharo mit seiner Frau. Die beiden waren damals schon deutlich über 65 Jahre alt, erinnert er sich. Ebenso fasziniert berichtet er von der Wanderung auf dem Inka-Trail und dem Blick von oben auf das legendäre Machu Picchu bei Sonnenaufgang. "Ein traumhafter Anblick, den nur die Wanderer haben", schwärmt Hube. Aber zurück zum Laufsport.

Mit funkelnden Augen spricht Hube über den Laufkurs unter der Leitung von Birgit Schillinger, wo er 2001 dazukam. "Erst da habe ich entdeckt, wie schön das Laufen ist", sagt Hube. In jungen Jahren habe er gedacht, dass alles außer kurzen Läufen von 100 Meter nichts für ihn sei. "Das lag aber daran, dass ich alles falsch gemacht habe", erklärt er. Das Laufen müsse man langsam steigern – sowohl in der Intensität als auch in der Länge. Nach zwei bis drei Jahren absolvierte Hube bereits mit dem Mannheimer Lauftreff seinen ersten Marathon.

Auf die Idee, bei den Leichtathletik-Meisterschaften anzutreten und Leistungssport zu betreiben, kam er erst mit 70 Jahren. Da sei er in eine Altersklasse gekommen, in der er Chancen für sich sah, erzählt Hube. Zumal er damals bei den Männern über 70 zu den Jüngsten gehörte. "Mit 69 und 70 Jahren wurde ich auch immer besser und begann, an Wettbewerben über 400 und 800 Meter teilzunehmen", erzählt er. Seither nimmt Hube regelmäßig an den baden-württembergischen und deutschen Meisterschaften teil. "Das macht großen Spaß. Wir sind wie eine Familie", erzählt er. Die Läufer kennen sich gut.

Auf Landesebene holte der Seniorensportler seine erste Goldmedaille, bei den deutschen Meisterschaften immerhin Silber und Bronze. Dort trat Hube in diesem Jahr allerdings nicht mehr an. "Ich bin eigentlich in der Stimmung, mit dem Leistungssport aufzuhören", berichtet Hube. "Laufen will ich aber weiterhin." Ganz vorne auf Landes- und Bundesebene dabei sein, das müsse nicht mehr unbedingt sein. "Es hat doch jetzt gut gepasst zum Abschluss mit den Rekorden", sagt er lachend. Eine kleine Hintertür lässt er sich dennoch offen: "Vielleicht steige ich ja mit 85 Jahren wieder ein. Dann bin ich wieder ausgeruht. Schauen wir mal!"