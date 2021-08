Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Wer in Schulden gerät, muss nicht verzweifeln. "Man sollte auf jeden Fall um Rat fragen,", sagt Wendelin Muser vom Standort Schwetzingen des Diakonischen Werks. Seit mehr als 20 Jahren berät er Menschen, die überschuldet sind und nach einer Lösung suchen. Die Schuldenhöhe der Ratsuchenden reicht in der Regel von rund 3000 bis über 100.000 Euro. Er sagt: "Es ist wichtig, dass Schuldner ihre Rechte und Pflichten kennen. Darüber wissen sie oft nicht Bescheid."

Die Ursachen für eine Überschuldung sind vielfältig: Mal ist es der Verlust des Arbeitsplatzes oder des Nebenjobs, mal eine schwere Erkrankung, eine Suchterkrankung oder auch eine Trennung, sodass plötzlich zwei Haushalte finanziert werden müssen. Häufig sind Menschen mit so geringem Einkommen betroffen, dass eine kaputte Waschmaschine oder eine Auto-Reparatur zur Schuldenfalle werden. Es kann aber auch einfach sein, dass die Wünsche die eigenen finanziellen Möglichkeiten überstiegen haben.

Die Betroffenen empfinden oft Scham und Angst. Briefe werden ungeöffnet in die Schublade getan oder gleich weggeworfen. Das kann fatale Folgen haben. Wer nicht auf Mahnschreiben reagiert, den erwartet nicht selten ein böses Erwachen, wenn zum Beispiel eine im Internet bestellte, aber nicht bezahlte Bluse für 50 Euro nach einiger Zeit mit Gebühren für Mahnung und Inkasso-Unternehmen mehrere 100 Euro kostet. "Die Kosten können sich vervielfachen", erklärt Muser. Einige Inkasso-Unternehmen drohen mit Haft, wenn die Rechnung nicht beglichen werden sollte. "Das ist jedoch nur selten realistisch", so Muser.

Wenn Ratsuchende zu ihm kommen, klärt er zuerst die Situation: Wie hoch ist das Einkommen? Welche Fixkosten gibt es? Wie hoch sind die Schulden? Wie viele Gläubiger gibt es? Das Wichtigste ist die Sicherung der Existenzgrundlage. Wie kann die Miete für die Wohnung gesichert werden? Wie können die Nebenkosten zum Beispiel für die Energie bezahlt werden? Wie können die Kosten für Lebensmittel gedeckt werden? "Manche Schuldner zahlen jeden Monat so viele Schulden ab, dass sie eigentlich nicht mehr genug zum Leben haben," so Muser. "Das muss nicht sein." Der Berater prüft immer auch, ob Anträge für eine staatliche Unterstützung möglich sind.

Anschließend kann er Schuldnern behilflich sein, ein Insolvenzverfahren einzuleiten. Nach der Novellierung dauert dieses Verfahren noch drei Jahre. Zuerst wird der Schuldner bei der Kontaktaufnahme mit den Gläubigern und dem anschließenden Aushandeln eines Vergleiches unterstützt. "Man bietet den Gläubigern an, zumindest einen Teil der Schulden zu bezahlen", so Muser, "im Gegenzug verzichten manche Gläubiger auf einen Teil der Schulden." Anschließend erhält der Schuldner Unterstützung bei der Entscheidung, ob er ein Insolvenzverfahren einleiten möchte.

Ein Beispiel: Eine alleinerziehende Mutter von zwei Kindern im Alter von acht und zwölf Jahren geriet nach der Trennung in Schulden, denn es mussten unter anderem der Umzug, neue Möbel und die Kaution finanziert werden. Sie wusste nicht, dass sie staatliche Hilfen hätte beantragen können, sondern kämpfte sich so durch. Nach zwei Jahren wandte sie sich mit 15.000 Euro Schulden an die Schuldenberatung. Der Berater erwirkte die Sicherung des Existenzminimums und klärte sie darüber auf, dass ihr Hausrat nicht gepfändet werden kann. Anschließend half er ihr, Anträge für eine staatliche Unterstützung zu stellen. Später gelang es ihr, mit einem privaten Insolvenzverfahren wieder schuldenfrei zu werden.

Eine andere Familie mit einem zwei Jahre alten Kind geriet in Schulden, weil der Mann spielsüchtig war und unter anderem die Miete nicht bezahlte. Die Frau trennte sich von dem Mann und zog mit dem Kind in eine neue Wohnung. Mit Hilfe der Beratung bekam sie die Schulden über rund 20.000 Euro in den Griff. Später entschloss sich auch der Mann zu einer Beratung, um sein Leben neu zu ordnen.

Manchmal sind die Schulden sehr hoch. Ein Paar hatte eine Wäscherei gegründet, doch es lief nicht gut. Nach dem Konkurs blieb ein Schuldenberg von mehr als 100.000 Euro. Auch für diese Familie mit zwei Kindern (zwei und fünf Jahre) stand an erster Stelle die Existenzsicherung. Die Verhandlungen mit den Gläubigern laufen noch.

Nun in der Corona-Krise geraten immer mehr Menschen in Not, weil sie den Job oder Nebenverdienst verlieren oder ihre berufliche Existenz als Selbstständige aufgeben müssen. Allerdings finden sich diese Schuldner noch selten unter den Ratsuchenden des Diakonischen Werks, denn oft versuchen die Betroffenen erst einmal, die Situation alleine zu bewältigen. "Schulden bauen sich oft über Jahre auf", weiß Muser, "vermutlich werden wir in zwei oder mehr Jahren mit denen sprechen, die heute in Not geraten." So rät auch Hansjörg Rapp von der Geschäftsführung des Diakonischen Werks im Rhein-Neckar-Kreis dringend: "Man sollte frühzeitig Kontakt zur sozialen Schuldnerberatung in den Beratungsstellen des Diakonischen Werkes in Schwetzingen, Wiesloch, Walldorf und Leimen oder in der Beratungsstelle des Caritasverbandes in Schwetzingen aufnehmen und Hilfe suchen."

In der sozialen Schuldnerberatung der staatlich anerkannten Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen helfen die Berater, die Existenz der Ratsuchenden zu sichern sowie die Schulden zu tilgen oder zu reduzieren. Darüber hinaus beraten sie, wie die sozialen und psychischen Folgen der finanziellen Krise bewältigt werden können und erarbeiten mit den Ratsuchenden neue Perspektiven, ihre Lebenssituationen wieder zu bewältigen.

Info: Schuldnerberatung des Diakonischen Werks im Rhein-Neckar-Kreis, Standort Schwetzingen: Hildastraße 4 a, www.dw-rn.de Telefon 0 62 02 / 93.610, E-Mail: schwetzingen@dw-rn.de. Auch der Caritasverband für den Rein-Neckar-Kreis verfügt über eine Beratungsstelle am Standort Schwetzingen: Schuldnerberatung/Insolvenzberatung, Carl-Benz-Straße 5, www.caritas-rhein-neckar.de, Telefon 0 62 02 / 93.145, E-Mail: standort.schwetzingen@caritas-rhein-neckar.de.