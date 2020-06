Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Wie Butter durchschneidet der Trennschleifer das alte Kunststoff-Gasrohr. Es staubt und kreischt. Derweil zertrümmert der Bagger nebenan alte Beton-Abwasserrohre. Es kracht und knirscht. Die Betonreste landen zum Abtransport auf einem Lastwagen. Es poltert und rummst. Tausende Tonnen Beton, Asphalt und Abraum müssen abtransportiert und einer Verwertung zugeführt werden. Auf der Baustelle in der Karlsruher Straße ist ganz schön was los – und die Anwohner müssen es aushalten. Manche beklagen sich, andere sehen ein: Es muss eben sein. "Da müssen wir durch, aber hinterher ist ja alles besser", sagt ein Mann, der auf seinem Balkon in der Clementine-Bassermann-Straße steht.

Diese Einstellung hätte den Verantwortlichen für die Baustelle – angefangen bei Planer Adolf Eiling über Bauamtsleiter Joachim Aurisch bis hin zum Schwetzinger Oberbürgermeister René Pöltl – gut gefallen. Auf der Baustelle brummt es am Montagmorgen. René Pöltl ist vor Ort und steht – im wahrsten Sinne des Wortes – "auf der Leitung".

Trotz Corona-Krise nur fünf Tage im Verzug

Pöltl ist mit ein paar städtischen Mitarbeitern in die Karlsruher Straße gekommen, um den Stand der Großbaustelle zu erläutern. Dabei steht er auf dem neuen Pflaster, das dort verlegt wird – und damit auch auf den neu verlegten Leitungen. Gemeint sind eine Gasleitung, Internet-Leerrohre, der Abwasserkanal, die Gas-Hausanschlüsse und zum Teil auch Leitungen für die Fernwärme.

Die Sanierung der Karlsruher Straße umfasst neben der Verlagerung und Verschmälerung der Fahrbahn und einer Neugestaltung der Fuß- und Radwege auch Arbeiten unterhalb der Erdoberfläche. "Das ist es, was die Baustelle auch so teuer macht", erklärt der Oberbürgermeister. "Aber dafür haben wir dann in dieser wichtigen Schwetzinger Straße für die nächsten Jahrzehnte Ruhe." Für mindestens 50, vielleicht auch für 100 Jahre sei der Untergrund dann an dieser Stelle in Ordnung gebracht worden. Die Glasfaserkabel für schnelles Internet können dann, wenn Nachfrage besteht, in die vorhandenen Leerrohre eingezogen werden, ohne dass die Straße noch einmal aufgerissen werden muss.

Die Pflasterung der Karlsruher Straße außerhalb der asphaltierten Fahrbahn besteht aus einem eingefärbten Betonpflasterstein der Firma Kronimus. Sie nennt diesen Pflasterstein schon seit vielen Jahren "Schwetzinger Pflaster". Warum, weiß keiner der Verantwortlichen im Bauamt mehr zu sagen. Vielleicht, weil diese Pflasterung bereits an ein paar anderen Stellen in Schwetzingen verlegt wurde.

Die Karlsruher Straße ist gegenwärtig die Baustelle in Schwetzingen, welche die Bürger – sowohl Anwohner als auch Verkehrsteilnehmer – am stärksten belastet. Mittlerweile hat die beauftragte Baufirma den ersten von insgesamt vier Bauabschnitten beendet und den zweiten begonnen. Der erste Abschnitt war 140 Meter lang und reichte bis zur Einfahrt der Schlossgarage.

Die Tiefgarage kann man jetzt wieder vom Schlossplatz aus anfahren. Bislang war das nur von Süden aus möglich. Das Ärztezentrum und das Sanitätshaus Schuh bleiben von Süden her erreichbar. Noch gab es bei der Baufirma keine zeitlichen Verzögerungen wegen der Corona-Pandemie. Kleine Verzögerungen bei der Zulieferung von Baustoffen konnte man weitgehend wieder aufholen.

Leichte Abweichungen von den Planvorlagen bezüglich der Lage des Kanals sorgten ebenfalls für leichte Verzögerungen, sodass die Verantwortlichen mit der Baustelle derzeit etwa fünf Tage im Verzug sind. Allerdings sei man zuversichtlich, die Verzögerung aufholen und den zweiten, 90 Meter langen Bauabschnitt bis Mitte August fertigstellen zu können, betont Bauamtsleiter Joachim Aurich. Das Ende der Bauarbeiten ist für August 2021 geplant. Auch an diesem Zeitplan hält die Stadt fest.

Ursprünglich habe man den Bürgern im Abstand von wenigen Wochen bei Baustellenterminen Rechenschaft über den Fortgang der Baustelle ablegen wollen, erklärt Pöltl. Wegen der Coronakrise nahm man davon allerdings Abstand. Stattdessen informiert die Kommune ihre Bürger nun über die Medien. Insgesamt werden bei der Sanierung 350 Meter Kanalsammelleitung erneuert. Die alten Betonrohre werden durch Glasfaserrohre mit einem verbesserten Querschnitt ersetzt. Dieser gewährleistet auch bei geringem Wasserdurchfluss einen guten Abtransport von Feststoffen.