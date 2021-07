Von Volker Knab

Schwetzingen. Das "To-go-Impfangebot" des Rhein-Neckar-Kreises auf dem Schlossplatz in Schwetzingen ist von der Bevölkerung sehr gut angenommen worden. Das medizinische Fachpersonal vom mobilen Impfteam des Landkreises forderte bereits kurz nach Beginn der Aktion Verstärkung an, weil die Zahl der Impfwilligen so groß war.

"Wir sind sehr positiv überrascht und begeistert, wie gut das Impfangebot hier in Schwetzingen angenommen wird", sagte um die Mittagszeit Karin Maria Schmitt vom mobilen Impfteam gegenüber der RNZ. Das angeforderte zweite Impfteam war da gerade eingetroffen und richtete in den vor dem Palais Hirsch aufgebauten Zelten eine zweite Impfstraße ein. Die Zahl der Wartenden vor den Zelten sollte nicht noch größer werden.

Besonders die Aufklärung der Impfwilligen war aber sehr zeitintensiv. Der an diesem Tag verabreichte Impfstoff von "Johnson & Johnson" sei in der Bevölkerung noch nicht so gut bekannt, meinte Schmitt. Knapp 30 Impfungen hatte das Impfteam bis zur Mittagszeit vorgenommen.

"Wir bringen den Impfstoff zu den Leuten und setzen auf flexible Angebote", erläuterte die Sprecherin des Landratsamts, Silke Hartmann, das Konzept der "To-go-Impfaktion". Der Impfstoff "Johnson & Johnson" sei für solche Aktionen sehr gut geeignet, da bei diesem Vakzin nur eine Impfung notwendig sei. In Schwetzingen bot der Landkreis zum zweiten Mal dieses neue Impfangebot an. Für die fünfstündige Aktion in der Spargelstadt waren im Vorfeld 80 Impfdosen eingeplant worden. Bei Bedarf könnten aber rasch weitere vom nahen Zentralen Impfzentrum (ZIZ) im Heidelberger Patrick-Henry-Village bereitgestellt werden, erläuterte Hartmann vor der Aktion. Das neue Impfangebot setzt auf kurze Wege, spontane Entscheidungen und hat als Zielgruppe insbesondere jüngere Menschen im Auge.

Diese Zielgruppe konnte mit der "To-go-Impfaktion" in Schwetzingen gut erreicht werden. "Viele der Geimpften haben sich in den letzten Tagen oder sogar ganz spontan dazu entschlossen. Eine große Zahl der bisher Geimpften ist jung. Teils sind sie aus der Nachbarschaft von außerhalb gekommen, sogar aus Mannheim", berichtete Karin Maria Schmitt. Ganz spontan hatte sich auch Michael Adam aus Wörth für eine Impfung in Schwetzingen entschlossen. Er hatte von der Aktion während der Fahrt auf der Autobahn im Radio gehört. "Das war rein zufällig", erzählte er. Bei anderen Wartenden war ein nahender Auslandsaufenthalt der Grund für die kurzentschlossene Impfung. "Wir fahren nächste Woche nach Frankreich, und dafür müssen wir geimpft sein", erläuterte Benjamin Lauer, der mit Valerie Issakov für die Impfung auf dem Schlossplatz anstand. Für die beiden Germersheimer zeichnete sich dieses Impfangebot in Schwetzingen auch dadurch aus, dass sie für den vollständigen Impfschutz keine zweite Impfung benötigen.

Merlin Conrad aus Schwetzingen hatte sich ebenfalls kurzfristig für diese Impfung auf dem Schlossplatz entschieden, nachdem ein Freund ihn auf diese spontane Möglichkeit hingewiesen hatte.

Im Rhein-Neckar-Kreis lag nach Angaben des Landratsamts vom Dienstag die Impfquote bei 59,3 Prozent mit einer Erstimpfung und bei 45,6 Prozent mit vollständigem Impfschutz. Die Quote sei zwar gut. "Unser Ziel ist aber, Herdenimmunität zu erreichen", so Landratsamtssprecherin Hartmann. Mit den zusätzlichen neuen flexiblen "To-go-Impfangeboten" soll die Quote weiter gesteigert werden. Von der Verfügbarkeit über Impfstoff hängen allerdings die weiteren Termine des Rhein-Neckar-Kreises ab. "Das entscheiden wir immer kurzfristig", so Hartmann.