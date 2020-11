Schwetzingen. (man) Aufgrund der Corona-Pandemie ist die "Alla Hopp"-Anlage in Schwetzingen ab sofort nur noch eingeschränkt zugänglich. Wie die Stadt mitteilt, ist der Freizeitpark bis auf Weiteres freitags ab 12 Uhr und an den Wochenenden geschlossen. Die Teil-Schließung gilt ab Freitag, 13. November.

Dieser Schritt sei nötig, da die geltenden Abstandsregeln an Wochenenden aufgrund des großen Besucherandrangs nicht eingehalten werden könnten. Das beste Beispiel dafür sind die Geschehnisse des vergangenen Wochenendes. Nachdem einige Kommunen – unter anderem Heidelberg – ihre "Alla Hopp"-Anlagen komplett geschlossen hatten, strömten viele auswärtige Besucher nach Schwetzingen. Das städtische Ordnungsamt schätzt, dass sich auf der Anlage teilweise bis zu 300 Besucher gleichzeitig aufhielten. Ihr Verhalten geht dem Leiter des städtischen Ordnungsamts, Pascal Seidel, eindeutig zu weit. Trotz Kontaktbeschränkungen und Abstandsgebot hätten viele Eltern in Pulks zusammengestanden, berichtet er. "Das haben sowohl Passanten als auch Beamte des örtlichen Polizeireviers beobachtet", so Seidel. "Bisher haben wir in dieser Hinsicht auf die Vernunft der Erwachsenen gesetzt, aber das hat nicht funktioniert. Deshalb war der Beschluss, die Anlage an den Wochenenden zu schließen, leider unumgänglich."

Eine komplette Schließung sei derzeit aber nicht geplant. "Wir schauen jetzt erst mal, wie es mit der neuen Regelung läuft", sagt Seidel. Unter der Woche kämen ohnehin deutlich weniger Besucher. Im Gegensatz zum ersten Lockdown im Frühjahr ist die Nutzung von Spielplätzen im Freien derzeit erlaubt. An den öffentlichen Spielplätzen in Schwetzingen hat die Stadt Hinweisschilder mit Angaben zu maximalen Besucherzahlen aufgestellt. Das funktioniere bislang auch ganz gut, sagt der Amtsleiter.