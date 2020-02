Schwetzingen. (rok) Feine Whisky-Sorten probieren und dabei den Blick über den winterlichen Garten des Schwetzinger Schlosses schweifen lassen. Das können die Besucher der "Whisky-Spring"-Messe, die von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. Februar, stattfindet.

Bereits zum sechsten Mal bieten rund 40 Abfüller, Erzeuger und Händler ihre Waren in den Nördlichen Zirkelsälen im Schlossgarten an. Los geht es am Freitag mit einem "Pre-Opening" von 17 bis 22 Uhr. Am Samstag ist die Messe von 12 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Unter den Ausstellern sind sowohl Abfüller und Erzeuger als auch Händler. Whiskyfreunde finden bei dieser Messe nicht nur Blends und Single Malts aus Schottland und Irland, sondern auch Tropfen aus der Region, den österreichischen Bergen oder der Schwäbischen Alb. Mit 1200 verschiedenen Abfüllungen dürfte bei der "Whisky-Spring" für jeden Geschmack etwas dabei sein – egal ob Kenner oder Einsteiger.