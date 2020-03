Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Die Schließung aller Restaurants und Gaststätten seit Donnerstag – auch in Schwetzingen – zwingt die Betreiber zum Handeln. Von den eingekauften und eingelagerten Lebensmitteln gilt es zu retten, was zu retten ist. Zum Beispiel, indem sie ihre Tiefkühltruhen und Kühlhäuser bis zum Rand auffüllen. Das ein oder andere verderbliche Lebensmittel dürfen die Mitarbeiter auch mit nach Hause nehmen. Auf sie kommen ebenfalls schwere Zeiten zu. Robert Nürnberger, Geschäftsführer des Welde Brauhauses in der Mannheimer Straße, hat sich dazu entschlossen, alle verderblichen Lebensmittel an die Mannheimer Tafeln des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) zu spenden.

Am Freitagmorgen kommen zwei Mitarbeiter der Mannheimer Tafeln mit einem Lieferwagen, um die versprochene Ware abzuholen. Wolfgang Schmidt, der Fahrer des Wagens, bespricht mit dem Brauhaus-Wirt die Übernahme. Stolze 30 Kisten mit grünem Salat – geputzt und geschnitten – werden auf Rollwagen hinaus in die Fußgängerzone gefahren und im Lieferwagen verstaut. Auch acht große Eimer mit Kartoffelsalat – ohne Speck – wechseln als Spende den Besitzer.

Thomas Huber, der zweite Mann auf dem Lieferwagen, hilft beim Verstauen der Ware. "Wir bedanken uns sehr für die Spende", betont Schmidt. "Sonst ist im Moment ja fast nichts los", sagte er bedauernd und steigt wieder ein. Das liege jedoch nur zum Teil an Corona, erläutert Hubert Mitsch, Leiter der DRK-Tafeln Mannheim. "Das mag bei Salaten und Obst, das sonst vielleicht liegen bleibt, weil es eine braune Stelle hat, so sein", meint er. Im Moment würden eben auch solche Lebensmittel gekauft. "Kürzlich abgelaufene Ware wie Joghurt oder Butter, die an uns weiter gegeben wird, ist von der Corona-Hamsterei eher nicht betroffen und kommt nach wie vor zu uns", erklärt Mitsch. Die Lebensmittel werden in die Logistik-Zentrale der drei Mannheimer DRK-Tafelläden in der Lagerstraße gebracht.

Es sind die letzten Tafelläden des DRK-Kreisverbands Mannheim, die noch geöffnet sind. Die Tafel in Mannheim verfügt über hauptamtliche Mitarbeiter. Die Tafeln in Edingen-Neckarhausen und Hockenheim sowie die mobile Tafel in Schriesheim werden dagegen ehrenamtlich betrieben und bleiben bis mindestens 19. April geschlossen. "Unsere Entscheidungen werden unter Abwägung der Risiken für die Mitarbeiter und Kunden getroffen", sagt Michael Gelb, Leiter des DRK Hockenheim und Region Süd. "Aber auch die wirtschaftlichen Folgen für die Mitarbeiter finden Berücksichtigung."

Das Durchschnittsalter der Ehrenamtlichen liege bei rund 65 Jahren. Die höchste Priorität sei nun, alle freiwilligen Helfer und Kunden zu schützen. "Das Angebot von Tafelläden und Second-Hand-Shops ist kein Grundversorgungsangebot", erklärt Geld. "Es sind zusätzliche Angebote, die bedürftigen Menschen die Möglichkeit eröffnen, Geld zu sparen, das sie an anderer Stelle in Teilhabe investieren können", sagt er. Auch die Second-Hand-Geschäfte des DRK, die ebenfalls von Ehrenamtlichen betrieben werden, bleiben geschlossen.

Seit Wochen kommen ehren- und hauptamtliche DRK-Führungskräfte in einer Krisenrunde zusammen. Ihre Entscheidungen treffen sie auf der Basis der Absprachen mit dem Innen- und Sozialministerium, dem Krisenstab des DRK-Landesverbands Baden-Württemberg und den Verwaltungsstäben der Städte und Kommunen.